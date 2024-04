Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha lanciato un avvertimento giovedì sulla formazione di “piccole cricche” e ha chiesto sforzi congiunti per preservare la pace duramente conquistata nel Mar Cinese Meridionale durante la sua visita in Indonesia.

La chiamata rappresenta il consenso della maggior parte dei Paesi della regione, hanno detto gli analisti, avvertendo che se le Filippine continuano sulla strada sbagliata seguendo la strategia degli Stati Uniti, verranno isolate nel sud-est asiatico e rischieranno di bruciarsi con il fuoco che hanno acceso.

Wang, anche membro del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese, si è incontrato giovedì con il presidente indonesiano Joko Widodo e il suo successore Prabowo Subianto.

Widodo e Wang hanno espresso il loro desiderio per la pace e la stabilità regionale e hanno ripetuto appelli per una de-escalation e un cessate il fuoco a Gaza, ha riferito il Jakarta Post giovedì.

Wang, durante l’incontro con il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi, ha detto che le due parti sono molto vigili contro la formazione di varie “piccole cricche” nella regione, e si oppongono a qualsiasi tentativo da parte di certi gruppi di creare un confronto di campo. Dovremmo valorizzare e mantenere la pace e la stabilità duramente conquistate nella regione, secondo il Ministero degli Esteri cinese.

La Cina è disposta a continuare a lavorare con gli altri membri dell’ASEAN per implementare pienamente ed efficacemente la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale, accelerare i negoziati sul Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale e trasformare il Mar Cinese Meridionale in un mare di pace e cooperazione.

Xu Liping, direttore del Centro per gli Studi del Sud-est asiatico all’Accademia cinese delle scienze sociali, ha detto al Global Times giovedì che le osservazioni di Wang in Indonesia rappresentano il consenso e la sincera speranza della maggior parte dei Paesi della regione per la pace e la stabilità, nonostante i continui tentativi degli Stati Uniti di ridisegnare la geopolitica regionale contro la Cina con le Filippine come ausiliarie.

Comportarsi come un intrallazzatore isolerà le Filippine, ha detto l’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte in una recente intervista esclusiva al Global Times, aggiungendo che se le Filippine si identificano con l’America, “allora tutto diventa confuso nei nostri rapporti con la Cina e il resto dei paesi dell’ASEAN”.

Per le Filippine, utilizzare il Mar Cinese Meridionale come moneta di scambio per introdurre una potenza esterna e coinvolgersi imprudentemente nella competizione tra le grandi potenze comporta il rischio di bruciarsi, ha avvertito Xu.

“Gli Stati Uniti non moriranno per noi”, ha notato Duterte.

Gli Stati Uniti e le Filippine stanno potenziando i legami militari, con l’ultimo movimento che è stato il dispiegamento del sistema missilistico Typhon (Mid-Range Capability). Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha consigliato giovedì alle Filippine di riconoscere la vera intenzione degli Stati Uniti e di non tirare fuori le castagne dal fuoco a spese degli interessi di sicurezza delle Filippine.

Xu ha detto che, essendo il Paese più grande dell’ASEAN, l’Indonesia ha svolto un ruolo costruttivo nella mediazione e nell’accelerazione dei negoziati correlati. Si spera che, attraverso la comunicazione tra la Cina e l’Indonesia, la Cina e l’ASEAN possano consolidare il consenso e unire le forze per impedire un’ulteriore escalation delle tensioni.

Gli analisti hanno sottolineato l’importanza di un’ASEAN indipendente e neutrale, dicendo che la tensione attuale, con il sostegno degli Stati Uniti alle Filippine contro la Cina, ha il potenziale per costringere certi stati membri dell’ASEAN a prendere posizione, a discapito del benessere più ampio della regione.

Secondo un programma pubblicato, Wang presiederà una sessione del Meccanismo di Cooperazione per il Dialogo ad Alto Livello Cina-Indonesia venerdì prima di viaggiare in Cambogia e Papua Nuova Guinea.

Poiché l’Indonesia ha appena tenuto le elezioni generali ed è in un periodo di transizione, Xu si aspettava che l’incontro ad alto livello facilitasse lo sviluppo stabile e sano delle relazioni tra Cina e Indonesia e continuasse a fare progressi fruttuosi sotto la nuova amministrazione.

Il presidente eletto Prabowo ha effettuato una visita in Cina dal 31 marzo al 2 aprile, poco dopo la sua vittoria alle elezioni, segnando un alto livello di fiducia politica reciproca, secondo gli osservatori.

La Cina e l’Indonesia, il paese dove è stata avviata “la Via della Seta marittima del XXI secolo”, hanno visto la cooperazione marittima e la costruzione congiunta dell’Iniziativa della Belt and Road come nuovi poli di crescita oltre agli scambi politici, economici e commerciali tradizionali e culturali, ha detto Xu.

Citando progetti di cooperazione di punta come la Ferrovia ad Alta Velocità Giacarta-Bandung, Xu ha detto che il rapporto bilaterale ha stabilito un modello di cooperazione per la regione e ha nominato settori come la connettività infrastrutturale, la nuova energia e l’economia digitale come aree di cooperazione di grande potenziale.