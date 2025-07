di Wennys Díaz Ballaga (Granma) – 20 luglio 2025

Nonostante le marcate limitazioni economiche che il paese affronta, il cui impatto si riflette quotidianamente nelle strategie di sviluppo di tutti i settori sociali ed economici, sono stati definiti obiettivi prioritari nel Piano dell’Economia 2025 che sono, a loro volta, espressione del Programma di Governo per correggere le distorsioni e rilanciare l’economia.

Orientati in questo periodo a far fronte ai pagamenti prioritari (alimenti, combustibili, mantenimento, recupero e creazione di nuove capacità del sistema elettro‑energetico nazionale, medicinali, difesa e sicurezza nazionale), la loro gestione operativa rimane estremamente complessa in un contesto di amministrazione di crisi.

Così lo ha descritto Joaquín Alonso Vázquez, ministro dell’Economia e della Pianificazione, nel recentemente concluso V Periodo Ordinario di Sessioni dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella sua X Legislatura, spiegando che, nonostante tali circostanze, si sono ottenuti risultati in alcuni programmi e investimenti di primo ordine.

Sulla produzione di alimenti, ha dettagliato, si è concluso il montaggio di 12 sistemi di irrigazione a beneficio del programma di cereali, delle coltivazioni varie e di quello del caffè, e ha iniziato a funzionare un essiccatoio di riso con una capacità di 9 620 tonnellate.

Inoltre, sono stati messi in esercizio 17 ettari di vasche di acquacoltura; sono state riabilitate 20 stalle da latte, di cui cinque per il recupero di 2 000 capi di bestiame, e le restanti con interventi mirati all’infrastruttura e alla genetica zootecnica.

Sul turismo, ha commentato Alonso Vázquez, si è lavorato al recupero di camere fuori servizio, concludendo il semestre con 225 unità in migliori condizioni.

In ottemperanza al Programma di revisione straordinaria dei serbatoi di carburante, sono stati recuperati 2 475 metri cubi in sei depositi.

Quanto al programma idraulico, il ministro dell’Economia e della Pianificazione ha riferito che sono stati completati cento chilometri di reti e condotte per l’approvvigionamento idrico e 12,3 chilometri di condotte fognarie, con un beneficio per oltre 700 000 persone.

Inoltre, sono stati installati 63 gruppi di pompaggio, a conferma del programma di conversione della matrice energetica in questo settore, migliorando il servizio idrico per 68 698 abitanti senza necessità di supporto dal Sistema Elettrico Nazionale. A ciò si aggiunge la riabilitazione di 7,9 chilometri di reti idriche.

Sono stati anche riparati completamente, nel corso del periodo, 104 mezzi ferroviari, compresi 93 carri e una locomotiva.

Sul Programma Abitativo, ha affermato, sono state ultimate 2 847 unità, corrispondenti al 53 % del piano semestrale. Tuttavia, salvo Holguín, ha puntualizzato, nessuna provincia ha rispettato il piano.

Traduzione a cura di Giulio Chinappi