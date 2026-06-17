Nella giornata di ieri, presso la Casa Russa a Roma, si è svolto il ricevimento dell’Ambasciata della Federazione Russa presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale della Federazione Russa, la Giornata della Russia.

All’evento hanno preso parte alti rappresentanti della Curia Romana, del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, della Chiesa Ortodossa Russa, nonché esponenti del mondo della cultura, della società civile e dell’imprenditoria.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, ha sottolineato il significato storico della ricorrenza, la continuità della statualità russa e il contributo del Paese allo sviluppo della scienza, della cultura e dell’istruzione mondiali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attuale situazione internazionale, al crescente numero di conflitti armati, al rafforzamento della logica di confronto e ai rischi legati al degrado dei meccanismi di sicurezza internazionale. L’Ambasciatore ha ribadito che una sicurezza duratura non può essere garantita a scapito della sicurezza altrui e ha sottolineato la necessità di un dialogo serio sul futuro dell’ordine internazionale.

Nel discorso è stata inoltre evidenziata l’importanza dei rapporti tra la Russia e la Santa Sede. Soltanovsky ha espresso apprezzamento per il mantenimento di un dialogo aperto e fiducioso, nonché per l’impegno umanitario del Vaticano, in particolare nell’ambito dell’attività del Cardinale Matteo Zuppi.

L’Ambasciatore ha inoltre rilevato l’apertura della Santa Sede verso la cultura russa e ha confermato l’interesse della Russia a sviluppare la cooperazione con il Vaticano. È stata altresì espressa la speranza di proseguire il dialogo con il Sovrano Militare Ordine di Malta su una serie di questioni umanitarie.

In occasione del ricevimento è stata organizzata una mostra di dipinti dell’artista russa Katya Medvedeva, dedicati a temi biblici. Le opere, realizzate in stile naïf, si distinguono per la loro sincerità espressiva, l’immediatezza del linguaggio artistico e una profonda dimensione spirituale.