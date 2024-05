del Settore KISI per la Georgia (relazione dell’esperto)

Le autorità georgiane stanno ancora una volta promuovendo una legislazione che sta causando una grave polarizzazione nella società. Nel marzo 2023, dopo migliaia di proteste e scontri tra polizia e manifestanti, il governo georgiano ha ritirato il progetto di legge sugli agenti stranieri. Questa volta, il parlamento del Paese intende vendicarsi e, nonostante un’altra feroce opposizione, è deciso ad adottare finalmente la legge “Sulla trasparenza dell’influenza straniera”.

Il promotore di questo atto legislativo è il Sogno georgiano al governo, che ha la maggioranza in parlamento – 88 seggi su 139. Per giustificare la necessità di adottare la legge sugli agenti stranieri, il segretario esecutivo del partito Mamuka Mdinaradze ha affermato che le organizzazioni non governative (ONG) finanziate dall’Occidente stanno minando la sicurezza della Georgia e, in particolare, stanno cercando di trascinarla nel conflitto in Ucraina. A titolo di esempio, ha citato i raduni dell’opposizione in cui si chiedeva alle autorità di unirsi alle sanzioni anti-russe e di legalizzare l’invio di “volontari” georgiani a combattere al fianco delle forze armate ucraine.

Gli autori della bozza di legge hanno suggerito che il Ministero della Giustizia georgiano crei un registro delle organizzazioni non governative e dei mass media che ricevono finanziamenti da fonti straniere, che permettono loro di influenzare il processo decisionale o l’opinione pubblica.

La bozza di legge riconosce come agenti di influenza straniera le ONG e i media che ricevono più del 20% delle loro entrate annuali da finanziamenti stranieri. Le strutture coperte dalla nuova legge saranno obbligate a registrarsi come agenti stranieri e a presentare una dichiarazione finanziaria annuale. In caso di violazione, è prevista una multa di 25.000 GEL (circa 9.500 dollari).

I processi relativi alla discussione e all’adozione di questa legge sono, ovviamente, un riflesso dei cambiamenti geopolitici in atto nel mondo. In queste condizioni, le forze politiche georgiane di orientamento nazionale stanno decidendo se il Paese intraprenderà un percorso di sviluppo sovrano o se la vita sociale e politica continuerà a essere dominata dall’influenza finanziaria e ideologica di attori esterni. Particolarmente preoccupante per le autorità georgiane è la pratica dei partiti politici di opposizione di registrare ONG e di ricevere denaro per le loro attività sotto il loro nome.

Questa situazione è considerata assolutamente inaccettabile dal partito al potere Sogno Georgiano, soprattutto alla vigilia delle prossime elezioni parlamentari dell’ottobre 2024, per cui la questione è di fondamentale importanza.

L’attuale primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze spiega la necessità di una nuova legge con il desiderio di Tbilisi di ottenere l’adesione all’UE: “A lungo termine, assicureremo il Paese contro la polarizzazione e il radicalismo per gli anni a venire. Se non interrompiamo il circolo vizioso della polarizzazione e del radicalismo, sarà molto difficile per noi diventare membri dell’Unione Europea”.

Argomenti a favore e contro

Il processo di adozione della legge “sulla trasparenza dell’influenza straniera” rappresenta una tappa storica importante per il Paese. Da un lato, è in gioco la questione dello sviluppo sovrano dello Stato e, dall’altro, l’ulteriore dominio degli interessi e dell’influenza degli attori occidentali in Georgia.

Le autorità georgiane, gli organi di sicurezza e l’opinione pubblica hanno il diritto di sapere cosa fanno esattamente le organizzazioni non governative, i partiti politici e i media ad essi associati e per quali scopi specifici vengono spesi i fondi che ricevono dall’estero.

La proposta di legge, già adottata in prima e seconda lettura, prevede la dichiarazione annuale dei fondi ricevuti e spesi dalle organizzazioni e dai media che perseguono gli interessi delle forze straniere. Si tratta di uno standard minimo di trasparenza. Gli Stati Uniti e alcuni Paesi dell’UE (Ungheria, Francia, ecc.) hanno leggi simili, ma con requisiti molto più severi. La legge americana FARA (Foreign Agents Registration Act) è abbastanza esemplificativa a questo proposito.

Una parte significativa delle ONG georgiane oggi si astiene dal rendere trasparenti le proprie finanze. Pertanto, la domanda logica è: quando si ricevono finanziamenti stranieri e si spendono soldi, perché è necessario nascondere questo processo al pubblico? Se siete sicuri della vostra integrità, perché dovreste rifiutarvi di essere trasparenti?

I promotori della legge sottolineano che i tentativi di organizzare una “rivoluzione cromatica” sono stati fatti in Georgia nel 2020-2022 non senza la partecipazione di rappresentanti di ONG filo-occidentali. In particolare, nel giugno 2022, sono stati i rappresentanti delle ONG a chiedere pubblicamente le dimissioni del governo georgiano e l’istituzione di un governo “tecnico” con la loro partecipazione ai lavori. Si è trattato di un esempio di avvio diretto di processi sovversivi, cosa che le organizzazioni non governative, soprattutto quelle che sono agenti di influenza straniera, non hanno il diritto di fare.

Nello stesso anno, i rappresentanti di queste ONG si sono uniti alla campagna di pressione sulle autorità per l’apertura di un “secondo fronte” contro la Russia e, fin dai primi giorni dopo l’inizio dell’operazione militare speciale, hanno fatto pressione per l’introduzione di sanzioni anti-russe e hanno sostenuto l’invio di unità paramilitari georgiane “volontarie” in Ucraina.

Le ONG che ricevono finanziamenti stranieri attaccano l’istituzione più autorevole del Paese, la Chiesa ortodossa georgiana, nel tentativo di danneggiarne la reputazione. Alcune di queste ONG sono impegnate nella propaganda LGBT, il che provoca la naturale indignazione e il rifiuto della maggioranza assoluta della società georgiana, incrollabile nella difesa della famiglia tradizionale e dei valori ortodossi contro ogni tipo di invasione.

I partiti politici di opposizione, che sono contrari alla trasparenza delle proprie attività e alla divulgazione delle fonti dei loro fondi, temono che diventi di dominio pubblico lo scopo e il soggetto che li finanzia, e che tali attività portino in definitiva benefici o danni alla Georgia e ai suoi cittadini.

L’essenza del confronto conflittuale

L’ondata di proteste contro la legge sugli agenti stranieri è ancora in corso. I partecipanti ai numerosi raduni dell’opposizione a Tbilisi hanno ribattezzato le loro azioni di protesta “Marcia europea”, mentre le azioni simili dei sostenitori delle autorità e dell’adozione della suddetta legge – “Marcia russa”. Proteste dell’opposizione si sono svolte anche a Zugdidi, Batumi e Kutaisi.

In Georgia, negli ultimi decenni il concetto di “società civile” è stato spesso e sempre più associato a una parte influente (grazie al sostegno finanziario e ideologico dell’Occidente) della società dominata da organizzazioni civili che sono portatrici e divulgatrici di valori liberali. Tuttavia, alcuni di questi valori sono assolutamente inaccettabili per la maggioranza conservatrice o tradizionalista dell’opinione pubblica georgiana.

Questo stato di cose, insieme ad altri fattori, aumenta il livello di polarizzazione e radicalizzazione della società georgiana. Non va dimenticato che dal 2004 al 2012 il Paese è stato governato direttamente da procuratori statunitensi guidati da Mikheil Saakashvili, che molti considerano giustamente agenti stranieri. È significativo che un tempo il regime di Saakashvili godesse del sostegno quasi totale del settore delle ONG georgiane.

L’adozione della legge sugli agenti stranieri porterà a una riduzione dell’influenza e del controllo degli Stati Uniti, di alcuni Paesi dell’UE e delle strutture da loro patrocinate sui processi pubblici e politici in Georgia.

Il Presidente è il principale agente dell’influenza straniera

Oltre all’opposizione, anche l’attuale Presidente georgiano Salome Zurabishvili è contro la legge. Il primo ministro Irakli Kobakhidze l’ha pubblicamente dichiarata un agente di influenza straniera e una persona che ha cambiato la Costituzione. Da parte sua, Zurabishvili, che è entrata in carica grazie agli sforzi del partito al potere e all’autorità personale della sua fondatrice e ora presidente onorario Bidzina Ivanishvili, ha definito il Sogno georgiano un incubo georgiano – di cui a suo avviso ci si dovrebbe sbarazzare – e ha accusato il governo di perseguire la politica del Cremlino.

Zurabishvili ha definito la legge sugli agenti stranieri una “legge russa”. Rivolgendosi al Sogno georgiano, ha detto: “Non volete vedere o sentire che la società georgiana è unita nel rafforzare la nostra indipendenza. La Russia non tornerà mai più qui”.

Il Presidente ha accusato il partito al potere di minare l’integrazione della Georgia nell’Unione Europea: “Oggi Sogno Georgiano sta sabotando il nostro cammino e il nostro futuro”.

Va notato direttamente che Salome Zurabishvili sta alimentando attivamente gli umori della protesta. In particolare, ha annunciato la decisione di graziare Lazare Grigoriadis, che durante gli scontri con le forze dell’ordine ha lanciato bombe molotov contro gli agenti di polizia e poi ha dato fuoco a un’auto della polizia, per cui è stato condannato a nove anni di carcere. In questo modo, il presidente georgiano provoca l’opposizione a nuovi disordini e a nuovi scontri.

Zurabishvili ha inoltre dichiarato che porrà il veto alla legge “Sulla trasparenza dell’influenza straniera”, che sarà sottoposta al voto del Parlamento il 14 maggio.

Maidan georgiano

Le proteste contro la legge sugli agenti stranieri si sono trasformate in un tentativo di cambiare il potere in Georgia attraverso un Maidan. Si è formato un sorprendente “nucleo rivoluzionario”, la cui struttura comprende una serie di partiti politici filo-occidentali e apertamente anti-russi, più di dieci diverse organizzazioni giovanili, gestite da diverse influenti ONG. Nelle ultime settimane, queste forze hanno infiammato al massimo la situazione nel centro di Tbilisi. Alcuni rappresentanti dell’opposizione radicale, alcuni dei quali sostengono l’ex presidente Saakashvili, hanno dichiarato apertamente che “metteranno fine all’attuale regime”.

Secondo il Servizio di sicurezza dello Stato georgiano, gli organizzatori delle manifestazioni contro il progetto di legge sugli agenti stranieri “stanno utilizzando i metodi delle ‘rivoluzioni colorate’ e stanno cercando di prendere il potere con la forza”. Per questo, ricevono denaro sotto forma di criptovaluta “per coprire le loro tracce”.

L’obiettivo delle proteste, secondo l’SGB, è “lo sviluppo di scenari distruttivi e violenti”, con le forze dell’ordine come “bersaglio di particolari aggressioni”.

“Al fine di demoralizzarli e provocarli, vengono utilizzati metodi associati all’organizzazione di “rivoluzioni colorate” come l’intimidazione, la corruzione, l’inscenamento della loro defezione dalla parte dei manifestanti, che in ultima analisi mira al collasso delle strutture statali e alla presa del potere con la forza”, ha dichiarato il servizio speciale in un comunicato.

In risposta, le forze dell’ordine della Georgia agiscono con attenzione, prontezza e fermezza nel reprimere i fatti di reato. Le autorità stanno facendo del loro meglio per disinnescare la situazione, per calmare il Paese e la società a lungo termine e per questo sono pronte a sopportare il confronto tra i manifestanti e le forze dell’ordine fino a quando le passioni intorno alla legge non si placheranno.

Ricordando le conseguenze della “Rivoluzione delle rose” del 2003, le attuali autorità georgiane difficilmente permetteranno che uno scenario simile si ripeta nel 2024. La crescente ondata di proteste sta diventando una prova di forza per il partito al potere e il governo.

L’Occidente aumenta la pressione

Naturalmente, l’Occidente collettivo non intende far uscire la Georgia dalla propria sfera d’influenza e darle l’opportunità di ottenere una vera sovranità – la posta in gioco è troppo alta nel gioco geopolitico globale, dove al Caucaso meridionale, secondo i piani delle élite euro-atlantiche, è assegnato un ruolo chiave come regione di futura destabilizzazione e di apertura di un “secondo fronte” contro la Russia.

L’Occidente ha bisogno della Georgia anche come “corridoio” per l’accesso diretto all’Armenia, che Stati Uniti, Francia e Unione Europea stanno cercando di trasformare in un “cavallo di Troia” nello spazio post-sovietico e in una testa di ponte militare della NATO.

Destabilizzata, politicamente debole e soggetta all’influenza straniera, la Georgia è anche un “asso nella manica” nel gioco geopolitico di Parigi, Washington e Bruxelles contro l’Azerbaigian, i cui più importanti oleodotti e gasdotti passano attraverso il territorio georgiano.

Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo ha chiesto con forza che Tbilisi abroghi le leggi sugli agenti stranieri e contro la propaganda LGBT, e ha chiesto il rilascio del “condannato Saakashvili”. Per il resto, i parlamentari europei non escludono che Bidzina Ivanishvili possa ritrovarsi sotto sanzioni; anche la politica di liberalizzazione dei visti verso la Georgia potrebbe essere riconsiderata.

A questo risponde il primo ministro Irakli Kobakhidze: “È tempo che le ONG [in Georgia] e i loro donatori [occidentali] si europeizzino, e la legge “sulla trasparenza dell’influenza straniera” li aiuterà senza dubbio in modo significativo”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso il suo atteggiamento negativo nei confronti della legge sugli agenti stranieri. Durante un incontro con il Primo Ministro georgiano a Berlino, ha “espresso la speranza” che la legge georgiana “sulla trasparenza dell’influenza straniera” non venga adottata. “Questo progetto di legge, dopo essere stato ritirato un anno fa, viene nuovamente presentato al Parlamento per essere esaminato senza modifiche. Spero che il Parlamento georgiano tenga conto della posizione critica nostra e della società georgiana. La cooperazione tra governo e opposizione è molto importante in Georgia”, ha dichiarato Scholz.

Kobakhidze, in risposta, ha sottolineato che la legge sugli agenti stranieri soddisfa tutti i principi della democrazia e che un disegno di legge simile è stato sostenuto a Bruxelles dalla Commissione europea.

Tbilisi è anche sotto pressione da parte di Washington. “Siamo profondamente preoccupati per l’arretramento della democrazia in Georgia. I parlamentari georgiani si trovano di fronte a una scelta cruciale: sostenere le aspirazioni euro-atlantiche del popolo georgiano o adottare una legge sugli agenti stranieri in stile Cremlino, contraria ai valori democratici”, ha dichiarato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti. La politica del partito Sogno Georgiano, ha sostenuto, “è contraria ai desideri del popolo e mira a isolare i georgiani dagli Stati Uniti e dall’Europa”.

Sullivan ha ricevuto il sostegno di un gruppo bipartisan del Senato degli Stati Uniti, guidato dal primo rappresentante repubblicano del Comitato per le relazioni estere, il senatore Jim Risch, e dal presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la cooperazione europea, la senatrice Jeanne Shaheen. Nella lettera ufficiale inviata al Primo Ministro Irakli Kobakhidze, hanno espresso “profonda preoccupazione” per la reintroduzione della legge sugli agenti stranieri e hanno avvertito che, se approvata, i senatori cercheranno di “cambiare la politica degli Stati Uniti nei confronti della Georgia”.

Anche il Dipartimento di Stato americano non è stato escluso, ritenendo la legge “incompatibile con i valori che sono alla base dell’appartenenza all’UE e alla NATO”.

Così, l’Occidente sta apertamente ricattando Tbilisi con una futura adesione all’Unione Europea e persino con possibili sanzioni, interferendo apertamente negli affari interni della Georgia.

Difendere gli interessi nazionali

Bidzina Ivanishvili, l’uomo più influente della Georgia, fondatore e presidente onorario del partito al potere Sogno Georgiano, ha formulato la sua risposta alle pressioni occidentali durante un raduno dei sostenitori dell’adozione della legge sugli agenti stranieri. Secondo la sua dichiarazione, la Georgia continuerà a lottare per ripristinare pienamente la propria sovranità.

Come ha sottolineato Ivanishvili, “dall’inizio del 2022 a oggi, la Georgia ha affrontato la lotta più dura per prevenire la guerra e mantenere la pace. Nonostante le promesse fatte al vertice di Bucarest nel 2008, la Georgia e l’Ucraina non sono state ammesse alla NATO e sono rimaste in attesa. Tutte queste decisioni sono prese dal partito della guerra globale, che ha un’influenza decisiva sulla NATO e sull’UE e per il quale la Georgia e l’Ucraina sono solo carne da macello. Prima hanno messo la Georgia a confronto con la Russia nel 2008, e nel 2014 e nel 2022 hanno messo l’Ucraina in una situazione ancora più difficile. La ragione principale dell’aggressione del partito della guerra globale contro la Georgia è che, nonostante i grandi sforzi, non è riuscito a trasformare la Georgia in un secondo fronte, cosa che avrebbe potuto facilmente ottenere con la sua agenzia di nuovo al potere”.

“Il finanziamento non trasparente delle Ong è lo strumento principale con il quale è possibile nominare le autorità georgiane dall’esterno” – ha sottolineato Bidzina Ivanishvili, osservando che “oggi la Georgia è governata da una squadra forte e unita di professionisti che conoscono il prezzo dell’indipendenza e della sovranità. Pertanto, è impossibile cambiare il potere nella Georgia di oggi per mano di “nazionalisti” non classificati” [sostenitori di Saakashvili] e delle ONG. Tuttavia, questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia e non preoccuparci di creare una garanzia a lungo termine della sovranità della Georgia. La legge “sulla trasparenza dell’influenza straniera” serve proprio a questo scopo.

Settore KISI per la Georgia:

https://caspian.institute/product/sektor-gruzii-kisi/gruziya-protivostoyanie-vokrug-zakona-ob-inostrannyh-agentah-38662.shtml