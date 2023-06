Il treno veloce Fuxing, auto-sviluppato dalla Cina, circolerà presto sulla ferrovia Qinghai-Xizang, poiché un aggiornamento della sezione che collega la città di Xining con Golmud, entrambe nella provincia del Qinghai della Cina nordoccidentale, è in fase di ispezione finale e preparazione alla consegna, secondo quanto detto da China Railway Qinghai-Xizang Group Co questo lunedì.

“La sezione tra Xining e Golmud è stata aperta al traffico nel maggio 1984. Il funzionamento dei treni Fuxing che viaggiano a 160 chilometri all’ora segnerà un’altra pietra miliare nello sviluppo della ferrovia dell’altopiano e rappresenta un notevole progresso per il trasporto regionale”, ha affermato la società in una pubblicazione stampa.

L’azienda testerà le forniture di elettricità, i segnali di comunicazione, le strutture dei veicoli e la protezione dell’ambiente. Dopo l’ispezione finale e la consegna, verranno eseguiti i test.

Il tempo di viaggio per i treni più veloci sulla tratta Xining-Golmud di 829 chilometri sarà ridotto a circa 4,8 ore, circa due ore in meno rispetto agli attuali treni più veloci, secondo i rapporti.

I treni veloci Fuxing hanno debuttato sull’altopiano Qinghai-Xizang nel giugno 2021 insieme al funzionamento della ferrovia Lhasa-Nyingchi.

“Dopo il rinnovamento della ferrovia Qinghai-Xizang, i treni veloci correranno per un tratto più lungo sull’altopiano e sperimenteranno un ambiente più difficile. In questo senso, gli ultimi progressi sono una svolta per lo sviluppo ferroviario dell’altopiano del Paese”, secondo quanto dichiarato da Sun Zhang, un esperto di ferrovie della Shanghai Tongji University, lunedì al Global Times.

Ciò dimostra che i treni Fuxing, interamente progettati e prodotti da e in Cina, sono innovazioni complete in grado di adattarsi a diverse condizioni geologiche e meteorologiche, ha affermato. “Con un grande volume di trasporto, alta velocità, solida sicurezza ed energia verde, le ferrovie svolgono un ruolo importante nell’obiettivo della Cina di diventare un Paese con una solida rete di trasporti”, ha dichiarato.

L’aggiornamento aumenterà i flussi di merci e passeggeri nella regione autonoma dello Xizang della Cina sudoccidentale, aumenterà la cooperazione economica regionale nelle industrie del turismo e dei minerali ed espanderà il commercio con i Paesi vicini, secondo Sun.

La costruzione della ferrovia è iniziata nel 1958 e la sezione che collega Xining e Golmud è stata terminata nel 1984. La sezione tra Golmud e Lhasa è stata aperta al traffico nel 2006.

Nel luglio 2022, la società ha iniziato a potenziare la ferrovia per supportare treni elettrici ad alta velocità a più unità.

Con una lunghezza totale di 1.956 chilometri, la ferrovia Qinghai-Xizang opera alla massima altitudine e per la distanza più lunga del mondo. Inizia da Xining, capitale del Qinghai, e termina a Lhasa, capitale regionale dello Xizang.

Dalla sua apertura nel 2006 alla fine del 2022, la linea Qinghai-Xizang ha trasportato 803 milioni di tonnellate di merci e 265 milioni di passeggeri, secondo i dati ufficiali.