L’Italia guarda al Pakistan e il Pakistan si avvicina sempre di più al tricolore. Dopo la brusca interruzione per la pandemia, i rapporti di sincera amicizia tra i due popoli hanno accompagnato il rilancio dell’interscambio commerciale, che ha ripreso a marciare spedito, stabilmente sul miliardo. Infatti, l’Italia resta nella top ten per interscambio commerciale con il Pakistan e sempre l’Italia ospita un’importante comunità pakistana, con oltre 133 mila cittadini regolari.

Certo, la strada per una piena integrazione è ancora lunga ed è utile una conoscenza più approfondita del Pakistan, al quale è dedicata una nuova pubblicazione della casa editrice Anteo Edizioni dal titolo Pakistan-Italia: economia, turismo e migrazione, curato da Stefano Vernole, Mara Morigi, Lucia Gentili.

A quasi 80 anni dalla nascita del Pakistan moderno e dall’affermazione della leadership di Mohammad Ali Jinnah – considerato universalmente il padre della Patria –, Firenze, da sempre città del dialogo e della tolleranza, sarà luogo di un pomeriggio di confronto e studio sul paese asiatico, il cui sviluppo poggia su una cultura millenaria affascinante.

Appuntamento sabato 17 maggio presso la Sala Capitolo de “Il Fuligno” – CSF Montedomini (via Faenza, 48) a partire dalle ore 16 per la presentazione del volume di Anteo Edizioni. Interverrà il Terzo segretario dell’Ambasciata del Pakistan in Italia, Mr. Shahnawaz Khan.

Media partners dell’iniziativa: CeSEM e Il Tazebao. Ad aprire i lavori Lorenzo Somigli, giornalista e direttore de La Firenze che vorrei, e Stefano Bonilauri, direttore di Anteo Edizioni. Modera Luca Pingitore.