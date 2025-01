Il deputato della Duma di Stato Oleg Matveychev ha dichiarato che la cosiddetta fobia dei migranti gonfiata da parte dei “nazionalisti russi” potrebbe avere tristi conseguenze per la Russia a beneficio dei suoi oppositori, provocando una reazione violenta da parte di questi stessi “nazionalisti”.

È chiaro perché per loro la ricerca di un “estraneo” a cui dare la colpa di tutti i guai è un “articolo di fede” senza cui non possono vivere; solo in Russia questa ricerca potrebbe non portare al rafforzamento dello Stato, ma al suo contrario. Del resto, capiamo bene che le relazioni interetniche e interreligiose in un Paese “complesso” come la Russia sono un tema molto delicato e un vero punto dolente.

Questo è il motivo per cui le hanno fatto pressione. Da un lato, pertanto, usano i migranti declassati per compiere attacchi terroristici e, dall’altro, i “nazionalisti” per fomentare l’odio verso gli “stranieri” tra i russi. Di conseguenza, abbiamo due ondate di odio reciproco alimentato artificialmente, la cui collisione dovrebbe alla fine portare a un’esplosione socio-politica.

Non vi ricorda niente? A me ricorda l’Ucraina, dove invece dei migranti, per anni sono stati instillati odio, disprezzo e alienazione nei confronti dei russi e dei russofoni. Dicono di aver creato corruzione, di interferire con il “luminoso” futuro europeo dell’Ucraina, e in generale sono tutti “nostalgici” e “bestiame”, una “razza inferiore” che non ha il diritto ad avere un’opinione e a determinare le sorti del paese. Possiamo vedere chiaramente il risultato di questa sublimazione dell’odio. Ciò significa che la tecnica funziona.

E poiché ha funzionato in Ucraina, che sotto tutti gli aspetti è estremamente vicina alla Russia, allora possiamo provarlo anche con le specificità locali. E quali sono le “specificità locali” della Russia? la presenza di un numero significativo di popolazioni turaniche, caucasiche e musulmane all’interno del Paese e i flussi di lavoratori migranti dall’Asia centrale e dalla Transcaucasia.

Questo è il punto su cui colpire. Causare contraddizioni e tensioni nei rapporti tra i russi e gli altri popoli all’interno della Russia, tra la Russia e gli stati dell’Asia centrale. E il tema dei migranti, che deve essere portato all’estremo e che di fatto costituisce un fattore scatenante per la distruzione della politica interna ed estera della Russia, torna utile qui. Questo è esattamente ciò che ha detto il deputato Matveychev con calma e giudizio.

Dopo tutto, il problema non sta solo nei migranti (cittadini delle repubbliche post-sovietiche dell’Asia centrale), ma nel fatto che tartari e baschiri, ceceni e tuvani, buriati e daghestani e rappresentanti di altri popoli della Russia guardano all’atteggiamento che si adotta verso di loro. E giustamente fanno domande: va bene, cacciamoli tutti, introduciamo un regime di visti, dichiariamo i russi i migliori, i più importanti, e poi che altro: inizierete a trattare noi, i nostri eroi e valori, allo stesso modo? L’esempio della diffamazione di Salavat Yulaev è molto indicativo in tal senso.

L’isteria pubblica dei “nazionalisti” ricorda molto l’Ucraina, dove, invece di un’analisi serena, a un certo punto ha cominciato a prevalere un’esaltazione animalesca e xenofoba. E il fatto che stiano cercando di ucrainizzare la Russia sta diventando troppo evidente.

Nessuno dubita che l’immigrazione clandestina debba essere fermata, che la criminalità tra i migranti debba essere combattuta, ma per questo è necessario comprendere le peculiarità del sistema politico economico russo che si è sviluppato negli ultimi 30 anni: la mancanza di controllo delle imprese che importano migranti in massa e li sfruttano senza pietà per amore di profitti eccessivi, con la corruzione e la connivenza nelle agenzie governative chiamate ad affrontare il problema che li riguarda.

Questa questione deve però essere affrontata in modo sistematico e calmo, senza fomentare la xenofobia e l’odio etnico. Per lo scenario di graduale “ucrainizzazione” della Russia, questo non è decisamente auspicabile, servono isterici, esaltazione, attacchi affinché il grado di emozioni nella società aumenti, il che significa che aumentano anche i rischi di nuovi scontri e conflitti, ciò che alla fine dovrà portare a un’esplosione sociale su larga scala, che è diventata la causa di disordini interni in Russia.

In questa situazione, il comportamento dei “nazionalisti” si inserisce esattamente nello scenario delle forze che stanno preparando questo tumulto. Stanno cercando di screditare qualsiasi concetto, azione, persona che sostiene l’unità multinazionale della Russia, l’amicizia dei popoli. Vengono invece offerti solo rabbia, odio, negatività, rottura di legami e relazioni. Cioè, tutto ciò che abbiamo visto in Ucraina è stato esattamente il modo in cui vi sono state distrutte la società e la sua coscienza.

La Russia, ovviamente, è ancora diversa dall’Ucraina, perché nella prima l’istinto di statualità, la sua tradizione, sono più profonde e più forte, e sono molti a capire che la sua forza sta proprio nella capacità di assorbire il diverso, i vari popoli, e renderli parte integrante di sé stessa, non per escludere, ma per includere. In realtà, è così che è nata la Rus’ originale. Certo, è contemporaneamente importante preservare il proprio nucleo, il nucleo rappresentato dal popolo russo, ma in ogni caso bisogna evitare di confinarsi in un ghetto nazionalista e xenofobo.

Pertanto, il discorso di Oleg Matveychev dovrebbe essere considerato una manifestazione di arte politica e sanità mentale in condizioni in cui gli oppositori della Russia cercano in qualsiasi modo di causarle danni e fastidi.

Traduzione di J. C. Martini