Sebbene l’estate del 2023 sia stata una delle più calde della storia, questo non ha impedito a milioni di visitatori di cercare il luogo più torrido della Cina – Turpan, una città situata nel bacino del Tarim nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale – solo per godersi la magnifica bellezza naturale del monte Huoyan, assaggirea l’agnello arrosto, l’uva dolce e l’anguria, e sperimentare le culture di diversi gruppi etnici.

Il boom del turismo a Turpan è l’emblema dello sviluppo stabile e della prosperità della regione dello Xinjiang, e, con così tanti visitatori nazionali e stranieri che arrivano nella regione per testimoniare la vita armoniosa dei residenti locali, la disinformazione e le bugie inventate dalle forze anti-cinesi negli Stati Uniti e in Occidente sono collassate, dicono gli analisti.

Tuttavia, alcune forze anti-cinesi rifiutano di rinunciare ai loro attacchi sulla situazione dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang. Giovedì, Amnesty International ha affermato che è l’“anniversario” di un anno dal “rapporto” dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) sullo Xinjiang cinese, e che la risposta della comunità internazionale ai “crimini” è “tristemente inadeguato”.

Il 31 agosto 2022, l’OHCHR ha pubblicato un cosiddetto rapporto sulla situazione dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang, che la Cina ha denunciato, affermando che era completamente non valido e che era uno strumento politico al servizio degli Stati Uniti e di alcune forze occidentali per contenere la Cina.

Lo scopo della cosiddetta campagna pubblicitaria per l’anniversario di un anno è attaccare i diritti umani della Cina attraverso argomenti sulla regione dello Xinjiang e approfondire lo stereotipo e l’impressione negativa della Cina. Inoltre, con l’imminente svolgimento della nuova sessione del Consiglio per i diritti umani, alcune forze anti-cinesi stanno tentando di riportare il tema della situazione dei diritti umani nello Xinjiang cinese in primo piano all’attenzione globale, dicono gli analisti.

L’anno scorso, la regione cinese dello Xinjiang non è stata oggetto dell’attenzione globale, come avrebbero desiderato alcune forze anti-cinesi. Un esperto di diritti umani che ha familiarità con la questione ha detto che ciò è dovuto al fatto che il cosiddetto rapporto delle Nazioni Unite è esso stesso uno strumento politico che si concentra principalmente sulle storie di alcuni individui, che sono piene di lacune.

“Un anno fa, all’ultimo giorno del suo mandato, l’ex Alto Commissario Michelle Bachelet pubblicò il cosiddetto rapporto delle Nazioni Unite, che illustrava anche la grande pressione degli Stati Uniti e di alcuni paesi occidentali” , Wang Jiang, esperto dell’Istituto cinese di Studi sulle terre di confine presso l’Università Normale dello Zhejiang, ha dichiarato giovedì al Global Times.

Le forze anti-cinesi stanno giocando i loro vecchi trucchi, tentando di esercitare maggiori pressioni sull’attuale Alto Commissario affinché collabori con i loro errori e le loro calunnie sullo Xinjiang cinese, ha detto Wang.

Futuro più luminoso

Nonostante i continui attacchi da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali e le sanzioni economiche, la regione dello Xinjiang ha mantenuto stabilità e sviluppo economico negli ultimi anni e abbraccerà una maggiore prosperità, poiché la Cina ha attribuito maggiore importanza alla costruzione della Belt and Road Initiative verso l’Asia centrale in direzione ovest, dicono gli analisti.

Al suo ritorno in Cina dopo aver partecipato al 15° vertice BRICS e aver effettuato una visita di Stato in Sudafrica, il presidente cinese Xi Jinping sabato ha visitato la regione dello Xinjiang e ha informato la leadership regionale sul lavoro del comitato del Partito e del governo della regione, nonché del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang.

Durante l’incontro, il presidente Xi ha chiesto sforzi approfonditi, meticolosi, concreti e sostenuti per sviluppare un bellissimo Xinjiang che sia unito, armonioso, prospero e culturalmente avanzato, con ecosistemi sani e persone che vivono e lavorano contente, nel processo di modernizzazione cinese.

Le osservazioni di Xi nello Xinjiang hanno dimostrato l’importanza di mantenere la stabilità e lo sviluppo sociale ed economico e, con i suoi vantaggi geografici unici, lo Xinjiang vedrà un’accelerazione dello sviluppo complessivo per renderlo la porta dell’apertura della Cina verso ovest, hanno detto gli analisti.

Durante l’incontro di sabato, Xi ha anche sottolineato la necessità di raccontare meglio le storie dello Xinjiang nella nuova era attraverso più canali per mostrare uno Xinjiang aperto e fiducioso, confutando al contempo le dichiarazioni false e dannose rivolte allo Xinjiang.

Con un numero sempre maggiore di diplomatici, studiosi, gruppi religiosi e media stranieri che vengono a visitare la regione dello Xinjiang e condividono le proprie esperienze e storie nella regione, la comunità internazionale sta acquisendo una comprensione migliore e più chiara dello sviluppo stabile in atto nella regione, confutando di fatto la disinformazione sulla regione, ha detto Wang.

La regione dello Xinjiang ha ricevuto più visitatori stranieri negli ultimi mesi dopo la fine del COVID-19. Ad esempio, studiosi islamici provenienti da 14 Paesi hanno visitato diverse città nella regione dello Xinjiang a gennaio e ne hanno elogiato gli sforzi nella lotta al terrorismo e all’estremismo.

Mercoledì, il capo regionale del Partito Ma Xingrui ha incontrato a Urumqi una delegazione guidata da Corinne Vargha, direttrice del Dipartimento per le norme internazionali sul lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), durante la quale Ma ha affermato che la porta verso la regione dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, è sempre aperta, e gli stranieri di ogni ceto sociale sono invitati a visitare e ad osservare di persona la regione.

Sempre più persone si sono rese conto della reale situazione dei diritti umani nello Xinjiang, e l’atteggiamento aperto della regione ha anche agitato le forze anti-cinesi, ha detto Wang, riferendosi a un rapporto che invitava le compagnie turistiche occidentali a smettere di vendere pacchetti vacanza che portano visitatori nella regione cinese dello Xinjiang.

Il rapporto è stato compilato dall’Uyghur Human Rights Project (UHRP), con sede negli Stati Uniti, che è affiliato al World Uyghur Congress (WUC), una rete di destra in favore del regime change sostenuta dagli Stati Uniti, che mira alla “caduta della Cina”. Esso ha affermato che il turismo nella regione dello Xinjiang occidentale “rischiava” di sostenere la normalizzazione delle politiche del governo cinese intese a “distruggere l’identità uigura”, ha riferito The Guardian.

“Queste fallacie commesse dalle forze anti-cinesi sono infondati e contraddittori. Qual è il loro vero scopo nel pubblicare un rapporto del genere? Proteggere gli uiguri o creare più disoccupazione? Non vogliono che più persone vengano nella regione per saperne di più la cultura dei gruppi etnici?”, ha chiesto Wang.

Con sempre più persone che verranno a vedere la verità nella regione dello Xinjiang con i propri occhi, tutta la disinformazione e le calunnie diffuse dalle forze anti-cinesi verranno sfatate mentre la regione abbraccia un futuro di migliore sviluppo, ha affermato Wang.