Il Ministro della Difesa cinese Dong Jun e il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin si sono incontrati faccia a faccia venerdì a margine del Dialogo Shangri-La a Singapore, segnando il primo colloquio in persona tra i capi della difesa cinese e statunitense da novembre 2022 e un ulteriore passo verso la ripresa del dialogo e delle consultazioni militari nel bel mezzo delle recenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan.

Dong ha ribadito le ferme posizioni della Cina sulla questione di Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale, con esperti che affermano che la Cina difenderà fermamente la sua sovranità nazionale, l’integrità territoriale e gli interessi di sviluppo, oltre a salvaguardare la pace e la stabilità nella regione.

L’incontro è durato 75 minuti, leggermente più del previsto, ha detto ai giornalisti il colonnello maggiore Wu Qian, portavoce del Ministero della Difesa Nazionale, durante una conferenza stampa dopo l’incontro.

L’incontro è stato positivo, pratico e costruttivo a livello strategico, ha detto Wu, osservando che con un incontro come questo, le due parti possono avere una comprensione più profonda e una sensazione diretta delle rispettive posizioni.

Durante l’incontro, i due leader della difesa hanno scambiato opinioni sulle relazioni tra Stati e tra militari di Cina e Stati Uniti, nonché sulla questione di Taiwan, sul problema del Mar Cinese Meridionale, sulla crisi ucraina e sul conflitto israelo-palestinese, ha spiegato Wu.

Durante l’incontro, Dong ha detto ad Austin che la relazione tra i due eserciti si sta stabilizzando dopo un declino, ma che la stabilizzazione è difficile da ottenere e dovrebbe essere attentamente apprezzata, secondo Wu.

Lo scopo degli scambi militari dovrebbe essere quello di migliorare la comprensione, eliminare i malintesi, costruire fiducia reciproca e, infine, raggiungere la stabilità nelle relazioni, ha detto Dong, sottolineando che non si dovrebbero ignorare i fatti, scaricare la colpa o addirittura cogliere l’opportunità per diffamare e reprimere l’altro.

La Cina segue le linee guida di base di valorizzare la pace, la stabilità e la fiducia, e mira a costruire una relazione militare non conflittuale, non confrontativa con cooperazione aperta e pragmatica e accumulando gradualmente fiducia, su una base di uguaglianza e rispetto reciproco, ha detto Dong. Dong ha esortato gli Stati Uniti a implementare efficacemente il consenso raggiunto dai due capi di Stato nel campo militare, riflesso in azioni concrete.

Per il prossimo passo, si prevede che i due Paesi riprenderanno le conversazioni tra i comandanti di teatro, poiché il portavoce Wu ha detto che i dipartimenti competenti stanno rimanendo in consultazione sulla questione.

Il tenente generale He Lei, ex vice presidente dell’Accademia delle Scienze Militari dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina (EPL), ha detto al Global Times che l’incontro rappresenta un’azione positiva da parte delle forze armate cinesi e statunitensi nell’attuare il consenso raggiunto al vertice di San Francisco. Esso segna un passo cruciale per trasformare la Visione di San Francisco in realtà.

He Lei ha detto che i colloqui in persona indicano l’inizio della restaurazione delle normali interazioni di alto livello tra le forze armate cinesi e americane. Questo è utile per stabilizzare e migliorare la relazione militare tra i due Paesi e aiutare le relazioni a progredire positivamente.

L’incontro faccia a faccia arriva dopo che Dong e Austin hanno avuto una videochiamata in aprile.

Per attuare l’importante consenso raggiunto durante il vertice di novembre tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti a San Francisco, le due forze armate hanno ripreso il dialogo e le consultazioni su una base di parità e rispetto reciproco, hanno detto gli osservatori.

Il 21 dicembre 2023, il generale Liu Zhenli, capo di stato maggiore del Dipartimento dello Stato Maggiore Congiunto della Commissione Militare Centrale, ha avuto una videochiamata con il generale Charles Brown, presidente del Joint Chiefs of Staff delle forze armate statunitensi.

In gennaio, i 17esimi Colloqui di Coordinamento della Politica di Difesa Cina-USA si sono tenuti a Washington DC negli Stati Uniti. In aprile, le forze armate cinesi e statunitensi hanno tenuto una riunione del gruppo di lavoro dell’Accordo Consultivo Militare Marittimo alle Hawaii. In maggio, il direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Militare Internazionale sotto la CMC della Cina ha tenuto colloqui video con l’Assistente Segretario alla Difesa degli Stati Uniti.

Questi incontri hanno preparato il terreno per i colloqui faccia a faccia tra i due ministri della difesa al Dialogo Shangri-La, hanno detto gli osservatori.

L’incontro di persona è anche un’opportunità per il nuovo Ministro della Difesa cinese, l’ammiraglio Dong, di riaffermare le posizioni di principio della Cina su interessi fondamentali e questioni principali faccia a faccia con Austin. Questo contribuisce positivamente a migliorare la comprensione reciproca tra i leader militari e a gestire differenze e rischi tra le due forze armate, ha notato He Lei.

He Lei ha aggiunto che è essenziale sottolineare che gli Stati Uniti devono dimostrare sincerità e integrità adempiendo genuinamente agli impegni ripetuti del Presidente Biden, cioè che gli Stati Uniti non cercano una nuova Guerra Fredda con la Cina, non cercano di cambiare il sistema cinese, non cercano di rivitalizzare le loro alleanze contro la Cina, non supportano “l’indipendenza di Taiwan” e non hanno intenzione di avere un conflitto con la Cina.

Le azioni degli Stati Uniti devono corrispondere alle loro parole per evitare promesse vuote, ha detto He Lei.

Posizioni ferme

L’incontro tra Dong e Austin arriva dopo le esercitazioni su larga scala da parte dell’EPL per scoraggiare le forze secessioniste dell’”indipendenza di Taiwan” a seguito del discorso “inaugurale” separatista del leader regionale taiwanese Lai Ching-te del 20 maggio, e si svolge anche nel bel mezzo di tensioni crescenti nel Mar Cinese Meridionale a causa delle mosse provocatorie delle Filippine sulle isole e le barriere coralline cinesi.

All’incontro, Dong ha espresso la ferma posizione della Cina sulla questione di Taiwan.

Riguardo al fatto che gli Stati Uniti hanno congratulato Lai per la sua “inaugurazione” e hanno inviato una delegazione per partecipare alla “cerimonia di inaugurazione”, Dong ha dichiarato che la questione di Taiwan è puramente un affare interno della Cina e le forze esterne non hanno il diritto di interferire.

Le azioni degli Stati Uniti hanno violato gravemente il principio di una sola Cina e i tre Comunicati Congiunti Cina-USA, e sono andate contro gli impegni presi, inviando un grave segnale sbagliato alle forze secessioniste dell’ “indipendenza di Taiwan”, a cui la Cina si oppone fermamente, ha detto Dong ad Austin.

Dong ha esortato gli Stati Uniti a correggere i loro errori, ad aderire al principio di una sola Cina e a non assistere in alcun modo l’“indipendenza” attraverso mezzi militari.

Il tenente generale He Lei ha detto che la questione di Taiwan è il nucleo degli interessi fondamentali della Cina, la base politica e il principio fondamentale su cui la Cina stabilisce relazioni diplomatiche con i Paesi di tutto il mondo.

È la prima linea rossa che non può essere attraversata nelle relazioni Cina-USA, e qualsiasi azione che mini questo nucleo, scuota questa base o attraversi questa linea rossa sarà fermamente opposta e risolutamente contrastata dal popolo cinese e dal governo cinese, ha detto He Lei, notando che l’EPL ha la determinazione incrollabile, la forte volontà e la formidabile capacità di salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale, la sicurezza, l’integrità territoriale e l’unità della madrepatria.

Sulla questione del Mar Cinese Meridionale, Dong ha detto che attualmente le Filippine hanno agito in modo sleale e provocatorio su questioni come Ren’ai Jiao (noto anche come atollo di Ren’ai), strettamente legate all’istigazione e al supporto delle forze esterne.

In particolare, gli Stati Uniti hanno dispiegato missili a medio raggio nelle Filippine sotto la copertura di esercitazioni militari, ponendo una sostanziale minaccia alla sicurezza regionale, una mossa fortemente opposta dalla Cina, ha detto Dong.

La Cina insiste nel risolvere le differenze attraverso consultazioni paritarie mantenendo gli impegni, ma non tollererà azioni che aumentano le provocazioni, ha detto il Ministro della Difesa cinese.

Cao Yanzhong, ricercatore presso l’Accademia delle Scienze Militari dell’EPL, ha detto al Global Times che durante l’amministrazione dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, la situazione nel Mar Cinese Meridionale era relativamente stabile, ma questo è cambiato notevolmente dopo l’assunzione dell’incarico di Ferdinand Romualdez Marcos Jr, oltre alle istigazioni degli Stati Uniti che mirano a circondare militarmente la Cina.

La Cina ha due posizioni fondamentali sulla questione del Mar Cinese Meridionale: mantenere la pace e la stabilità generale nella regione e salvaguardare fermamente la sovranità e i diritti nazionali della Cina, ha detto Cao.

“Abbiamo preso alcune potenti contromisure contro le provocazioni filippine, che hanno servito da dimostrazione al mondo, comprese le Filippine e gli Stati Uniti, che affidarsi a una grande potenza non può costringere la Cina a cedere su questioni di sovranità”, ha detto Cao.

Alcuni descrivono la delegazione cinese come sotto maggiore pressione nel dialogo di quest’anno, data la disposizione dell’agenda – con Marcos Jr che terrà un discorso programmatico alla cerimonia di apertura venerdì sera e il tradizionale discorso degli Stati Uniti che è spesso duro sulla Cina.

Il portavoce Wu ha risposto che non la vede così perché la Cina sta con la giustizia e la rettitudine.

“Vorrei citare una poesia per descrivere il mio sentimento – nonostante il vento e le onde in aumento, possiamo sederci tranquillamente nella barca da pesca”, ha detto Wu.