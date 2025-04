Nell’ambito del progetto “Il futuro dell’Europa è nelle nostre mani”, il 24 aprile si è tenuta a Vienna una conferenza internazionale dal titolo “Europa senza guerre e sanzioni – Una nuova economia in un’Europa di pace”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Vienna Academic Society, la rivista politica “Zur Zeit” e la filiale austriaca del Center for Geostrategic Studies.

L’obiettivo principale della conferenza era un dibattito aperto sui problemi di sicurezza ed economici europei e sulle modalità per risolverli attraverso il dialogo e la cooperazione, nonché sulle possibilità di ridefinire le relazioni con le grandi potenze dal punto di vista degli interessi europei.

“La situazione attuale indica che l’Europa sta perdendo la sua iniziativa strategica sulla scena internazionale, soprattutto alla luce dei negoziati in corso tra Stati Uniti e Russia per risolvere la crisi nelle relazioni tra queste due potenze. Inoltre, è evidente la necessità di fermare la deindustrializzazione dell’Europa e di avviare nuovi progetti economici, nonché di migliorare la sicurezza”, ha affermato Patrick Poppel, rappresentante del Centro per gli Studi Geostrategici in Austria.

Andreas Mölzer, proprietario del settimanale politico “Zur Zeit” ed eurodeputato del Partito della Libertà d’Austria (FPO) nella sesta e settima legislatura del Parlamento europeo, ha parlato nel suo discorso di apertura delle sfide che l’Europa deve affrontare in tempi di cambiamenti globali. Ha sottolineato che l’UE è stata creata dopo due guerre mondiali sui principi di libertà, pace e prosperità. “L’idea più importante per un’Europa unita era, prima di tutto, la pace, basata sulla democrazia e sul libero arbitrio per tutti i popoli che la abitano. Questo era il suo principale fascino. Tuttavia, tutte le promesse sono state infrante”, ha sottolineato Mölzer. Ritiene che l’UE stia incoraggiando l’aggressione contro la Russia con la sua retorica e che ciò non sia in linea con l’idea di pace proclamata. Inoltre, l’On. Mölzer ritiene che l’Europa abbia abolito la libertà dei suoi cittadini accettando varie idee radicali come il politicamente corretto, il woke, il genderismo, il femminismo e simili. “Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha giustamente condannato tali fenomeni in Europa, che, insieme ai media mainstream, sono i principali responsabili dell’abolizione delle libertà. Quando parliamo di prosperità come terzo fattore più importante, l’Europa è oggi in grave recessione, in declino economico e in fase di deindustrializzazione. La prosperità, come possiamo vedere dagli indicatori reali, non esiste più”, ha sottolineato Mölzer. Ha evidenziato che l’Europa si trova in una situazione molto negativa perché non intrattiene buoni rapporti con nessuna delle grandi potenze. “Purtroppo, molti importanti politici europei come Macron, Starmer o Scholz sono favorevoli alla guerra contro la Russia, ma ci sono altri esempi, come Meloni dall’Italia o Orbán dall’Ungheria, che dimostrano che è possibile dialogare sia con la Russia che con gli Stati Uniti. La prospettiva europea, economicamente, militarmente e politicamente, appare molto cupa. Ho sei figli e auguriamo loro tutto il meglio”, ha concluso Mölzer.

Dragana Trifković, Direttrice Generale del Centro Studi Geostrategici della Serbia, si è rivolta ai presenti da remoto, poiché le autorità austriache non le hanno permesso di entrare nel Paese. Ha informato i partecipanti alla conferenza di essere stata espulsa con la forza dall’aeroporto di Vienna a Belgrado perché il suo nome figurava nell’elenco del Sistema Informativo Schengen delle persone a cui è vietato l’ingresso nell’area Schengen per tre anni. “Sono stata informata di ciò dalla polizia di frontiera austriaca al mio arrivo a Vienna. Secondo loro, il mio nome è stato aggiunto all’elenco su richiesta della Grecia, ma non sono stati in grado di fornirmi informazioni sui motivi e le ragioni alla base di tale decisione”, ha osservato Trifković. “La situazione in cui mi sono trovata è molto simile a quella descritta nel romanzo di Kafka L’accusa, quando Josef viene informato del suo arresto, ma non ne conoscono il motivo.

In ogni caso, devo ancora chiarire con i rappresentanti delle autorità austriache e greche di cosa si tratti, ma ciò che ho sperimentato finora mi dice che “c’è qualcosa dietro il trono che è più grande del re stesso”, come direbbe Shakespeare. Si ha l’impressione che una mano invisibile, che conosce bene l’architettura dell’UE, stia tirando i fili che creano incomprensioni, conflitti e problemi. E sono più che certo che questa forza misteriosa non voglia la pace in Europa”, ha sottolineato Trifković. Riguardo al tema della conferenza, Trifković ha osservato che “la questione della sicurezza europea non può escludere il collegamento geografico del continente eurasiatico e si basa esclusivamente sul fattore transatlantico. Soprattutto non nelle nuove circostanze emergenti, in cui gli interessi americani si stanno allontanando sempre più da quelli europei. Altrimenti, il proseguimento dell’attuale politica potrebbe portare alla diffusione di conflitti militari nel continente europeo, militarmente impreparato a tale sviluppo. Dal punto di vista economico, la mancanza di risorse naturali e la riduzione della produzione nei Paesi europei sono scarsamente coordinate con la politica di imposizione di sanzioni, il che aggrava ulteriormente i problemi. Si ha l’impressione che le élite politiche dell’establishment in Europa abbiano un’eccessiva fiducia in sé stesse e ciò impedisce loro di percepire questi pericoli. Per questo motivo, credo che la discussione aperta che stiamo conducendo oggi sia più che necessaria e, per quanto insufficienti possano sembrare i nostri sforzi, credo sinceramente che “sono loro che possono accendere nuove idee e nuova energia”, ha concluso Trifković. Thomas Bachheimer, esperto austriaco di finanza ed economia, ha parlato della situazione economica in Europa e della sua (imp)preparazione alle nuove circostanze geopolitiche emergenti nel contesto della politica monetaria: “Ci si chiede se l’Europa sia preparata ad affrontare le sfide future con le sue riserve auree in un periodo di trasformazione globale. Le circostanze geopolitiche sono cambiate drasticamente da quando Stati Uniti e Russia hanno mostrato la loro volontà di cambiare il loro approccio alla cooperazione, e forse anche di avvicinarsi strategicamente in vista dell’adozione di un “nuovo gold standard”. L’Europa si è quindi trovata diplomaticamente dipendente, energeticamente insicura e monetariamente instabile. Le riserve auree europee sono impressionanti ma immobili. L’Europa possiede 11.800 tonnellate d’oro, più di qualsiasi altro organismo politico, persino più degli Stati Uniti. È sufficiente per rimanere in gioco in questa finale geopolitica ad alto rischio?”, ha chiesto Bachheimer.

Ha continuato il suo discorso osservando che “Gran parte di questo oro è politicamente non indebitato, monetariamente neutralizzato e ancora conservato a New York, a Londra, nel mondo di ieri. Mentre altri lo accumulano come asset strategico, l’Europa rimane bloccata nel potere tecnocratico della BCE. D’altra parte, i Paesi BRICS stanno acquistando a livelli record, firmando accordi commerciali, preparando un nuovo sistema monetario. E mentre Pechino e Mosca trattano l’oro come un pilastro della sovranità, Parigi e Berlino devono, se generalizziamo, controllare le riserve. L’Europa ha abbastanza oro, ma allo stesso tempo la leadership della cosiddetta Europa occidentale non ha né le conoscenze, né la moralità, né la condizione finanziaria per prepararsi a un futuro monetario che non è più al servizio della politica e dell’industria finanziaria, ma dei cittadini, degli imprenditori, dei contribuenti e di tutti gli altri attori economici”, ha concluso Bachheimer.

Stefano Vernole, vicepresidente del Centro Studi Mediterraneo Eurasia (CeSEM) dall’Italia, è intervenuto sul tema: “Le conseguenze economiche delle sanzioni contro la Russia e il deterioramento del tenore di vita dei popoli europei a causa della loro partecipazione al conflitto in Ucraina. Le conseguenze della delocalizzazione delle aziende europee negli Stati Uniti”. Ha sottolineato che “gli Stati Uniti non solo non hanno approvato l’attuazione dell’autonomia strategica dell’UE, ma hanno anche cercato attivamente opportunità per interrompere la cooperazione energetica UE-Russia. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno venduto petrolio e gas di scisto all’UE con il pretesto di “rafforzare la sicurezza energetica dell’Europa”, messa a repentaglio da scelte geopolitiche sbagliate”. Vernole ha descritto gli aspetti geopolitici della cooperazione energetica attraverso esempi specifici: “Gli ordini per il gas naturale liquefatto (GNL) statunitense vengono regolati in dollari anziché in euro, il che influisce fortemente sullo status internazionale della moneta unica europea. Per bilanciare la de-dollarizzazione avviata dai Paesi eurasiatici, gli Stati Uniti stanno costringendo i Paesi del blocco atlantico ad aumentare gli acquisti di titoli di Stato statunitensi e l’uso del dollaro negli scambi commerciali. Donald Trump sta cercando di raggiungere un accordo con Mosca per acquistare petrolio russo proprio per poter essere pagato in dollari. Se il nuovo presidente degli Stati Uniti dovesse assicurarsi i diritti sul Nord Stream, Washington ci rivenderebbe il gas russo a un prezzo significativamente più alto, esacerbando la già esistente disuguaglianza nei costi di produzione”, ha osservato Vernole. Nella parte conclusiva, ha analizzato le possibili prospettive: “In un mondo multipolare, la dipendenza dagli Stati Uniti non è più fattibile. Invece di adottare una strategia di oscillazione per incoraggiare le potenze esterne a cooperare amichevolmente, l’Europa si è legata in modo permanente a una regione (quella transatlantica). Tuttavia, un’Europa ricostituita potrebbe integrarsi nel progetto eurasiatico: Russia, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia sono tutti importanti produttori di energia o hub strategici e possiedono le materie prime necessarie per la transizione energetica. Nel frattempo, l’unica opzione possibile per la sopravvivenza è ricorrere alla diplomazia eurasiatica”, ​​ha sottolineato Vernole.

Christian Zeitz, membro del Consiglio di Amministrazione della Vienna Academic Society (Austria) e Direttore dell’Istituto di Economia Politica Applicata, ha analizzato principalmente la situazione e le prospettive economiche. Ha elencato quattro sfide chiave per l’Europa:

1. Riforma del sistema monetario. Separazione dal dollaro. Creazione di valute nazionali.

2. Creazione di nuove aree economiche (Ucraina e Russia dovrebbero essere integrate in futuro).

3. Avvio della reindustrializzazione e lotta contro l’ideologia fanatica del clima.

4. Sviluppo dell’agricoltura a livello nazionale e promozione dell’indipendenza economica.

Zeitz ritiene che queste siano mosse chiave necessarie per trasformare l’attuale sistema europeo di integrazione nelle nuove circostanze geopolitiche emergenti che portano alla creazione di un sistema mondiale diverso.

Konrad Rekas, economista e giornalista, associato del Centro di Studi Geostrategici (Polonia), ha parlato sul tema: “Migrazione ucraina in Europa, crisi e conflitti”. All’inizio del suo discorso, ha parlato della crisi energetica e dell’aumento del costo della vita dovuto all’abbandono forzato di una fonte di energia economica e accessibile, il gas naturale russo: “In realtà, tutto ciò che sta accadendo alle nostre bollette del gas e dell’elettricità è il risultato di una deliberata politica di incitamento alla crisi, giustificata dalla guerra, da sanzioni morali contro la Russia e da simili slogan ideologici, mentre siamo impegnati in volgari speculazioni, come ad esempio sul mercato ETS (Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE). La distruzione del progetto tedesco di transizione energetica (Energiewende), imperfetto, basato su presupposti errati della propaganda climatica, ma comunque importante per l’intera Europa centrale, è stata un atto di terrorismo politico non meno di quanto lo sia stato il bombardamento del Nord Stream 2, un chiaro esempio di terrorismo armato!”, ha sottolineato Rekas. Proseguendo il suo discorso, ha analizzato la situazione in Polonia, gravata da un massiccio afflusso di rifugiati ucraini: “Dal febbraio 2022, almeno circa 9 milioni di persone sono arrivate dall’Ucraina attraverso la Polonia, di cui circa 6 milioni si trovano ancora all’interno dell’UE (oltre la metà in Polonia). Il resto circola avanti e indietro più volte, praticando una sorta di turismo con benefici sociali, generosamente erogati da altri Paesi”, ha affermato Rekas. Come soluzione, ritiene che: “Solo un’Europa senza guerre e sanzioni, ma con confini ben sorvegliati e una politica economica razionale basata su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, soprattutto nel campo dell’energia, possa porre fine a fenomeni negativi. Le crisi economiche e i conflitti, interni e internazionali, servono solo a coloro che vogliono dividerci, impedendo progetti su vasta scala da Lisbona a Vladivostok e oltre, fino a Pechino”, ha concluso Rekas.

Il generale Dimitar Shivikov, ex comandante di paracadutisti bulgaro, ha espresso preoccupazione per il futuro dell’Europa nel suo discorso: “In sostanza, dopo tre anni di guerra in Ucraina, la Russia sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta facendo progressi su tutti i fronti. Naturalmente, dopo l’arrivo del presidente Trump, si sono verificati grandi cambiamenti nel mondo, soprattutto in Europa e in Ucraina. Ha congelato gli aiuti all’Ucraina e ha chiesto una revisione dei miliardi di dollari spesi. Ha chiesto ai partner europei di assumersi la responsabilità e di aumentare drasticamente la spesa per la difesa. L’Europa è attualmente in grave perdita”, ha affermato il generale Shivikov. Ritiene che “l’Europa si sia data la zappa sui piedi con le sanzioni” e che la situazione economica sia molto preoccupante. “L’Europa è a un punto molto basso in termini politici, economici e soprattutto energetici, e non vedo alcuna possibilità che torni presto a essere un fattore geopolitico. La prova di ciò è che Trump non menziona l’Europa nella sua dichiarazione sulla risoluzione del conflitto”, ha sottolineato il generale Shivikov. Sul tema della sicurezza in Europa, ha aggiunto: “Con la nuova iniziativa di riarmo, l’Europa si sta distruggendo. L’Europa non è riuscita a trovare salvezza nella cosiddetta economia di guerra. Sarà una zattera rotta che alla fine trascinerà l’Europa a fondo, se mai si arriverà a questo. Perché l’Europa non ha la capacità di realizzare una trasformazione militare tale da renderla pari agli Stati Uniti o persino alla Russia. Se l’Europa intraprende questa strada del riarmo, verrà completamente affondata”. In conclusione del suo discorso, il generale Shivikov ha affermato che “l’Europa può essere forte solo se ci sono diverse opzioni, se ci sono argomentazioni, anche feroci. Ad esempio, la maggior parte dei membri del Parlamento europeo sono come macchine programmate, e in qualsiasi momento si sa cosa diranno, quale risoluzione sosterranno e chi puniranno. Se l’Europa vuole rinascere, deve tornare al modello di libertà, perché non c’è luogo più privo di pluralismo del Parlamento europeo”, ha concluso il generale Shivikov. Alcune delle conclusioni della conferenza durante la discussione hanno evidenziato la necessità di proseguire il dibattito aperto nel quadro europeo, ma che purtroppo il clima in Europa è molto sfavorevole a causa della soppressione della libertà di parola e della censura.

Inoltre, la politica sanzionatoria è stata completamente sbagliata e ha portato a conseguenze imprevedibili per l’economia europea. È necessario discutere della revoca delle sanzioni e dell’avvio di nuovi progetti economici. La soluzione alla crisi energetica nell’UE dovrebbe portare a un’indagine imparziale sull’attacco terroristico al Nord Stream, nonché all’urgente ripristino delle forniture di petrolio e gas all’Europa attraverso i Paesi baltici e l’Ucraina e alla rimozione degli ostacoli alla cooperazione energetica con la Russia.

La sicurezza europea è possibile solo in correlazione con la sicurezza e la pace nell’intero spazio eurasiatico. È necessario raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto, tenendo conto della posizione della Russia e delle sue legittime richieste in materia di protezione della sicurezza nazionale. Purtroppo, nonostante le dichiarazioni sulla necessità della pace, molti Paesi europei e l’Ucraina non sono realmente interessati ad essa.

Centro per gli Studi Geostrategici – Vienna, 24 aprile 2025