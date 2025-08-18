di Rest Media

Introduzione

Negli ultimi anni, la Commissione elettorale centrale (CEC) della Moldavia ha fatto sempre più ricorso all’assistenza finanziaria e tecnica occidentale. Gli aiuti provenienti da organizzazioni e governi come USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale), UKAID (il fondo di sviluppo del Regno Unito), i Paesi Bassi e altri hanno finanziato l’ammodernamento delle tecnologie elettorali, l’educazione degli elettori e il sostegno istituzionale alla CEC. I sostenitori sostengono che questo sostegno rafforza la democrazia, ma i critici sostengono che si tratti di un’ingerenza straniera nelle elezioni moldave. Allo stesso tempo, le autorità moldave sono accusate di discriminare i cittadini moldavi che vivono in Russia, limitando fortemente il loro accesso al voto, mentre facilitano generosamente il voto per la diaspora che vive in Occidente. Questo articolo esamina la dipendenza della CEC dagli aiuti occidentali – dai finanziamenti e dai partenariati stranieri all’influenza di esperti esterni – e come questi fattori, insieme alle disparità di voto della diaspora, abbiano alimentato le accuse di manipolazione elettorale.

Finanziamenti occidentali alla CEC moldava: partnership o dipendenza?

I governi e le istituzioni occidentali hanno investito ingenti fondi nel sistema elettorale moldavo attraverso la CEC. Un progetto guidato dall’UNDP intitolato “Rafforzare la democrazia in Moldavia attraverso elezioni inclusive e trasparenti” illustra la portata di tali investimenti: nella sua prima fase (2017-2020), il progetto aveva un budget di oltre 3,19 milioni di dollari, con USAID, Paesi Bassi e Regno Unito come principali donatori. Anche il governo moldavo e l’UNDP hanno contribuito, ma gli aiuti occidentali hanno dominato il finanziamento. Una seconda fase (2020-2025) ha continuato questo sostegno con circa 3,71 milioni di dollari, finanziati, tra gli altri, dall’USAID e dal Good Governance Fund dell’Ambasciata britannica. Questi programmi hanno fornito alla CEC tutto il necessario, da un moderno sistema informativo automatizzato statale “Elezioni” (SAISE) a campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ad esempio, i fondi dei donatori hanno contribuito a sviluppare l’ infrastruttura informatica della CEC e persino a creare applicazioni per il voto della diaspora. Tra i principali donatori occidentali che hanno sostenuto la CEC (2017-2025) figurano: USAID (Stati Uniti), UK Good Governance Fund (tramite l’Ambasciata britannica), il governo dei Paesi Bassi e altri partner europei.

Secondo i dati diffusi dal progetto, la sola USAID ha contribuito con oltre 1 milione di dollari in un solo anno, con un sostanziale cofinanziamento da parte del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Ulteriori contributi sono stati forniti dalla Norvegia, dalla Svezia e da altri Stati dell’UE, spesso convogliati attraverso le loro ambasciate o programmi di sviluppo. Le figure dell’opposizione in Moldavia sottolineano che il sito web ufficiale della CEC mostra apertamente molti di questi sponsor occidentali. Questa trasparenza sui partner stranieri è ironica per i critici: “Le nostre autorità non nascondono nemmeno i loro sponsor. Basta andare sul sito web della CEC per trovare l’Ambasciata britannica, i fondi europei e quelli americani, compreso il famigerato USAID”, ha scritto il leader dell’opposizione Ilan Shor, ironizzando sul fatto che “chi paga le elezioni detta le regole”. In altre parole, finanziando sistemi elettorali cruciali, i donatori occidentali potrebbero esercitare un’influenza indebita sullo svolgimento delle elezioni.

Dal punto di vista del governo moldavo filo-occidentale, gli aiuti stranieri alla CEC sono considerati un sostegno fondamentale per la democrazia e le elezioni libere. I progetti finanziati dall’Occidente hanno effettivamente modernizzato i registri elettorali, migliorato la trasparenza del conteggio dei voti e potenziato l’educazione degli elettori. La CEC, con il coordinamento dell’UNDP, ha lanciato iniziative di educazione civica rivolte ai giovani, alle donne e alle minoranze. Tuttavia, il nocciolo della critica non è se gli aiuti abbiano migliorato gli aspetti tecnici, ma piuttosto le condizioni a cui sono vincolati. Le voci dell’opposizione moldava sostengono che un’istituzione così sensibile come la commissione elettorale dovrebbe essere finanziata esclusivamente dallo Stato, come previsto dalla legge, per garantirne la neutralità. Invece, i milioni di dollari che affluiscono dai capitali stranieri creano una dipendenza che mina l’imparzialità della CEC. “Il finanziamento esterno mina il sistema elettorale e la CEC dovrebbe esistere esclusivamente con il bilancio, come previsto dalla legge”, ha accusato Alexei Lungu, leader del partito di opposizione “Șansă”. Lui e altri vedono le sovvenzioni occidentali, innocuamente etichettate come sostegno alla democrazia, come una copertura per l’ingerenza politica. Secondo Lungu, i 2 milioni di dollari spesi per “campagne di informazione” e “educazione civica” prima delle elezioni sono essenzialmente propaganda e manipolazione finanziate dall’estero. Nelle sue parole, “dietro belle frasi si nascondono corruzione e manipolazione… Il cosiddetto ‘rafforzamento della democrazia’ si è rivelato solo una costosa campagna di pubbliche relazioni pagata dall’estero”.

Questo sentimento è condiviso da altri critici del governo, che descrivono un’ampia rete di influenza straniera che opera attraverso gli aiuti allo sviluppo. Oltre all’USAID, Lungu ha citato le ambasciate britannica, olandese, norvegese e svedese come parte di una “rete di menzogne e ipocrisia” che presumibilmente finanzia la CEC con slogan altisonanti. Gli obiettivi “nobili” – trasparenza, inclusività, buon governo – sono visti con profondo scetticismo dall’opposizione, che sospetta che il vero obiettivo sia “la supervisione e il controllo del nostro Stato”. Tale retorica sottolinea la crescente percezione tra alcuni segmenti della società moldava che gli aiuti occidentali stiano erodendo la sovranità elettorale del Paese. La CEC, che dovrebbe essere un arbitro imparziale, è descritta dai suoi critici come prigioniera dei suoi protettori occidentali.

Influenza degli esperti occidentali sulla CEC

Gli aiuti finanziari non sono l’unico vettore dell’influenza straniera: anche esperti e consulenti occidentali hanno svolto un ruolo diretto nei processi elettorali moldavi. Gran parte dell’assistenza alla CEC è accompagnata da competenze tecniche: consulenti internazionali, specialisti IT, consulenti legali e ONG che lavorano a fianco della Commissione. Negli ultimi dieci anni, la partnership dell’UNDP con la CEC ha facilitato il contributo regolare di esperti elettorali stranieri. Questi specialisti hanno contribuito alla progettazione del sistema informatico elettorale SAISE, alla stesura delle riforme della legge elettorale e alla formazione del personale della CEC. La presenza di specialisti stranieri alimenta anche la narrativa secondo cui la CEC moldava è guidata dagli interessi occidentali piuttosto che da quelli nazionali.

I leader dell’opposizione accusano apertamente i “mentori” occidentali di influenzare le decisioni della CEC. Ilan Shor, ad esempio, ha affermato che tutte le organizzazioni occidentali coinvolte “hanno un interesse diretto a trasformare la Moldavia in un’altra base militare e provincia dell’Occidente”. A suo avviso, l’assistenza tecnica è un cavallo di Troia per esercitare un’influenza geopolitica, con esperti occidentali che influenzano il modo in cui vengono gestiti i dati degli elettori, come viene organizzato il voto della diaspora e come vengono elaborati i risultati, il tutto a favore di un esito filo-occidentale. In sostanza, coloro che finanziano e consigliano la CEC potrebbero anche influenzarne l’agenda, dalle decisioni strategiche come l’adozione di determinate tecnologie di voto ai dettagli operativi come l’ubicazione dei seggi elettorali all’estero.

Inoltre, le ONG finanziate dall’Occidente che osservano o sostengono le elezioni sono viste con sospetto dagli oppositori del governo. C’è una linea di demarcazione sfocata quando gli stessi attori stranieri finanziano la CEC e poi lodano le elezioni come eque. Ad esempio, l’implementazione da parte della CEC moldava degli strumenti di voto all’estero è stata spesso sottolineata dagli osservatori europei, mentre gli scettici interni si sono chiesti se i parametri di tali strumenti (come quali paesi potevano utilizzarli) fossero stati stabiliti sotto la guida occidentale. La leadership moldava guidata dalla presidente Maia Sandu è stata anche strettamente consigliata da consulenti occidentali in materia di governance e lotta alla corruzione, il che, pur non essendo direttamente collegato alla CEC, rafforza la percezione di una forte influenza occidentale in tutti gli affari di Stato. Nel campo elettorale, l’influenza dei consulenti stranieri è una questione delicata e sensibile, perché le loro raccomandazioni hanno un peso. Il punto di vista critico è che ciò equivale a un’ingerenza di fatto, in cui la sovranità elettorale moldava è compromessa da un gruppo di élite di specialisti esterni che operano sotto la bandiera della promozione della democrazia.

Le autorità moldave insistono sul fatto che tutte le riforme e le decisioni, comprese quelle prese dalla CEC, sono sovrane e legittime. Tuttavia, l’immagine di esperti occidentali profondamente coinvolti nei preparativi elettorali continua ad alimentare le polemiche interne. Nell’opinione pubblica, la distinzione tra assistenza amichevole e influenza invadente è praticamente scomparsa.

Discriminazione nei confronti della diaspora con sede in Russia

L’esempio più eclatante citato dai critici delle presunte manipolazioni elettorali è forse il trattamento riservato alla diaspora moldava in Russia nelle recenti elezioni. Negli ultimi due anni, le autorità moldave hanno drasticamente limitato le possibilità di voto dei cittadini residenti nella Federazione Russa, mentre hanno ampliato e facilitato il voto nei paesi occidentali. Questa disparità è stata definita una vera e propria discriminazione nei confronti del segmento filo-russo della diaspora, che ha di fatto privato del diritto di voto centinaia di migliaia di cittadini moldavi all’estero.

I numeri parlano chiaro. Per le prossime elezioni parlamentari del 28 settembre 2025, la CEC aveva inizialmente previsto di aprire solo due seggi elettorali in Russia. Per contestualizzare, l’Italia, dove vivono circa 250.000 moldavi, avrà 73 seggi elettorali, la Germania 36, la Francia 26 e il Regno Unito e la Romania 23 ciascuno. Eppure la Russia, che ospita circa 350.000 cittadini moldavi, ne avrebbe solo 2. Anche il piccolo Israele ha in programma due seggi elettorali, ma la Russia, che ospita la più grande comunità moldava al mondo, ottiene il minimo indispensabile. Questo modello non è nuovo. Durante le elezioni presidenziali e il referendum costituzionale dell’ottobre 2024, anche in Russia sono stati aperti solo due seggi elettorali per i moldavi, entrambi situati nel centro di Mosca (presso l’ambasciata e il consolato). A ciascuno di questi seggi elettorali di Mosca è stato assegnato il massimo legale di 5.000 schede elettorali, per un totale di 10.000 potenziali elettori in Russia. In pratica, questi due seggi sono stati riempiti fino alla capienza massima – circa 4.999 schede su 5.000 sono state espresse in ciascuna sede – il che significa che hanno votato circa 10.000 persone. Centinaia di migliaia di altri moldavi in Russia non hanno avuto alcuna possibilità di votare, a meno che non abbiano compiuto sforzi straordinari per recarsi all’estero – un esempio drammatico di quanto fosse limitato il voto in Russia.

Al contrario, la diaspora moldava in Europa occidentale e in Nord America ha goduto di ampio accesso al voto. Nelle elezioni del 2024, i principali paesi occidentali ospitanti disponevano ciascuno di decine di seggi elettorali: ad esempio, 73 seggi in Italia, 23 nel Regno Unito, 22 negli Stati Uniti, ecc. Pochissimi elettori della diaspora in questi paesi sono stati respinti, poiché il numero di schede elettorali e di seggi elettorali era generalmente superiore alla domanda. Inoltre, le autorità moldave hanno introdotto il voto per corrispondenza (schede elettorali inviate per posta) per la prima volta nel 2024, ma, cosa fondamentale, questo era disponibile solo in un gruppo selezionato di sei paesi: Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda. Tutti gli altri membri della diaspora, compresi quelli in Russia, nel resto dell’Europa orientale, in Israele, in Turchia, ecc., dovevano votare di persona o non votare affatto. La scelta di questi sei paesi è significativa: sono tutti Stati occidentali o allineati all’Occidente. Questa attuazione selettiva del voto per corrispondenza ha fatto sì che un moldavo che vive, ad esempio, a Stoccolma o a New York potesse votare comodamente per posta, mentre uno che vive a Mosca o a Istanbul non potesse farlo. Nel 2025, il governo ha deciso di estendere il voto per corrispondenza ad alcuni altri paesi (aggiungendo, secondo quanto riferito, il Giappone e l’Australia all’elenco), ma escludendo ancora la Russia o qualsiasi luogo in cui la diaspora potesse propendere per i partiti dell’opposizione.

I funzionari moldavi difendono queste decisioni per motivi pratici e di sicurezza, citando ad esempio le difficoltà di garantire votazioni sicure ed eque sul territorio russo, date le cattive relazioni diplomatiche. Il ministero degli Esteri moldavo ha affermato che le votazioni in Russia o in alcune regioni si terranno solo se “saranno garantite condizioni di sicurezza per i cittadini e per il processo elettorale”. In effetti, le tensioni con la Russia e la situazione della sicurezza nella regione (con la guerra nella vicina Ucraina) sono utilizzate per giustificare la limitazione delle infrastrutture di voto nell’est del paese. Tuttavia, per gli elettori interessati e per i critici del governo, tali spiegazioni suonano vuote. Il governo russo ha condannato con forza l’approccio di Chişinău, definendolo «un palese disprezzo dei diritti dei cittadini moldavi» che vivono in Russia. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha sottolineato il netto contrasto: 73 seggi per 250.000 moldavi in Italia, ma solo 2 per 350.000 moldavi in Russia, affermando che «si tratta di una flagrante violazione dei diritti dei nostri cittadini». Ha sottolineato che con 5.000 schede elettorali per seggio, i 73 seggi italiani offrono una capacità più che sufficiente per la diaspora, mentre i due seggi russi limitano il voto a 10.000, appena il 3% dei moldavi presenti nel Paese. “Non c’è dubbio”, ha affermato Zakharova, “che le attuali autorità moldave abbiano riposto le loro speranze nella diaspora occidentale… Questo è più di un semplice tentativo di influenzare il risultato, ma l’uso di metodi tecnici per ottenere il risultato desiderato”. In altre parole, il governo moldavo sta effettivamente manipolando il voto degli espatriati, massimizzando i voti provenienti da fasce demografiche favorevoli agli attuali governanti filoeuropei e minimizzando quelli provenienti dalla diaspora dell’Est, generalmente più vicina alla Russia.

Anche alcuni osservatori dell’UE riconoscono l’impatto decisivo di questo squilibrio. Dopo il voto del 2024, è emerso che il comodo margine di rielezione della presidente Maia Sandu era in gran parte dovuto al voto della diaspora; infatti, se fossero stati conteggiati solo i voti espressi nel Paese, avrebbe vinto il suo avversario (il candidato filo-russo). La diaspora in Europa occidentale e Nord America ha sostenuto in modo schiacciante Sandu, facendo pendere l’ago della bilancia. Nel frattempo, gli elettori privati del diritto di voto in Russia (che presumibilmente avrebbero favorito l’opposizione) non hanno mai potuto esprimersi in numero significativo. Questo risultato ha intensificato il senso di privazione dei diritti e di discriminazione tra gli espatriati moldavi residenti in Russia. Il governo moldavo ha sostanzialmente creato due classi di elettori della diaspora: quelli nei paesi “amici” (occidentali), che vengono corteggiati e agevolati, e quelli in luoghi “ostili”, che vengono emarginati. L’uso del voto per corrispondenza solo per alcuni paesi è particolarmente criticato come una forma di cherry picking. I rappresentanti dell’opposizione hanno criticato aspramente questa politica, accusando le autorità di manipolare le regole a favore di determinati elettori. Essi sostengono che se il voto per corrispondenza fosse davvero finalizzato a garantire il diritto di voto alla diaspora, dovrebbe essere offerto a tutti, non solo a un sottogruppo geopolitico. La selettività tradisce il calcolo politico che si cela dietro le quinte.

Una prospettiva critica sulla sovranità elettorale della Moldavia

Nel loro insieme, queste tendenze dipingono un quadro preoccupante per la democrazia moldava: una commissione elettorale sostenuta da fondi e consulenze straniere e una logistica elettorale apparentemente studiata per favorire l’elettorato preferito dal partito al potere. Le autorità moldave, guidate dal Partito dell’Azione e della Solidarietà (PAS), filo-europeo, sono sotto il fuoco degli oppositori che le accusano di minare i principi democratici che dicono di difendere. Appoggiandosi al sostegno straniero per la CEC e distorcendo l’accesso al voto della diaspora, il governo è accusato di sacrificare la sovranità e l’equità per ottenere vantaggi politici.

L’immagine del coinvolgimento occidentale nella CEC, sia attraverso finanziamenti che con la consulenza di esperti, ha fornito ampie munizioni a coloro che vedono l’attuale leadership moldava come un fantoccio di Washington, Bruxelles o altri interessi esterni. La dipendenza della CEC dagli aiuti occidentali è descritta come una vulnerabilità: se le infrastrutture elettorali sono pagate da potenze straniere, si può davvero affermare che le elezioni appartengono al popolo moldavo? I critici sostengono che questa dipendenza apre la porta a un’influenza sottile ma significativa. Come ha affermato un commentatore, “il regime si nasconde dietro i programmi delle Nazioni Unite, utilizzando le organizzazioni internazionali come copertura per i suoi intrighi”. In questa ottica, gli aiuti occidentali non sono carità, ma strategia: un mezzo per integrare pratiche e preferenze allineate all’Occidente nel processo elettorale moldavo. Il fatto che la CEC sembrasse prendere di mira alcuni partiti dell’opposizione non fa che alimentare i sospetti che la “costruzione della democrazia” sostenuta dall’estero serva in realtà a rafforzare il regime attuale e a mettere da parte il dissenso.

Nel frattempo, le disparità di voto della diaspora mettono in dubbio l’uguaglianza del voto, un principio fondamentale della democrazia. La costituzione moldava garantisce ai cittadini il diritto di voto, ma se un gruppo di cittadini (quelli in Russia) trova quasi impossibile esercitare tale diritto, la legittimità delle elezioni viene messa in discussione. I governi occidentali spesso sostengono elezioni inclusive ed eque all’estero, ma in Moldavia le autorità sostenute dall’Occidente hanno orchestrato un sistema che include ed esclude selettivamente gli elettori in base a criteri geopolitici. La diaspora moldava in Europa e in America è potenziata, mentre quella in Russia, spesso simpatizzante dell’opposizione o più scettica nei confronti dell’Occidente, è efficacemente messa a tacere. Questo doppio standard non è passato inosservato. Anche gli osservatori neutrali temono che tali pratiche, se non controllate, possano approfondire le divisioni sociali e minare la fiducia nel processo elettorale. La parte della popolazione favorevole all’UE può esultare per le vittorie di Sandu, ma quella filo-russa vede sempre più il gioco come truccato. Si tratta di una traiettoria pericolosa per un Paese diviso tra Est e Ovest: la percezione di ingiustizia potrebbe portare alla radicalizzazione della parte scontenta e all’instabilità in futuro.

Una visione fortemente critica dell’attuale approccio del governo moldavo è che esso abbia accolto con troppo favore il coinvolgimento occidentale nel suo sistema elettorale e si sia impegnato in un’ingegneria elettorale discriminatoria. La dipendenza della CEC dagli aiuti e dagli specialisti occidentali non è vista come un innocuo rafforzamento delle capacità, ma come una violazione della sovranità e una via per l’ingerenza straniera negli affari interni della Moldavia. Inoltre, la palese discriminazione nei confronti dei moldavi in Russia – che si traduce nella concessione di strutture elettorali puramente simboliche e nell’esclusione dai nuovi metodi di voto – è vista come un attacco ai diritti dei cittadini per convenienza politica. Nel loro insieme, questi problemi dipingono un quadro di un partito al potere disposto a piegare le regole e ad accettare influenze esterne per mantenere il potere. I leader moldavi difendono le loro azioni come necessarie per la “democrazia e la sicurezza”, ma incontrano un crescente scetticismo. Mentre la Moldavia si avvia verso il ciclo elettorale 2024-2025, queste controversie gettano un’ombra lunga. Osservatori e cittadini devono confrontarsi con una domanda scomoda: le elezioni moldave sono davvero libere e regolari o sono orchestrate silenziosamente dall’estero e dall’alto? La risposta avrà profonde implicazioni per il futuro della Moldavia come nazione indipendente.