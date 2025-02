Pak Thae Song, premier del Consiglio dei ministri della Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha presentato una relazione sul lavoro svolto dal governo nell’anno precedente e sui compiti per il nuovo anno durante la dodicesima sessione della 14ª Assemblea Popolare Suprema.

Egli ha dichiarato che il governo, concentrandosi sul raggiungimento dei 12 obiettivi principali per lo sviluppo dell’economia nazionale dello scorso anno, ha organizzato e condotto l’attuazione delle politiche economiche del Partito del Lavoro di Corea, ritenendo compito prioritario accelerare l’aumento della produzione e promuovere i progetti di riassetto e rafforzamento in tutti i settori e unità, garantendo così il raggiungimento degli obiettivi del piano quinquennale.

Il relatore ha sottolineato che, sotto la guida saggia del rispettato Segretario generale Kim Jong Un, il popolo ha ottenuto successi notevoli nella lotta per lo sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita, superando ogni tipo di sfida e minaccia senza precedenti.

Nel corso della dinamica lotta per il conseguimento dei 12 obiettivi principali, la produzione di acciaio laminato è aumentata del 43%, quella di carbone del 15%, dei metalli non ferrosi del 7%, dei fertilizzanti azotati del 4%, del cemento del 2% e dei tessuti dell’8% rispetto all’anno precedente.

Nonostante le numerose difficoltà incontrate, è stata portata avanti senza interruzioni una vasta campagna edilizia per il popolo, in linea con il lungimirante piano del Partito, portando alla realizzazione di numerose opere monumentali in varie zone del paese e dimostrando così la potenzialità di sviluppo e lo spirito di avanzamento dello Stato.

Pur affrontando una grave carenza di risorse, il governo ha istituito un sistema ben regolato per il controllo della qualità dei prodotti destinati a studenti e bambini, garantendo loro uniformi scolastiche, zaini e calzature di alta qualità.

In conformità con le decisioni adottate dalle riunioni plenarie del Comitato centrale del Partito, il settore della scienza e della tecnologia ha portato a termine progetti di rilevanza nazionale, contribuendo così all’aumento della produzione e al miglioramento delle condizioni di vita del popolo.

Il settore della sanità pubblica ha costruito farmacie modello in tutte le città e contee del paese, rafforzando le basi per la tutela della salute della popolazione, mentre il settore sportivo ha conquistato oltre 360 medaglie, tra cui più di 210 d’oro, in almeno 50 competizioni internazionali.

I successi raggiunti nella costruzione dell’economia socialista nel corso dell’ultimo anno sono il prezioso risultato della leadership illuminata del Segretario generale e della vigorosa lotta del popolo, saldamente unito attorno al Partito con spirito patriottico.

Riferendosi alle gravi carenze emerse nella lotta dell’anno passato, il relatore ha proseguito:

Oggi siamo chiamati a un compito di grande importanza: rendere questo anno, che segna l’80º anniversario della fondazione del PLC e la conclusione del piano quinquennale, un periodo di svolta epocale e di avanzamento verso un livello superiore di sviluppo, con coraggio, impegno raddoppiato, entusiasmo inesauribile e dedizione assoluta.

Il governo darà nuovo slancio alla gestione economica, ponendosi come obiettivo primario la creazione di solide basi per una nuova fase di sviluppo e un miglioramento tangibile del tenore di vita della popolazione, accelerando la crescita dell’economia nazionale e raggiungendo senza condizioni gli obiettivi di riassetto e rafforzamento stabiliti dal Partito.

Tutti i settori dell’economia nazionale getteranno basi solide per uno sviluppo sostenibile, perseguendo con determinazione i 12 obiettivi principali e la realizzazione del piano quinquennale.

Saranno portati avanti con vigore i lavori per la costruzione di 50 000 appartamenti a Pyongyang, lo sviluppo dell’area turistica costiera di Kalma, la modernizzazione delle zone rurali e altri grandi progetti di rilevanza politica, procedendo nel contempo alla produzione nazionale dei materiali di finitura per l’edilizia secondo i piani stabiliti.

Il settore agricolo si impegnerà a conseguire senza fallo l’obiettivo della produzione cerealicola e concentrerà gli sforzi sulla modernizzazione del sistema di irrigazione, sulla produzione di macchinari agricoli e sul recupero delle terre di marea, consolidando così le basi materiali e tecniche dell’agricoltura e garantendo una produzione agricola stabile e in costante crescita.

Il settore della pesca condurrà attivamente operazioni di pesca, piscicoltura e acquacoltura su larga scala, aumentando in modo significativo la produzione di prodotti ittici.

I settori dell’industria leggera e regionale punteranno principalmente al miglioramento della qualità dei prodotti, aumentando la produzione di beni di consumo essenziali, condimenti, uniformi scolastiche, zaini e calzature, e porteranno avanti i progetti di riassetto e rafforzamento.

Il settore commerciale rafforzerà il ruolo guida dello Stato e garantirà la fornitura regolare di alimenti nutritivi e di alta qualità ai bambini, in conformità con la politica del Partito per la tutela dell’infanzia.

I settori della gestione del territorio e dell’urbanistica proseguiranno i lavori di tutela ambientale, abbellimento delle capitali provinciali e delle città e delle contee, migliorando così le condizioni di vita della popolazione.

Le istituzioni scientifiche si impegneranno a risolvere con successo i problemi tecnico-scientifici urgenti per lo sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita, mentre il settore sanitario intensificherà la produzione di farmaci e innalzerà il livello di scientificità e modernizzazione dei servizi medici, consolidando le basi per la prevenzione delle epidemie e per la gestione di eventuali crisi sanitarie globali.

Sarà data priorità all’istruzione a livello nazionale, migliorando le strutture scolastiche, i contenuti didattici e i metodi di insegnamento per elevare ulteriormente la qualità dell’educazione e rafforzare le fondamenta educative del paese.

Il governo concentrerà gli sforzi sulla risoluzione delle questioni metodologiche urgenti legate alla specificità della struttura economica nazionale, promuovendo gradualmente il miglioramento della gestione economica per garantire uno sviluppo stabile e sostenibile dell’economia e del tenore di vita della popolazione.

Sarà assicurato un comando unificato per la gestione delle emergenze nazionali, con il potenziamento dei sistemi informativi per la prevenzione delle calamità naturali e delle crisi ambientali, al fine di ridurre al minimo i danni economici e prevenire perdite umane.

Per realizzare con successo i compiti di quest’anno, il governo manterrà un controllo unitario dell’economia nazionale, garantendo una direzione strategica a lungo termine e rafforzando la disciplina affinché tutti i settori e le unità attuino incondizionatamente le decisioni del Consiglio dei ministri, secondo il principio della responsabilità centrale del governo.

I funzionari economici saranno chiamati a superare atteggiamenti indifferenti e individualisti, affrontando i problemi con una prospettiva nazionale e patriottica, promuovendo la cooperazione tra settori e unità e rispondendo attivamente alle condizioni e all’ambiente in mutamento.

Il relatore ha concluso affermando che il governo, con determinazione e capacità pratica, realizzerà senza fallo i compiti fondamentali stabiliti dall’11ª riunione plenaria dell’8° Comitato centrale del Partito, trasformando questo anno significativo in un anno di vittorie e accogliendo con onore il 9° Congresso del Partito.

Pyongyang Times