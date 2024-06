Sinossi

Dentro il golpe di aprile ripercorre le vicende di un breve ma importante episodio che ebbe luogo in Venezuela tra l’11 ed il 13 aprile 2002, quando il presidente Hugo Chávez venne destituito illegalmente in favore dell’ascesa al potere di Pedro Carmona Estanga. Sostenuto da una parte dell’esercito, Carmona ricevette immediatamente il riconoscimento ufficiale degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi occidentali, ma fu immediatamente costretto ad alzare bandiera bianca di fronte alle proposte popolari di massa che presero d’assalto gli edifici del potere.

Titolo: Dentro il golpe di aprile

Autori: Ernesto Villegas Poljak; traduzione di Giulio Chinappi

Editore: Anteo Edizioni

Anno di pubblicazione: 2024

Formati: cartaceo

Pagine: 328

Il golpe dell’aprile 2002, conosciuto popolarmente come el carmonazo, è oggi stato dimenticato dalla maggioranza del pubblico europeo, ma l’analisi effettuata da Ernesto Villegas Poljak in questo libro risulta interessante non solo per la disamina accurata dei fatti in sé, ma anche perché mette in luce il modo in cui forze esterne possono agire per sovvertire il governo legittimo di un Paese, come avvenuto troppe volte nella storia dell’America Latina. L’attualità del libro è stata inoltre rinnovata da episodi più recenti, come il tentativo di destituzione di Nicolás Maduro da parte di Juan Guaidó nel gennaio del 2019, con dinamiche che per alcuni versi ricordano quelle dell’aprile 2002.

Autori

Ernesto Villegas Poljak (Caracas, 29 aprile 1970) è un giornalista e uomo politico venezuelano, attuale Ministro del Potere Popolare alla Cultura. In passato ha ricoperto altri incarichi ministeriali e di governo, ed ha occupato anche la carica di presidente di Venezolana de Televisión (VTV), la rete televisiva nazionale. Nella sua carriera giornalistica, ha vinto per tre volte il Premio Nazionale di Giornalismo, compresa l’edizione 2010, nella quale è stato premiato proprio per questo libro.

Giulio Chinappi (Gaeta, 1989) si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles e in Scienze dell’Educazione presso la University of the People (California). Si occupa di politica internazionale e geopolitica, con particolare attenzione all’Asia, avendo pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web e riviste di settore. Dal 2012, vive e lavora in Vietnam, Paese sul quale ha pubblicato due libri: Educazione e socializzazione dei bambini in Vietnam (2018) e Storia delle religioni in Vietnam (2019). Ha inoltre partecipato come coautore ai testi Contrasto al Covid-19: la risposta cinese (Anteo Edizioni, 2020), Pandemia nel capitalismo del XXI secolo (PM Edizioni, 2020) e Kim Jong Un – Ideologia, politica ed economia nella Corea Popolare (Anteo Edizioni, 2020). La sua ultima pubblicazione è Kim Il Sung: la via coreana al socialismo (Anteo Edizioni, 2024).

