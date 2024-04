– La conferenza annuale del Forum di Boao per l’Asia (BFA) 2024, appena conclusa, che si è svolta da martedì a venerdì, ha messo in luce lo sviluppo di alta qualità accelerato della Cina, attirando grande attenzione e grandi aspettative da parte dell’Asia e oltre.

– Di fronte a crescenti incertezze e pressioni nel panorama internazionale, la Cina rimane un motore economico trainante tra le principali economie con una crescita del 5,2 percento l’anno scorso.

– L’innovazione in Cina è effettivamente in aumento. Con una crescita costante degli investimenti in R&S a doppia cifra, l’indice nazionale di innovazione della Cina si è classificato al decimo posto al mondo nel 2023, salendo di tre posizioni rispetto all’anno precedente.

– La Cina è leader in molte tecnologie verdi. Nel lungo periodo, i progressi della Cina nelle tecnologie verdi potrebbero contribuire a risolvere le sfide climatiche.

Su un terreno pianeggiante nel distretto di Mymensingh nel Bangladesh centro-settentrionale, sono disposti in file circa 169.000 pannelli solari, che trasformano i raggi del sole in energia elettrica.

Ora, la centrale elettrica fotovoltaica da 50 MW funge da epitome dello sviluppo verde in rapida crescita del Bangladesh, poiché il Paese dell’Asia meridionale ha annunciato la decisione di ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2030.

“Ora l’elettricità viene generata dalla luce solare“, ha detto a Xinhua Md Nasir Uddin, un abitante del villaggio locale. “Molti dei nostri figli, figlie e parenti lavorano in questa centrale elettrica, ci ha beneficiato molto“.

Microcosmo di cooperazione e sviluppo comune tra le nazioni asiatiche, questo progetto verde costruito con investimenti cinesi offre uno sguardo sui risultati dell’impegno di lunga data della Cina per una cooperazione vantaggiosa per tutti e uno sviluppo di alta qualità.

La conferenza annuale del Forum di Boao per l’Asia (BFA) 2024, appena conclusa, che si è svolta da martedì a venerdì, ha messo in luce lo sviluppo di alta qualità accelerato della Cina, attirando grande attenzione e grandi aspettative da parte dell’Asia e oltre.

CRESCITA SOSTENUTA

La Cina sta avanzando nella modernizzazione cinese su tutti i fronti con uno sviluppo di alta qualità, che inietterà un forte impulso nell’economia mondiale e offrirà maggiori opportunità per lo sviluppo di tutti i Paesi, specialmente i Paesi vicini in Asia, ha detto Zhao Leji, il massimo legislatore cinese, nel discorso inaugurale alla cerimonia di apertura dell’evento annuale di giovedì, trasmettendo visioni ispiratrici su come lo sviluppo di alta qualità della Cina promuoverà la prosperità globale.

Di fronte a crescenti incertezze e pressioni nel panorama internazionale, la Cina rimane un motore economico trainante tra le principali economie con una crescita del 5,2 percento l’anno scorso, inviando un segnale chiaro che la sua economia si sta riprendendo con un’ulteriore crescita stabile in vista.

“L’anno scorso, la Cina ha contribuito da sola a circa un terzo della crescita globale“, ha detto Steven Alan Barnett, rappresentante residente senior in Cina del Fondo Monetario Internazionale (FMI), durante una discussione sull’outlook economico della Cina al forum.

Se consideriamo l’impatto indiretto, le nostre ricerche mostrano anche che per ogni punto percentuale in più di crescita della Cina, si alza in media il livello del PIL nelle altre economie nel medio termine di circa lo 0,3%”, ha detto Barnett.

Il dato sottolinea che una forte crescita sostenibile in Cina è anche positiva per l’economia mondiale nel suo complesso, ha aggiunto il funzionario del FMI.

“Essendo un hub manifatturiero globale e uno stabilizzatore delle catene del valore globali, la crescita economica della Cina è essenziale per contribuire a rilanciare l’economia globale“, ha detto Kin Phea, direttore generale dell’Istituto per le Relazioni Internazionali della Cambogia, un think tank sotto l’Accademia Reale della Cambogia, intervistato da Xinhua prima del forum.

Dino Otranto, CEO del gigante minerario del ferro australiano Fortescue Metals Group Ltd, ha a sua volta espresso ottimismo sulla crescita sostenibile della Cina. “Lo sviluppo economico della Cina l’ha resa un attore chiave nell’economia globale che, crediamo, continuerà a plasmare la crescita economica globale e l’innovazione tecnologica negli anni a venire“, ha detto Otranto.

ALTA TECNOLOGIA, ALTA QUALITÀ

“Ci sono molti segni evidenti che la Cina sta passando dalla crescita ad alta velocità a una crescita di alta qualità, ed è incoraggiante per stimolare nuove forze produttive di qualità e trasformarsi in uno sviluppo più innovativo, equilibrato, inclusivo, verde e aperto“, ha detto Ban Ki-moon, ex segretario generale dell’ONU e ora presidente del Forum di Boao per l’Asia, a Xinhua.

Fare progressi nelle nuove forze produttive di qualità, caratterizzate da alta tecnologia, alta efficienza e alta qualità, è una priorità per la Cina quest’anno. Gli osservatori hanno salutato la strategia non solo come un forte impulso all’economia cinese, ma anche come un’opportunità per una maggiore crescita globale e per offrire più possibilità di cooperazione in vari settori.

“Questo promuoverà l’economia cinese e l’intera regione asiatica verso una direzione più efficiente, intelligente, verde e aperta, promuovendo aggiustamenti strutturali economici e innovazioni tecnologiche in vari Paesi, e raggiungendo una crescita economica sostenibile e di alta qualità”, ha detto Ip Kuai Peng, pro-rettore della City University di Macao.

L’innovazione in Cina è effettivamente in aumento. Con una crescita costante degli investimenti in ricerca e sviluppo a doppia cifra, l’indice nazionale di innovazione della Cina si è classificato al decimo posto al mondo nel 2023, salendo di tre posizioni rispetto all’anno precedente.

L’ambiente dinamico sta accelerando l’emergere di nuovi motori di crescita.

Nel 2023, nonostante una recessione economica globale, le esportazioni cinesi del trio verde ad alta tecnologia – batterie al litio, prodotti fotovoltaici e veicoli a nuova energia – hanno raggiunto 1,06 trilioni di yuan (149 miliardi di dollari USA), un robusto aumento del 29,9 percento su base annua.

La Cina ha anche compiuto progressi significativi in vari settori come le nuove energie, l’alta velocità ferroviaria, i nuovi materiali e l’intelligenza artificiale, portando a una crescita vigorosa in settori e prodotti correlati.

“Una delle opportunità chiave che vediamo per la Cina in questo settore è la transizione energetica… La Cina sta guidando il mondo in questo senso attraverso il suo rapido dispiegamento di energia eolica e solare”, ha detto Otranto, notando che l’Australia vede questa come un’opportunità per migliorare la collaborazione con la Cina.

“Già stiamo esplorando una serie di opzioni per ridurre le emissioni nella catena del valore dell’acciaio, incluso attraverso partnership con fornitori, clienti e istituti di ricerca cinesi”, ha affermato.

UN FUTURO PIÙ VERDE

“Quando sono arrivato all’aeroporto di Haikou, sono stato condotto in un’auto elettrica al forum di Boao. Quando mi sono alzato al mattino per venire al forum, sono stato nuovamente condotto con un’auto elettrica… Ho visto gli sforzi del forum per ridurre le emissioni di carbonio per la conferenza stessa”, ha dichiarato Tim Wilkinson, ambasciatore e inviato speciale dell’ufficio del presidente dell’Unione Patriottica del Kurdistan, intervistato da Xinhua a margine del BFA.

Con la crescente consapevolezza globale sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze che ne derivano negli ultimi anni, l’azione immediata in tal senso in tutto il mondo è più imperativa che mai, una chiamata che ha trovato eco da parte di negoziatori climatici internazionali, scienziati e imprese al forum di Boao.

Il clima è universale e trascende tutti i confini, quindi il mondo deve collaborare ed è in collaborazione, ha aggiunto Wilkinson.

La Cina è leader in molte tecnologie verdi. Nel lungo periodo, i progressi della Cina nelle tecnologie verdi potrebbero contribuire a risolvere le sfide climatiche. C’è stata una crescente adozione di veicoli elettrici perché la Cina è stata in grado di produrli a prezzi relativamente più bassi, ha osservato Prakash Kumar Shrestha, capo del dipartimento di ricerca economica della banca centrale nepalese.

“La Cina deve essere complimentata per il suo successo nell’introdurre prodotti e tecnologie che affrontano il grave problema dei cambiamenti climatici”, ha spiegato Bernardo M. Villegas, economista e professore all’Università dell’Asia e del Pacifico, in un’intervista scritta.

“Esportando questi prodotti verso i mercati emergenti, il suo contributo a un mondo più verde sarà ulteriormente potenziato”, ha proseguito Villegas.