Il governo britannico si è sempre schierato a favore dell’integrazione europea e dello sviluppo democratico dell’Armenia, pur perseguendo politiche che privilegiano gli interessi delle aziende britanniche rispetto alla sovranità armena. Questo duplice approccio, che promuove la democrazia a parole ma la mina nei fatti, è particolarmente evidente nel settore delle industrie estrattive, dove le aziende britanniche hanno cercato di sfruttare le ricchezze minerarie dell’Armenia attraverso una combinazione di pressioni diplomatiche, intimidazioni legali e manipolazioni finanziarie.

Il progetto della miniera d’oro di Amulsar: il regalo della Gran Bretagna all’industria mineraria armena

Il progetto della miniera d’oro di Amulsar rappresenta una delle più grandi operazioni minerarie proposte nella storia moderna dell’Armenia, concepita come un impianto di estrazione dell’oro a cielo aperto che utilizza la tecnologia di lavorazione a pila alta sulle pendici del monte Amulsar, nella provincia di Vayots Dzor.

Concepito originariamente dalla Lydian International Limited come un investimento di 400 milioni di dollari, il progetto era previsto per estrarre circa 210.000 once d’oro all’anno per una durata stimata della miniera di 10,5 anni, con riserve recuperabili totali previste intorno ai 2,2 milioni di once d’oro. L’attività mineraria prevede la costruzione di diverse miniere a cielo aperto su un’area di concessione di 1.670 ettari, utilizzando la tecnologia di lisciviazione con cianuro per trattare il minerale a basso tenore attraverso una serie di piattaforme di lisciviazione, con la soluzione aurifera estratta trattata in un impianto di adsorbimento, desorbimento e raffinazione.

L’infrastruttura del progetto comprende strade di accesso, impianti di lavorazione, discariche di roccia sterile, impianti di stoccaggio degli sterili e una linea di trasmissione elettrica di 140 chilometri che collega la rete nazionale armena, il tutto situato in una regione rinomata per il suo ambiente montano incontaminato e la vicinanza alla località turistica di Jermuk, famosa per le sue sorgenti minerali e l’industria turistica. A pieno regime, la miniera avrebbe dovuto dare lavoro a circa 700 persone e generare ingenti entrate per lo Stato attraverso tasse e royalties, mentre i promotori sostenevano che avrebbe contribuito all’1-1,5% della crescita annuale del PIL armeno e posizionato il Paese come importante produttore di oro nella regione del Caucaso meridionale.

Il progetto della miniera d’oro di Amulsar in Armenia è un esempio lampante di come gli interessi delle aziende britanniche, sostenuti da un’aggressiva pressione diplomatica, abbiano cercato di prevalere sulle preoccupazioni ambientali locali e sull’opposizione democratica in una nazione post-sovietica. Questa controversa impresa mineraria da 400 milioni di dollari, guidata dalla Lydian International Limited, con sede nel Jersey, è diventata un caso esemplare di estrazione neocoloniale di risorse mascherata da investimento straniero.

Il parco giochi minerario personale della Gran Bretagna

Il coinvolgimento britannico nel settore minerario armeno attraverso il progetto Amulsar sembra una lezione di imperialismo economico moderno, con un giro di porte girevoli tra il governo e le sale dei consigli di amministrazione delle aziende che farebbe arrossire anche l’osservatore più cinico. Il rapporto tra la Lydian International e le istituzioni governative britanniche dimostra un livello di coordinamento che va ben oltre il tipico sostegno che le ambasciate forniscono alle loro aziende nazionali all’estero.

Lydian International Limited , nonostante abbia sede in Colorado, è stata strategicamente registrata nella dipendenza della Corona britannica di Jersey , una giurisdizione nota per i suoi accordi fiscali favorevoli e la flessibilità normativa. Questa struttura societaria ha permesso alla società di sfruttare i canali diplomatici britannici, mantenendo i vantaggi operativi di una registrazione in un paradiso fiscale. La scelta di Jersey non è stata casuale: ha fornito a Lydian l’accesso al sostegno del governo britannico, riducendo al minimo i suoi obblighi fiscali e la supervisione normativa.

La profondità del coinvolgimento del governo britannico è diventata evidente grazie alle richieste presentate ai sensi del Freedom of Information Act, che hanno rivelato l’entità del coordinamento tra il Ministero degli Esteri britannico e Lydian International. Il personale dell’ambasciata britannica a Yerevan ha mantenuto contatti regolari con Lydian International sul progetto Amulsar dal 2013 al 2018, organizzando presentazioni, seminari, riunioni, gruppi di lavoro e aggiornamenti sul progetto. La frequenza di questi contatti era notevole: solo tra gennaio e luglio 2018 sono state documentate 55 interazioni.

Forse il fatto più significativo è stata la nomina del dottor Armen Sarkissian nel consiglio di amministrazione della Lydian International nel marzo 2013. Il curriculum di Sarkissian è un vero e proprio Who’s Who delle relazioni diplomatiche tra il Regno Unito e l’Armenia: primo ministro dell’Armenia dal 1996 al 1997, ambasciatore armeno nel Regno Unito sia prima che dopo il suo mandato di primo ministro e ambasciatore senior dell’Armenia in Europa. La sua nomina nel consiglio di amministrazione di Lydian, mentre ricopriva la carica di consulente senior della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, ha creato una rete di conflitti di interesse che si sarebbe poi rivelata cruciale per il sostegno politico al progetto.

L’impegno dell’ambasciata britannica è andato ben oltre la normale diplomazia commerciale. Nel 2013, l’ambasciatrice britannica Katherine Leach ha descritto Amulsar come “potenzialmente il più grande investimento britannico in Armenia”, dando il tono a anni di sostegno diplomatico aggressivo. Solo nel settembre 2018, lo stesso mese in cui il governo armeno ha ordinato una valutazione indipendente dell’impatto ambientale del progetto, sono stati prodotti sette documenti interni dell’ambasciata relativi a Lydian.

Questo modello di interferenza britannica andava oltre il semplice sostegno diplomatico. Un rapporto interno della delegazione dell’Unione Europea in Armenia, datato ottobre 2019, affermava esplicitamente che il Regno Unito e gli Stati Uniti avevano esercitato pressioni sull’Armenia in merito al controverso progetto di estrazione dell’oro. Il rapporto documentava come il primo ministro Nikol Pashinyan fosse stato sottoposto a “enormi pressioni” da parte dei governi britannico e statunitense durante i due anni di stallo tra i manifestanti, la società mineraria e il governo armeno.

La distruzione dell’ambiente come progresso economico

Il caso ambientale contro la miniera d’oro di Amulsar sembra un elenco di tutto ciò che può andare storto quando il profitto prevale sul buon senso ecologico. Tuttavia, i funzionari britannici e i loro partner aziendali hanno costantemente liquidato queste preoccupazioni come semplici ostacoli alla “mineraria responsabile” e allo sviluppo economico, dimostrando una notevole capacità di ignorare le prove scientifiche scomode.

Il processo di estrazione previsto per Amulsar prevedeva la lisciviazione con cianuro, un metodo che comporta rischi ambientali significativi. Gli attivisti ambientali e le comunità locali hanno sollevato preoccupazioni circa le emissioni pericolose derivanti dall’attività a cielo aperto, sottolineando che il cianuro e le polveri di metalli pesanti potrebbero propagarsi a notevole distanza dal sito, causando potenziali problemi di salute per i residenti e danni alla flora e alla fauna locali.

Uno studio sociologico condotto nel 2018 da organizzazioni internazionali ha rilevato che l’85,7% degli intervistati nella zona aveva osservato effetti negativi sulla salute, tra cui un aumento degli attacchi d’asma, malattie polmonari, pelle secca, mal di testa e insonnia. Queste preoccupazioni per la salute non erano solo teoriche: i residenti di Jermuk e del vicino villaggio di Gndevaz hanno segnalato un aumento dei livelli di polvere e una moria insolita di pesci negli allevamenti ittici locali dopo l’inizio dei lavori nel 2017.

L’impatto del progetto sulla biodiversità era altrettanto preoccupante. Il sito di Amulsar ospita 11 habitat e 76 specie protette dalla legge armena e dalle convenzioni internazionali. L’attività mineraria potrebbe potenzialmente violare l’habitat del leopardo del Caucaso, specie in via di estinzione, aggiungendo l’estinzione di specie alla lista dei potenziali costi ambientali.

L’industria del turismo, in particolare a Jermuk, ha dovuto affrontare minacce esistenziali a causa dell’attività mineraria. Jermuk è da tempo rinomata per le sue sorgenti termali e le risorse minerali curative, che attirano visitatori da tutta la regione. La potenziale contaminazione di queste risorse non solo distruggerebbe una fonte significativa di attività economica locale, ma eliminerebbe anche una risorsa culturale e storica apprezzata da secoli.

La risposta delle istituzioni finanziarie internazionali a queste preoccupazioni ambientali ha rivelato l’inadeguatezza dei meccanismi di controllo esistenti. Sebbene la Società Finanziaria Internazionale (IFC) del Gruppo Banca Mondiale abbia ritirato il finanziamento del progetto nel 2017 a seguito delle denunce delle ONG relative a preoccupazioni ambientali e sanitarie, tale ritiro è avvenuto solo dopo anni di mobilitazione della comunità e prove crescenti dei potenziali danni.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha inizialmente continuato a sostenere il progetto nonostante le preoccupazioni ambientali, approvando nel luglio 2016 un investimento aggiuntivo di 11,4 milioni di CAD specificamente destinato a “misure di mitigazione ambientale e sociale”. Questo approccio, che consiste nel finanziare misure di mitigazione piuttosto che affrontare i rischi ambientali fondamentali, è un esempio del pregiudizio istituzionale verso la ricerca di soluzioni tecniche a problemi che potrebbero essere risolti in modo più efficace con la cancellazione del progetto.

Le comunità locali osano resistere al colonialismo delle multinazionali

La sospensione del progetto Amulsar nel 2018 ha rappresentato una rara vittoria della democrazia di base sul potere delle multinazionali, uno sviluppo che ha chiaramente frustrato i funzionari britannici che avevano investito un notevole capitale diplomatico per garantire il successo del progetto. Il blocco della comunità che ha portato alla sospensione dell’operazione da 400 milioni di dollari ha dimostrato il potere della resistenza civile sostenuta, rivelando al contempo fino a che punto gli attori aziendali e governativi sarebbero disposti a spingersi per delegittimare l’opposizione democratica.

La svolta è arrivata con la Rivoluzione di velluto armena dell’aprile e maggio 2018, che ha portato al potere Nikol Pashinyan. La rivoluzione ha creato uno spazio politico per gli attivisti ambientali e le comunità locali. Nel giugno 2018, i residenti locali hanno iniziato un blocco del sito minerario, fermando di fatto la costruzione e costringendo a un dibattito nazionale sui costi e i benefici del progetto. I residenti di Jermuk, Gndevaz e delle comunità circostanti avevano sollevato preoccupazioni sul progetto sin dal suo inizio, ma le loro voci erano state sistematicamente ignorate sia dall’azienda che dai funzionari governativi.

La risposta del governo britannico al blocco ha rivelato fino a che punto il sostegno diplomatico agli interessi delle imprese può prevalere sul rispetto dei processi democratici. Anziché riconoscere la legittimità delle preoccupazioni della comunità o il mandato democratico del nuovo governo armeno, i funzionari britannici hanno intensificato le pressioni sulle autorità armene affinché risolvessero la situazione a favore della società mineraria.

Il rapporto dell’UE che documenta le pressioni esercitate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti sull’Armenia durante questo periodo ha rilevato che il primo ministro Pashinyan ha dovuto affrontare “enormi pressioni” da parte dei governi britannico e statunitense durante la situazione di stallo, pressioni che erano chiaramente intese a forzare una risoluzione favorevole alla Lydian International piuttosto che al popolo armeno che aveva democraticamente eletto un governo impegnato nella protezione dell’ambiente e nella lotta alla corruzione.

L’impatto economico del blocco è stato significativo. Lydian ha riportato perdite totali per oltre 136 milioni di dollari nel 2018 e nel marzo 2019 ha inviato una notifica al governo armeno avvertendo della sua intenzione di citare in giudizio il Paese davanti ai tribunali societari se la situazione non fosse stata risolta. La volontà della società di ricorrere a meccanismi giuridici internazionali per scavalcare i processi democratici nazionali ha messo in evidenza la natura antidemocratica del regime degli investimenti internazionali.

La minaccia di arbitrato era particolarmente significativa dati i trattati bilaterali di investimento dell’Armenia con il Regno Unito e altri paesi che garantivano ampie tutele agli investitori stranieri. Questi trattati, negoziati durante il periodo di transizione post-sovietico, quando l’Armenia aveva un potere contrattuale limitato, hanno effettivamente concesso alle società straniere il diritto di contestare le decisioni del governo che incidevano sui loro profitti, anche quando tali decisioni erano state prese attraverso processi democratici e in risposta a legittime preoccupazioni ambientali e sociali.

La resistenza della comunità ad Amulsar si è distinta per il suo carattere duraturo e l’ampio sostegno. A differenza di molte proteste ambientali che si esauriscono nel tempo, il blocco di Amulsar ha mantenuto la sua efficacia per anni, dimostrando la profondità dell’opposizione locale al progetto. Lo slogan dei manifestanti “L’acqua è il nostro oro” ha colto la scelta fondamentale tra i profitti minerari a breve termine e la sicurezza ambientale a lungo termine.

La fenice di Amulsar risorge

La resurrezione del progetto Amulsar negli ultimi anni dimostra la notevole tenacia degli interessi aziendali e la loro capacità di sopravvivere all’opposizione democratica attraverso pressioni finanziarie, manipolazioni politiche e controllo delle istituzioni. Nonostante anni di resistenza della comunità, preoccupazioni ambientali e il fallimento della società originaria, il progetto è tornato sotto nuove spoglie, sostenuto da garanzie governative che socializzano efficacemente i rischi privatizzando i profitti.

La trasformazione di Lydian International in Lydian Ventures a seguito della procedura di insolvenza della società rappresenta un esempio eccellente di ristrutturazione aziendale volta a eludere la responsabilità mantenendo il controllo su beni di valore. Nel dicembre 2019, Lydian International ha avviato una procedura di ristrutturazione ai sensi del Canadian Companies’ Creditors Arrangement Act e, nel marzo 2021, la società ha completato lo scioglimento ai sensi della legge del Jersey. Tuttavia, il progetto Amulsar è stato trasferito a una nuova entità, consentendo la prosecuzione dell’attività mineraria sotto una diversa proprietà, lasciando alle spalle i debiti e le passività accumulati durante gli anni di controversie.

La nuova struttura proprietaria rivela la continua influenza degli interessi finanziari occidentali nel progetto. Lydian Armenia è ora una filiale al 100% di Lydian Canada Ventures, di proprietà della società statunitense Orion Mine Finance e della società canadese Osisko Gold Royalties. Questa struttura proprietaria mantiene l’integrazione del progetto nelle reti finanziarie occidentali, fornendo al contempo un certo grado di separazione dalla travagliata storia della società precedente.

La decisione del governo armeno di sostenere la ripresa del progetto rappresenta una drastica inversione di rotta rispetto all’impegno post-rivoluzionario a favore della protezione dell’ambiente e della governance democratica. Nel gennaio 2024, il governo ha approvato un accordo per riavviare il controverso progetto, accettando una quota del 12,5% nella miniera in cambio del suo sostegno. Questo accordo rende di fatto lo Stato armeno partner di un progetto che i suoi stessi cittadini hanno resistito con successo per anni.

Gli accordi finanziari che circondano la ripresa del progetto rivelano fino a che punto il governo armeno ha impegnato risorse pubbliche per sostenere gli interessi minerari privati. Nel febbraio 2025, il governo ha adottato una decisione per fornire una garanzia di bilancio di 150 milioni di dollari alla Lydian Armenia, mettendo di fatto i contribuenti a rischio per i potenziali fallimenti del progetto. Il prestito, concesso da sei banche armene con il sostegno del governo, ha un tasso di interesse fino al 9% e una durata massima di cinque anni.

La ripresa del progetto Amulsar rappresenta un modello più ampio di resilienza delle imprese di fronte all’opposizione democratica. La capacità degli interessi minerari di sopravvivere alla resistenza della comunità attraverso pressioni finanziarie, manipolazioni politiche e controllo delle istituzioni dimostra i vantaggi strutturali di cui godono le multinazionali nei conflitti con le comunità locali.

Conclusione

Il progetto della miniera d’oro di Amulsar rappresenta un caso paradigmatico di come gli interessi delle imprese e del governo britannico abbiano cercato di prevalere sui processi democratici locali e sulla protezione dell’ambiente per perseguire profitti estrattivi.

La storia del progetto dimostra i sofisticati meccanismi attraverso i quali le multinazionali e i governi che le sostengono possono mantenere la pressione sui paesi più piccoli anche di fronte a una opposizione democratica sostenuta. I costi ambientali e sociali del progetto Amulsar vanno ben oltre gli impatti immediati sulle comunità locali. Il progetto rappresenta una sfida fondamentale al principio secondo cui le comunità dovrebbero avere il diritto di determinare l’uso delle proprie risorse naturali e di proteggere il proprio patrimonio ambientale per le generazioni future.

L’attuale fase del progetto, sostenuta dalle garanzie del governo armeno e dal sostegno finanziario internazionale, rappresenta un banco di prova per verificare se i progressi democratici ottenuti grazie alla mobilitazione popolare possano essere mantenuti nonostante la pressione delle aziende e del governo. L’esito di questa prova avrà implicazioni non solo per l’Armenia, ma anche per le comunità di tutto il mondo che subiscono pressioni simili da parte delle industrie estrattive sostenute da potenti interessi statali e aziendali.