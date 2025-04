Lunedì, Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, è giunto a Hà Nội per una visita di Stato in Vietnam, su invito del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam (PCV) Tô Lâm e del Presidente vietnamita Lương Cường. Xi ha tenuto un colloquio con Tô Lâm lunedì pomeriggio. Si tratta del primo viaggio all’estero di Xi in questo anno, nonché della prima visita in un paese confinante dopo la conferenza centrale sui lavori relativi ai paesi vicini svoltasi la scorsa settimana a Pechino. La visita ha attirato l’attenzione della comunità internazionale: l’Agenzia di Stampa del Vietnam l’ha definita “un significativo evento politico e diplomatico per entrambe le parti e per i due paesi, di importanza strategica e di impatto a lungo termine sullo sviluppo delle relazioni bilaterali”.

I leader dei due Paesi hanno scambiato pareri approfonditi su questioni generali, strategiche e di indirizzo delle relazioni tra i due Partiti e i due Stati, tracciando congiuntamente una nuova roadmap per costruire una comunità Cina‑Vietnam dal futuro condiviso, di rilevanza strategica.

Xi ha proposto sei misure per approfondire la costruzione di tale comunità: elevare il livello di fiducia strategica reciproca; rafforzare la barriera di sicurezza comune; ampliare una cooperazione mutuamente vantaggiosa e di qualità superiore; intensificare i legami nell’opinione pubblica; promuovere una cooperazione multilaterale più stretta; e favorire interazioni marittime più positive.

Al termine dei colloqui, i due leader hanno assistito alla firma di 45 documenti di cooperazione bilaterale tra Cina e Vietnam, che coprono ambiti quali connettività, intelligenza artificiale, ispezioni doganali e quarantena, commercio di prodotti agricoli, cultura e sport, politiche sociali, sviluppo delle risorse umane e media.

La visita coincide con il 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Vietnam. Vicini socialisti legati da montagne e fiumi, Cina e Vietnam si trovano ora a un nuovo punto di partenza per lo sviluppo dei loro legami bilaterali.

Negli ultimi anni, le relazioni bilaterali hanno compiuto notevoli progressi, fondati non solo sulla cooperazione strategica basata su ideali, credenze e obiettivi di sviluppo condivisi, ma anche sui bisogni concreti di entrambi i paesi di ottenere vantaggi complementari e condivisione delle risorse in settori quali economia, infrastrutture e catene industriali.

«La Cina è pronta ad allineare meglio il proprio sviluppo a quello dei paesi vicini, e a lavorare insieme per costruire una comunità dal futuro condiviso e offrire una vita migliore a tutti». Il significato della comunità Cina‑Vietnam dal futuro condiviso è reso molto concreto dalle interazioni tra i due Paesi.

Sotto la guida strategica della diplomazia di vertice, le relazioni Cina‑Vietnam hanno raggiunto nuove pietre miliari: dalla lotta comune alla criminalità transnazionale e dal successo del dialogo strategico “3+3”, ai progressi nella connettività ferroviaria e nella costruzione di porti intelligenti, fino a un commercio bilaterale che ha superato i 260 miliardi di dollari e a una cooperazione sempre più stretta nelle catene industriali e di approvvigionamento. La realizzazione del «viaggio in un giorno» tra i due paesi ha ulteriormente avvicinato i loro popoli. In quanto due nazioni di primo piano nella regione, la forte cooperazione Cina‑Vietnam funge da riferimento per altri Stati nella costruzione di reti infrastrutturali transnazionali e nella promozione della cooperazione economica regionale, generando così un circolo virtuoso di reciproco vantaggio e cooperazione win‑win.

I paesi confinanti sono una priorità nella diplomazia cinese, e la Cina ha sempre attribuito alla relazione con il Vietnam un’importanza primaria nella sua politica estera di prossimità. Parimenti, il Vietnam considera da sempre lo sviluppo dei rapporti con la Cina una posizione costante e prioritaria nella propria politica estera. Il valore di tali relazioni va oltre il mero ambito bilaterale: si percepisce la sincerità e la buona volontà della Cina nel costruire una comunità dal futuro condiviso con i vicini e si vedono risultati tangibili.

Attualmente, le relazioni della Cina con i paesi limitrofi sono ai massimi storici. Ciò è il risultato sia della pratica cinese dei principi diplomatici di amicizia, sincerità, vantaggio reciproco e inclusività, sia della sua politica di stabilire relazioni amichevoli e di cooperazione con le nazioni vicine. Queste solide fondamenta permettono di approfondire ulteriormente la cooperazione e costruire una comunità dal futuro condiviso con i paesi confinanti.

In un momento in cui le dinamiche regionali e le trasformazioni globali sono strettamente connesse, la coerenza e la stabilità della diplomazia di prossimità cinese inviano un segnale forte e positivo non solo all’Asia, ma al mondo intero, rispondendo alle aspettative generali della comunità internazionale.

L’Asia è un terreno privilegiato per la cooperazione e lo sviluppo globale, trovandosi oggi a un nuovo punto di partenza per una rinascita complessiva, e affronta opportunità e sfide senza precedenti. A parità di potere d’acquisto, nel 2024 il PIL complessivo delle economie asiatiche dovrebbe rappresentare il 48,1% del totale mondiale e continuare a crescere. La Cina è la più grande economia dell’Asia, ma il suo contributo allo sviluppo e alla prosperità del continente va ben oltre il solo aspetto economico.

La Cina sostiene la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e ha proposto una visione comune per un’Asia di pace, serenità, prosperità, bellezza e convivenza amichevole, promuovendo i valori asiatici di pace, cooperazione, apertura e inclusività, nonché un modello di sicurezza regionale basato sulla condivisione di gioie e dolori, sulla ricerca di punti in comune rinviando le differenze, e sulla priorità del dialogo e della consultazione. Tali concetti hanno ottenuto ampio riconoscimento tra i vicini ed sono fondamentali per il processo di modernizzazione dell’Asia.

Costruire una comunità Cina‑Vietnam dal futuro condiviso ha grande significato globale. Entrambi i Paesi sono beneficiari della globalizzazione economica. Cina e Vietnam devono rafforzare il loro focus strategico e opporsi congiuntamente al bullismo unilaterale, ha affermato Xi, esortando a mantenere la stabilità del sistema di libero scambio globale e delle catene industriali e di approvvigionamento.

Per affrontare le sfide, l’Asia deve lavorare fianco a fianco, approfondire la cooperazione e coltivare sinergie per salvaguardare insieme il dinamismo positivo dello sviluppo comune regionale, dimostrando al mondo che «solo unendo le forze e restando uniti si può navigare saldamente verso un futuro lontano».