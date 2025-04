L’isola da quasi 70 anni ha scelto una propria via di sviluppo diametralmente opposta al grande vicino nordamericano che ancora non lo accetta. Capitalismo contro Socialismo: due modi di intendere il mondo, la vita individuale e collettiva, la stessa essenza dell’esistenza. Due modi che, nella sostanza, in comune hanno solamente il pianeta nel quale si sono (e si stanno) sviluppando.

Di questo e molto altro si è discusso mercoledì 23 aprile 2025 presso l’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, alla presenza di S.E. Mirta Granda Averhoff e di un numeroso pubblico.

Il tutto a partire dal libro di Raúl Antonio Capote, ex agente per la sicurezza dello Stato di Cuba e profondo conoscitore della situazione geopolitica dell’isola. Agente infiltratosi fra le fila della CIA per anni, riuscendo così a carpire (e in alcuni casi a stravolgere) i metodi e gli obiettivi USA verso L’Avana.

Un libro che proietta il lettore nella dimensione della “Guerra Ibrida” a 360° in modo chiaro e diretto, cercando di far comprendere fino in fondo ciò che accade a quelle latitudini (e non solo). Latitudini considerate troppe volte come lontane da noi, ma nella realtà che impattano direttamente anche a migliaia di km di distanza.

Un libro poi che proietta il lettore a Cuba, nella sua lotta ultra decennale per esistere e giocare il ruolo di faro per tanti popoli oppressi della terra. Un testo rivoluzionario per un’isola rivoluzionaria, dunque, cercando di essere sempre al passo con i tempi e all’avanguardia nella sfida continua per lo sviluppo positivo dell’essere umano e della società intera.

Come infatti spiegò chiaramente il “Comandante en Jefe de la Revolución Cubana” Fidel Castro nel 2000: “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo”.