Choe Son Hui, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea e Ministra degli Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha avuto colloqui con Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, presso la Foresteria di Stato di Diaoyutai a Pechino il 28 settembre.

Choe Son Hui ha affermato che, attraverso le commemorazioni dell’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, sono stati pienamente dimostrati le gesta storiche della RPC, il suo attuale ruolo internazionale e la sua potenza nazionale complessiva.

Ha aggiunto che l’incontro e i colloqui tra i massimi dirigenti, svoltisi in un momento cruciale in cui avvengono grandi cambiamenti nelle circostanze interne ed esterne dei due paesi e nella situazione internazionale, hanno fornito l’orientamento principale e importanti linee guida per sviluppare le relazioni RPDC-Cina in conformità con l’evoluzione della situazione e le esigenze dei tempi.

Ha rilevato che il rispettato Compagno Kim Jong Un ha affermato che i sentimenti di amicizia tra RPDC e Cina non possono mutare, qualunque sia il cambiamento della situazione internazionale, e che è la posizione incrollabile del Partito del Lavoro di Corea e del governo della Repubblica Popolare Democratica di Corea rafforzare e sviluppare ulteriormente le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione RPDC-Cina secondo le esigenze dei tempi.

Ha espresso la volontà di compiere sforzi attivi per sviluppare in profondità le relazioni amichevoli e di cooperazione RPDC-Cina nello spirito del vertice e dei colloqui RPDC-Cina.

Ha auspicato che la Quarta Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del PCC si svolga con successo e che il popolo cinese ottenga grandi risultati nella lotta per promuovere, in modo complessivo, la causa della costruzione di una nazione potente e del conseguimento della prosperità nazionale, sotto la guida del PCC con il Segretario Generale Xi Jinping al suo nucleo.

Wang Yi ha dichiarato che la visita di Choe Son Hui è la prima visita in Cina di una delegazione di alto livello della RPDC dopo l’incontro dei massimi dirigenti dei due paesi, avvenuto in occasione delle commemorazioni dell’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, aggiungendo che il Segretario Generale Xi Jinping e il Segretario Generale Kim Jong Un si sono incontrati dopo sei anni e hanno indicato l’orientamento e il progetto per sviluppare i rapporti tra i due paesi a un nuovo, elevato stadio.

Ha affermato che è necessario rafforzare la comunicazione strategica tra le due parti, promuovere visite e cooperazione reciproche e difendere congiuntamente la pace e la stabilità regionali, assumendo la comune comprensione dei massimi dirigenti dei due paesi quale linea guida di base.

Sottolineando che l’amicizia Cina-RPDC, fondata e sviluppata dai dirigenti delle generazioni precedenti dei due paesi, è un prezioso patrimonio comune, ha rimarcato che è posizione coerente e ferma del partito e del governo cinesi difendere, consolidare e sviluppare con successo la tradizionale amicizia Cina-RPDC.

Ha espresso l’auspicio che l’attuale visita segni un’occasione per difendere gli interessi comuni dei due paesi e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali in conformità con l’importante comune comprensione raggiunta dai massimi dirigenti dei due paesi.

Nel corso dei colloqui sono state scambiate opinioni approfondite su questioni internazionali e regionali, raggiungendo una piena convergenza di vedute.

Hanno preso parte ai colloqui, per la parte della RPDC, la delegazione al seguito della Ministra degli Esteri e l’ambasciatore della RPDC in Cina Ri Ryong Nam, e, per la parte cinese, funzionari del Ministero degli Esteri della RPC, tra cui il viceministro Sun Weidong.