Il Corno d’Africa, crocevia strategico tra Mar Rosso, Golfo di Aden e Valle del Nilo, proprio per questa ragione ha sempre attirato a sé ambizioni di potenze e potentati esterni che, con le loro ingerenze, ne hanno fatto il teatro di continue crisi multidimensionali. Non di rado, queste crisi hanno finito col trascinarlo in conflitti d’enorme portata, offrendo anche una spiegazione del perché, nel Continente Africano, sia tuttora la regione politicamente, economicamente e logisticamente meno integrata. Si conferma così la validità di una formula spesso troppo ignorata: più un territorio è integrato, meno probabile sarà che i suoi attori si scontrino tra loro sacrificando i comuni interessi e danneggiandosi a vicenda. Non ha una valenza scientifica, ma è un dato di fatto che una superiore integrazione sia d’aiuto a prevenire crisi regionali autodistruttive. Di conseguenza, una regione meno integrata avrà maggiori probabilità di conoscere crisi destabilizzanti, che oltretutto proprio per il loro manifestarsi saranno d’ostacolo acché una superiore integrazione possa essere raggiunta.

E’ un circolo vizioso che il Corno d’Africa si trova oggi a vivere in tutta la sua gravità, ma che a quanto pare molti africanisti ed analisti geopolitici faticano a cogliere, lasciandosi forse irretire da veline propagandistiche di cui non riconoscono l’essenza neocoloniale. Tutti abbiamo in mente certe personalità, quando noti furbacchioni, quando ingenui apprendisti stregoni, che credono di poter pontificare d’argomenti relativi al Continente Africano e soprattutto ad una delle sue più complesse regioni, il Corno d’Africa, facendone uno sfogatoio per le loro frustrazioni personali o un campo da gioco per le loro simpatie politiche; ma, da bravi gentiluomini, ci limitiamo a dire il peccato, ma non il peccatore, giacché soprattutto gli amici e fratelli eritrei, somali, sudanesi, e anche etiopici, hanno ben presenti tutti questi grandi luminari.

Probabilmente, in una regione più integrata, il premier etiopico Abiy Ahmed non minaccerebbe i suoi vicini, cominciando dall’Eritrea, chiedendo un accesso “sovrano” al mare, ovvero la piena titolarità di territori che mai, per il diritto internazionali, furono soggetti alla sovranità di Addis Abeba. Ma il paradosso è che proprio l’Etiopia, che in più occasioni s’era trovata di fronte all’occasione di potersi ergere a motore dell’integrazione regionale, ha agito per sabotare quel processo politico, economico e logistico che avrebbe potuto darle immensi benefici. L’ultima volta fu nel quinquennio dal 2018 al 2023, quando i rapporti coi vicini erano ancora piuttosto distesi e costruttivi, e l’ottimismo pareva prevalere tra tutte le parti. Se il conflitto nel Tigray del 2020-2022 aveva seppur temporaneamente e parzialmente frenato il processo d’integrazione regionale avviato dal 2018, al tempo stesso aveva rafforzato nei popoli della regione la consapevolezza di quanti interessi egemonici esterni agissero proprio per sabotarlo, e di quanto importante fosse proprio per tale ragione difenderlo. Quel conflitto, nato con l’insurrezione del TPLF, era stato infatti facilitato da chi, tra Europa e Stati Uniti, tra Israele e paesi del Golfo, aveva tutto da guadagnare nell’ostacolare una politica d’integrazione che, gradualmente, avrebbe potuto rendere sempre più sovrana quella regione.

Tuttavia, sempre quel conflitto denunciò quanto debole e precaria fosse la sovranità degli attori regionali, al cui interno l’Occidente e i suoi alleati potevano trovare numerose quinte colonne al loro servizio. Non a caso, esauritosi il conflitto del 2020-2022, il compito d’ostacolare l’integrazione della regione passò direttamente ad altri, come in primo luogo proprio lo stesso governo etiopico. La guerra precedente, dopotutto, era servita all’Occidente proprio per lanciare un chiaro segnale a quel governo, riallineandolo ad interessi che con quelli del paese e del Corno d’Africa avevano ben poco a vedere: gli Accordi di Pretoria, per lo stesso modo in cui si svolsero e furono poi implementati, ovvero non implementati affatto, ne furono un’ulteriore prova. Ciò che abbiamo visto a partire dall’estate dell’anno successivo, con le prime e traumatiche richieste d’accessi al mare a Sudan, Eritrea, Somalia e Kenya, ce lo ricorda e conferma. La mancanza di una credibile sovranità, per un gigante geografico e demografico come Addis Abeba, è in definitiva la prima ragione dell’impossibilità, a tutt’oggi, di perseguire una maggior integrazione nel Corno d’Africa.

Dopo il fallimento di quelle richieste, basate non su un accesso etiopico pacifico e legalmente contrattato ai porti delle nazioni costiere, come sottinteso per “pudicizia” da certi pseudo-analisti non soltanto nostrani, il governo di Abiy Ahmed passò ad un MoU col Somaliland, stato somalo separatista e non riconosciuto internazionalmente, che immediatamente trovò l’opposizione dell’intera comunità internazionale. L’accordo prevedeva che, in cambio della consegna di suoi territori all’Etiopia per lo sviluppo di basi portuali a scopi civili e militari, il Somaliland avrebbe da questa ottenuto il riconoscimento politico, venendo poi plausibilmente seguita anche da altri attori internazionali, non solo africani. Israele e gli EAU, per esempio, erano pronti a farlo a loro volta, e di fatto apparivano, in quel frangente, gli unici membri della “comunità internazionale” dichiaratamente disposti a compiere prontamente tale mossa.

Il tentativo naufragò a causa dell’intervento di altri, dalla Russia alla Cina, dagli Stati Uniti all’UE, dall’Egitto alla Turchia, che frenarono quel primo uso di Addis Abeba come testa d’ariete per interessi altrui nel Corno d’Africa. Con la mediazione fornita dalla Turchia, Etiopia e Somalia ricomposero almeno per il momento la frattura, lasciandosi alle spalle l’idea di un riconoscimento del Somaliland come nuovo attore africano indipendente. Tempo dopo, sarebbe stata Israele ad assumersi l’iniziativa, col riconoscimento del dicembre 2025, dimostrando chi, insieme agli EAU, davvero tirava i fili delle politiche imperialiste nel Corno d’Africa, quando agendo in prima persona, quando delegando le iniziative a propri governi clienti (in Etiopia, Somaliland, Puntland, Jubaland, Kenya), quando a propri miliziani di fiducia (dalla RSF in Sudan ad al-Shabaab e IS-Somalia, e non solo).

Ma, naufragata quell’ambizione, all’Etiopia ne venne assegnata un’altra ancora da perseguire, secondo il principio per cui il Corno d’Africa non doveva e non poteva ritornare in un clima di stabilità, giudicata pericolosa per certi interessi egemonici. Così, oltre al sostegno delle RSF in Sudan, dove già dalla primavera del 2023 era iniziata la guerra civile contro il governo, e dove l’Etiopia svolgeva con altri il ruolo di tramite per i collegamenti logistici e il supporto tra EAU e miliziani di Hemedti, Addis Abeba tornò nuovamente alla carica contro l’Eritrea, cavalcando stavolta le rivendicazioni su un proprio controllo sovrano del porto e della regione di Assab; che, come dovrebbe sapere chiunque conosca un minimo di storia del Corno d’Africa e di diritto internazionale, mai è stata etiopica e men che meno mai si potrebbe cedere, sotto minaccia militare, solo perché qualcun altro la vuole per sé. E’ una condotta imperialista e coloniale, la stessa di Israele che ingloba a sé territori altrui vantandoli come propri e promessi dal destino; e, visti i rapporti che legano i due paesi, non è un caso che quella medesima condotta strategica e metodologica la detti anche ad Addis Abeba.

Con queste pretese, il governo di Abiy Ahmed tenta di portare avanti i compiti che gli sono stati assegnati, nell’interesse di Israele e degli EAU che hanno forte voce in capitolo nella sua sopravvivenza politica; e di mascherare i gravi e crescenti problemi interni che sempre per via di quella politica non fanno altro che esplodere, risucchiando l’Etiopia nell’abisso della crisi politica, economica e militare. Non a caso, parlando delle sue ambizioni di annettere Assab, Abiy Ahmed ha dichiarato di volersi avvalere del precedente dell’annessione israeliana delle alture del Golan; sebbene, con un governo ed un esercito che faticano a tener a freno la sempre più forte insorgenza militare dei vari gruppi etno-politici oggi coalizzati nell’Alleanza della Sopravvivenza, nel concreto sia piuttosto difficile immaginarsi sue avventure oltreconfine, in terra altrui. Basti vedere cosa sta succedendo, da alcuni giorni, da Gambella a Moyale, con gravi disordini che coinvolgono ormai più Stati e comunità etniche: è un fuoco che s’espande, e che ormai Addis Abeba non sa più come controllare, dopo aver contribuito al suo divampare.

Va da sé che dall’altra parte, ad Asmara, le improbabili pretese etiopiche non abbiano mai trovato risposta, se non nella forma della derisione e degli insegnamenti storici e giuridici; ma a sorprendere è la dabbenaggine, se davvero di dabbenaggine si può parlare, di quegli analisti geopolitici non soltanto nostrali e di cui parlavamo in principio, che invece in tutta questa situazione hanno preferito sponsorizzarle come la cosa più giusta e logica del mondo. Ne sono prova anche le continue fake news che spesso e volentieri si trovano a prendere per buone, come le invasioni eritree in territorio etiopico, dal Tigray all’Afar, puntualmente smentite in sede internazionale e da fonti evidentemente molto più professionali di loro, o ancora l’ultima, di questi giorni, relativa a nuovi scontri nell’area di Badme. Com’è possibile che cadano puntualmente in trappola? E’ davvero soltanto buonafede? Solo pochi giorni fa, a Ginevra, comunità eritree, somale, sudanesi, etiopiche, hanno congiuntamente manifestato contro il bellicismo che sempre più avvolge la regione: ebbene, costoro ne hanno forse parlato? E, se sì, in che termini?

Purtroppo la geopolitica africana, in mano ad analisti che si comportano in un modo tanto assurdo, diventa una commedia dell’assurdo; tanto più se parliamo di quella che è una delle sue regioni più difficili da comprendere, e politicamente e storicamente meno integrate, come il Corno d’Africa. E pensare che certi argomenti, e i popoli della regione, meriterebbero ben più rispetto, non certo una simile faciloneria.