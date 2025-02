La costruzione di 50.000 appartamenti a Pyongyang, decisa dall’Ottavo Congresso del Partito del Lavoro di Corea per trasformare Pyongyang in una città meravigliosa di livello mondiale, nella quale il principio del popolo al primo posto è applicato in maniera completa, nella nuova era dello sviluppo globale verso l’ideale supremo di civiltà e prosperità, è entrata nella fase finale.

Il Rispettabile Compagno Kim Jong Un ha personalmente pianificato di far costruire 50.000 appartamenti nella capitale, un progetto destinato a essere registrato in maniera speciale nella sacra storia dello sviluppo del Partito e dello Stato, e lo ha fissato come il compito più importante e il desiderio più caro da realizzare senza mancanze. E, da quando ha dichiarato il primo inizio lavori significativo per l’attuazione del progetto, ha incessantemente fornito brillante guida nei grandi cantieri per inaugurare una nuova epoca d’oro di Pyongyang, nella quale ogni anno vengono costruite le strade ideali del popolo di cui essere orgogliosi agli occhi del mondo.

La lotta della fase finale del Piano Quinquennale per la monumentale costruzione della capitale è l’impresa creativa più importante di quest’anno per adempiere perfettamente all’impegno che il nostro Partito ha preso al cospetto al popolo e che ha messo in pratica senza alcuna esitazione. È anche un’impresa rivoluzionaria onorevole per iniettare maggiore vitalità nell’avanzamento generale del popolo verso l’80° anniversario della fondazione del Partito e il Nono Congresso del Partito.

Una cerimonia di inizio lavori per il progetto di quarta fase per costruire 10.000 appartamenti nell’area di Hwasong si è svolta con splendore nel pomeriggio del 16 febbraio.

Il luogo della cerimonia era colmo del grande orgoglio ed entusiasmo di tutti i costruttori della capitale, che negli ultimi quattro anni hanno edificato moderni grandi complessi architettonici nei sobborghi della città e hanno glorificato l’era del grande Kim Jong Un con brillanti leggende di costruzione per un cambiamento straordinario, sventolando con orgoglio la bandiera del quartier generale di costruzione dei 50.000 appartamenti a Pyongyang conferita dal Comitato Centrale del Partito.

Il Rispettabile Compagno Kim Jong Un ha partecipato alla cerimonia di inizio lavori.

Vi erano presenti Pak Thae Song, Premier del Gabinetto della Repubblica Democratica Popolare di Corea, e altri alti funzionari del Partito, del governo e dei militari, funzionari del Gabinetto, organi delle forze armate, ministeri, agenzie nazionali, nonché costruttori militari e civili di Pyongyang.

Quando Kim Jong Un è arrivato al luogo della cerimonia di inizio lavori, tutti i partecipanti hanno sollevato acclamazioni entusiaste, guardando in alto al grande statista e benevolo leader del popolo, il quale sta costantemente inaugurando un’era d’oro di ringiovanimento e un’epoca di prosperità globale su questa terra, dove il benessere di tutto il popolo e la civiltà socialista stanno raggiungendo il loro pieno splendore, portando a vittorie epocali e grandi trasformazioni senza precedenti nella storia con la sua grande idea di costruzione statale, basata sulla fede nel popolo come in Paradiso, e la sua leadership straordinaria.

Kim Jong Un ha tenuto un discorso in occasione dell’inizio dei lavori.

Spiegando il significato di tenere un’altra cerimonia di inizio lavori per il progetto del nuovo anno per costruire 10.000 appartamenti, proprio come abbiamo fatto inesorabilmente negli ultimi quattro anni, ha esteso sentiti ringraziamenti e saluti militanti a tutti i costruttori che stanno facendo un passo deciso in avanti per raggiungere obiettivi più ambiziosi, con dignità e orgoglio per aver compiuto brillanti imprese in questo valorevole lavoro di costruzione.

Dopo aver chiarito il grande ruolo della costruzione nel corso della nostra lotta per passare da una rivoluzione a una rivoluzione ancora più grande e da una fase di sviluppo a un livello superiore di trasformazione, ha dichiarato la sua intenzione di far proseguire la costruzione della capitale finché tutte le condizioni non saranno fornite ai suoi cittadini per condurre una vita civile e felice senza alcun disagio, e ha presentato un immediato piano di costruzione per espandere la capitale.

Espressosi convinto che il progetto di quarta fase nell’area di Hwasong porterà sicuramente buoni frutti e renderà l’area più famosa non solo come culla di una vita felice e civile del popolo, ma anche come terra di storia, capace di narrare nuove storie miracolose di una Corea socialista indomabile, ha ardentemente esortato a impegnarsi con ancora più coraggio nella grande lotta per il magnifico aspetto e la prosperità eterna della nostra capitale, per la civiltà del nostro Stato e per la vita felice del nostro popolo.

Tutti i costruttori sono esplosi in acclamazioni entusiaste, con una riverenza sconfinata per Kim Jong Un, il quale li sta ispirando calorosamente con grande fiducia affinché possano compiere imprese sorprendenti ancora una volta nella lotta di quest’anno per concludere con successo i compiti decisi dal congresso del Partito.

Il luogo della cerimonia di inizio lavori era colmo dell’entusiasmo ardente dei costruttori della capitale, determinati a sostenere il desiderio tanto caro del nostro Partito con miracoli di creazione, tenendo ben a mente le istruzioni di Kim Jong Un secondo cui l’area di Hwasong è l’epitome che mostra intensamente lo spirito peculiare del Partito del Lavoro di Corea, che conduce la rivoluzione senza interruzioni, e la marcia in avanti del nostro Stato che avanza verso il futuro con grande ambizione.

Kim Jong Un ha premuto il pulsante del detonatore per annunciare l’inizio del progetto per la costruzione di 10.000 appartamenti a quarta fase nell’area Hwasong.

Fuochi d’artificio sono stati fatti esplodere uno dopo l’altro per dichiarare l’inizio di un nuovo avanzamento, mentre il fragoroso suono dell’esplosione scuoteva il cielo e la terra.

Espressosi nella convinzione che tutti i costruttori, militari e civili, continueranno a dimostrare l’onore dei nostri tempi e della nostra generazione e a portare avanti in modo costante la gloriosa storia dell’architettura che mette il popolo al primo posto, ha riconosciuto calorosamente le loro acclamazioni per lungo tempo.

Tutti i partecipanti hanno preso un fermo impegno a costruire con successo un nuovo spazio abitativo fiorente di civiltà socialista nell’area di Hwasong, dove una felicità ancora maggiore del popolo fiorirà pienamente, e a trasformare la nostra grande Pyongyang in una città ideale, invidiata in tutto il mondo, e nella capitale del potere più dignitoso e prospero, attuando con pratica devota il piano a lungo termine di Kim Jong Un per la costruzione della capitale.

KCNA