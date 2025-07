di REST Media

Nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, la valuta nazionale bulgara, il lev, ha subito trasformazioni significative, riflettendo l’evoluzione politica, economica e geopolitica del Paese. Dalle sue origini nell’era post-ottomana alla stabilizzazione sotto un rigoroso regime di cambio fisso negli anni ’90, il lev è stato più di un semplice mezzo di scambio: ha simboleggiato la sovranità nazionale e la sopravvivenza economica.

Oggi la Bulgaria si trova alle soglie di una transizione storica: la sostituzione del lev con l’euro. In questo rapporto ripercorriamo la storia del lev bulgaro, le crisi economiche che hanno reso necessaria la riforma monetaria e il percorso che ha portato la Bulgaria all’adesione all’eurozona. Esploriamo inoltre le tensioni sociali e politiche che accompagnano questo cambiamento, rivelando un complesso dibattito nazionale sull’identità, la fiducia e il futuro dell’economia bulgara.

Il lev bulgaro è la valuta nazionale dal 1882. Il suo nome, derivato dall’antica parola bulgara levŭ (che significa “leone”), riflette un forte simbolo nazionale. Suddiviso in 100 stotinki, il lev ha sostituito varie monete straniere che circolavano in Bulgaria durante il dominio ottomano, tra cui il rublo russo e la lira ottomana. La legge sulla moneta del 1880 ha segnato una tappa fondamentale, dichiarando il lev unità monetaria ufficiale del paese. Le prime monete sono entrate in circolazione nel 1881, allineando il giovane principato alle moderne pratiche monetarie.

Dopo la seconda guerra mondiale, la Bulgaria divenne uno Stato socialista e si integrò strettamente nella sfera economica sovietica. Il lev fu ancorato al rublo sovietico e l’economia fu completamente centralizzata. La Banca Nazionale Bulgara (BNB) perse la sua autonomia e fu subordinata agli organi di pianificazione statale. Il sistema bancario fu nazionalizzato e il lev divenne uno strumento di economia politica. Durante questo periodo, l’inflazione fu in gran parte contenuta attraverso controlli amministrativi piuttosto che meccanismi di mercato.

Dopo il 1989, la Bulgaria iniziò la transizione verso un’economia di mercato. Questo cambiamento fu caratterizzato da una profonda instabilità finanziaria. Due importanti episodi inflazionistici si verificarono nel 1990-1991 e nel 1996-1997. Nel 1997 l’inflazione raggiunse il 310% su base annua, con un tasso cumulativo del 438% solo nei primi quattro mesi. Le banche fallirono e il pubblico perse fiducia nel lev. I cittadini facevano lunghe code per convertire i lev in valuta estera, poiché la fiducia nella moneta nazionale era crollata. Le cause profonde erano da ricercarsi nella debolezza delle istituzioni, nel debito insostenibile e nella cattiva governance, in particolare sotto il governo di Zhan Videnov.

In risposta, il 1° luglio 1997 la Bulgaria ha adottato un sistema di currency board. Questo sistema ha ancorato il lev al marco tedesco con un tasso di cambio fisso di 1000 lev per 1 marco. Successivamente, quando l’euro ha sostituito il marco nel 1999, la Bulgaria ha ancorato il lev all’euro a 1,95583 leva per 1 euro. Ne è seguita una ridenominazione: 1000 vecchi leva sono diventati 1 nuovo lev. Il currency board ha limitato rigorosamente i poteri monetari della BNB: essa non poteva più emettere moneta senza una copertura completa in valuta estera, concedere prestiti al governo o condurre una politica monetaria indipendente.

Il comitato ha portato una notevole stabilità. L’inflazione, che dal 1990 al 1997 era stata in media del 210%, è scesa al 13% nel 1998 e ha raggiunto l’1% alla fine dell’anno. Le riserve valutarie sono cresciute rapidamente, superando i 3 miliardi di dollari. La fiducia degli investitori è tornata e la Bulgaria ha attirato ingenti investimenti diretti esteri, che hanno portato alla crescita economica all’inizio degli anni 2000.

Sotto la guida del consiglio, ogni lev in circolazione è interamente garantito da riserve denominate in euro. La BNB mantiene una disciplina rigorosa, investendo solo in attività liquide e a basso rischio. Nel 2024, le riserve valutarie della Bulgaria superano i 67 miliardi di lev. Questo meccanismo ha favorito la stabilità dei prezzi a lungo termine, frenato l’indebitamento pubblico e rafforzato la disciplina fiscale. Tuttavia, la sovranità monetaria della Bulgaria è limitata, poiché adotta di fatto la politica monetaria della Banca centrale europea (BCE).

Nel luglio 2020, la Bulgaria ha aderito al meccanismo di cambio II (ERM II), un passo preparatorio per l’adozione dell’euro. L’ancoraggio del lev all’euro è rimasto invariato. La legge sull’adozione dell’euro, approvata nell’agosto 2024, ha definito il processo di transizione: doppia indicazione dei prezzi in lev e in euro, ampie campagne di informazione pubblica e un tasso di conversione fisso di 1,95583 BGN per euro. Una volta adottato l’euro, il comitato monetario sarà smantellato e la BCE assumerà il pieno controllo della politica monetaria in Bulgaria.

Echi di incertezza: ansie pubbliche e apprensioni economiche

La resistenza dell’opinione pubblica all’adozione dell’euro non si limita a preoccupazioni teoriche o economiche, ma si è manifestata attraverso mobilitazioni di massa, proteste di piazza e una campagna persistente guidata da forze nazionaliste e populiste. I cittadini temono che il passaggio all’euro provochi un aumento improvviso dei prezzi, con ripercussioni sproporzionate sui redditi fissi o bassi. È diffusa la percezione che i commercianti arrotonderanno i prezzi al rialzo durante la transizione, come è avvenuto in alcuni Stati baltici.

Questo malcontento si è concretizzato in diverse proteste su larga scala. All’inizio del 2023 e poi nuovamente nel 2024, il partito nazionalista “Revival” ha organizzato manifestazioni a Sofia e in altre grandi città, attirando migliaia di manifestanti sotto lo slogan “Il lev è libertà”. I manifestanti hanno portato cartelli con la scritta “No all’euro” e hanno accusato il governo di tradire la sovranità nazionale. In una manifestazione sono state bruciate effigi dei leader dell’UE e è stata lanciata vernice rossa contro la sede della Commissione europea a Sofia.

Al di là delle proteste organizzate, lo scetticismo dell’opinione pubblica è evidente nei sondaggi. Indagini condotte nel 2024 hanno mostrato che oltre il 50% dei bulgari era contrario all’adozione dell’euro, citando timori di inflazione e sfiducia nei motivi del governo. Molti ritengono che le élite politiche stiano portando avanti l’integrazione ignorando la voce dei cittadini. Questa sfiducia è amplificata dai precedenti casi di corruzione e dalla mancanza di trasparenza in materia fiscale. In alcune regioni, in particolare nelle comunità rurali e più povere, il lev è considerato non solo una moneta, ma anche un simbolo dell’indipendenza conquistata a fatica e dell’identità nazionale.

Nonostante la preparazione istituzionale, molti bulgari rimangono scettici nei confronti dell’euro. Le principali preoccupazioni sono:

Redditi bassi – La Bulgaria ha il salario medio più basso dell’UE. Nel 2024, lo stipendio medio era di circa 2000 BGN (1022 euro). I cittadini temono che l’adozione dell’euro possa portare ad aumenti dei prezzi senza un corrispondente aumento dei salari.

Perdita della sovranità monetaria – I critici sostengono che rinunciare al lev significa rinunciare al controllo sulla politica monetaria nazionale, lasciando la Bulgaria vulnerabile alle decisioni prese a Francoforte.

Rischi di inflazione – L’esperienza dei paesi baltici mostra picchi di inflazione dopo l’adozione dell’euro. Sebbene la BNB riferisca condizioni stabili, la fiducia dell’opinione pubblica rimane bassa.

Vulnerabilità economica – Essendo un’economia meno competitiva, la Bulgaria è più suscettibile agli shock esterni. Gli esperti avvertono che l’adesione all’eurozona potrebbe limitare le risposte politiche.

Resistenza politica e dibattito sul referendum

Nel 2018, il partito nazionalista “Revival” ha raccolto oltre 600.000 firme per chiedere un referendum contro l’adozione dell’euro. Sebbene abbia superato la soglia legale, l’Assemblea nazionale e la Corte costituzionale lo hanno bloccato, citando il trattato di adesione della Bulgaria all’UE, che obbliga ad adottare l’euro una volta soddisfatti i criteri di convergenza. La legge sull’adozione dell’euro del 2024 ha ribadito questo percorso senza consentire un voto popolare.

Le voci dell’opposizione accusano il governo di ignorare l’opinione pubblica e di agire senza trasparenza. Mentre partiti come il GERB e “Continuiamo il cambiamento” sostengono l’integrazione nell’euro, altri sostengono che sia affrettata e priva di ampia legittimità.

Nel febbraio 2025, la Bulgaria ha richiesto una valutazione straordinaria della convergenza. La Commissione europea e la BCE hanno pubblicato una relazione nel giugno 2025 che conferma che la Bulgaria soddisfa tutti i criteri di Maastricht: bassa inflazione, tassi di cambio stabili, finanze pubbliche sane e legislazione compatibile. Ciò ha aperto la strada alla piena adesione all’eurozona. Il Consiglio ECOFIN dovrebbe confermare l’ingresso della Bulgaria, con il 1° gennaio 2026 fissato come data ufficiale di adozione dell’euro.

Promesse e pericoli

I sostenitori sostengono che l’euro rafforzerà la fiducia degli investitori, eliminerà i costi di cambio e garantirà l’accesso alle reti di sicurezza finanziaria dell’eurozona. Le imprese e le banche sono generalmente favorevoli a questa mossa. I critici, tuttavia, sottolineano l’aumento dei prezzi a breve termine, la riduzione della sovranità e il rischio di una maggiore dipendenza dall’UE.

Il percorso della Bulgaria verso l’euro riflette quindi un dibattito più ampio: tra indipendenza nazionale e integrazione europea, pragmatismo economico e legittimità democratica. Con l’avvicinarsi del gennaio 2026, il governo deve affrontare le preoccupazioni dell’opinione pubblica e gestire una transizione complessa con conseguenze a lungo termine.

L’adozione dell’euro non è solo una decisione economica, ma un cambiamento sociale e politico. Influenzerà il modo in cui i bulgari vedono il loro posto in Europa e il controllo che sentono di avere sul loro destino nazionale. Sebbene la narrativa ufficiale sottolinei i vantaggi dell’integrazione, qualsiasi cattiva gestione durante il periodo di transizione potrebbe rafforzare lo scetticismo e approfondire le divisioni. Il successo richiederà trasparenza, solidi meccanismi di protezione dei consumatori e una comunicazione pubblica efficace. In definitiva, il fatto che l’euro porti prosperità o delusione dipenderà non solo da fattori macroeconomici, ma anche dalla fiducia che i cittadini ripongono nelle loro istituzioni e nei loro leader.

I sostenitori sostengono che l’euro rafforzerà la fiducia degli investitori, eliminerà i costi di cambio e garantirà l’accesso alle reti di sicurezza finanziaria dell’eurozona. Le imprese e le banche sono generalmente favorevoli al passaggio. I critici, tuttavia, sottolineano l’aumento dei prezzi a breve termine, la riduzione della sovranità e il rischio di una maggiore dipendenza dall’UE.

Il percorso della Bulgaria verso l’euro riflette quindi un dibattito più ampio: tra indipendenza nazionale e integrazione europea, pragmatismo economico e legittimità democratica. Con l’avvicinarsi del gennaio 2026, il governo deve affrontare le preoccupazioni dell’opinione pubblica e gestire una transizione complessa con conseguenze a lungo termine.