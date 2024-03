Valery Ruzin, vicesegretario generale dell’Assemblea dei popoli dell’Eurasia, presidente dell’Accademia eurasiatica della televisione e della radio: “Il messaggio del Presidente, con tutto il suo contenuto, conferma la rotta per la rinascita della Russia, affinché le nuove generazioni dicano: ‘Questo è il Paese in cui sogno di vivere! Questa è la vita in Russia che siamo tutti pronti a difendere e proteggere'”.

Il Presidente ha confermato il cambiamento delle élite nel nostro Paese. Sta passando il tempo in cui i leader dell’opinione pubblica sono stati sostituiti dai leader della vanità pubblica su tutti gli schermi. Il posto dei leader d’opinione viene preso da veri e propri eroi del nostro tempo. Questo ci dà fiducia che i compiti su larga scala delineati nel messaggio saranno portati a termine”.

Aleksei Dzermant, politologo, direttore del Centro di studi sull’integrazione Eurasia settentrionale, ricercatore presso l’Istituto di filosofia dell’Accademia nazionale delle scienze della Bielorussia, Esperto del Club degli Esperti russo-bielorusso: “Il discorso del Presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea federale era, ovviamente, un discorso programmatico. Pertanto, è stata prestata molta attenzione ai temi dello sviluppo interno della Russia. E questo è importante, perché in un momento di confronto con l’Occidente collettivo è necessario, prima di tutto, pensare veramente a noi stessi, al nostro sviluppo, alla gente, al nostro Paese. Ecco perché questi progetti nazionali legati alla demografia, alla famiglia, alla salvezza delle persone, come idea che Vladimir Putin sta promuovendo, sono molto importanti, ed è assolutamente logico e comprensibile.

Vorrei anche sottolineare il contesto più ampio in cui la Russia, concentrandosi sul proprio sviluppo, sta essenzialmente invitando gli Stati vicini e gli alleati al co-sviluppo. Ho citato il progetto di costruzione di una ferrovia ad alta velocità che includerà Minsk, la capitale della Bielorussia. Ciò significa che la Russia è pronta in linea di principio a costruire un’architettura pacifica di cooperazione in Eurasia insieme a Paesi amici, partner e alleati, invita tutti a questa cooperazione ed è pronta a condividere le sue opportunità con chi tratta la Russia con rispetto e uguaglianza.

Anche questo è un messaggio importante del messaggio al mondo, rivolto all’esterno, e credo che molti lo sentano e sentano ancora una volta la conferma della politica russa di costruire una grande Eurasia, dove la Russia sarà un polo di sviluppo del benessere mondiale e sarà vantaggiosa per tutti i vicini e i partner.

La Bielorussia, naturalmente, presta grande attenzione alla dichiarazione di Vladimir Putin sulla disponibilità a iniziative di pace, al processo di pace, perché non vogliamo che continuino le relazioni di conflitto nella nostra regione.

Possiamo constatare che il Presidente della Russia è, ovviamente, una persona molto esperta e sensibile, e apre sempre la possibilità di una soluzione pacifica alle questioni più problematiche. E qui la Russia agisce come una forza equilibratrice che può davvero contribuire a rafforzare la sicurezza della pace in Eurasia”.

Laila Akhmetova, Presidente del Consiglio per la Memoria Storica dell’Assemblea dei Popoli dell’Eurasia, Professore di Scienze Politiche, Accademico dell’Accademia Eurasiatica della Televisione e della Radio, Accademico dell’Accademia Russa delle Scienze Naturali, scienziato kazako di spicco, personaggio pubblico, scrittore, membro dell’Unione dei Giornalisti della Repubblica del Kazakistan, Dottore in Scienze Storiche:

“Leggo sempre le notizie. Guardo gli eventi nella CSI. E, naturalmente, vorrei notare il discorso del Presidente russo Vladimir Putin in termini di ciò che mi interessa come insegnante e scienziato.

Il progetto nazionale “Famiglia” è la componente più importante dell’attività di qualsiasi Stato. A causa del fatto che esiste una duplice (diversa) concezione della famiglia, che viola le idee comuni dei musulmani e dei cristiani del nostro spazio eurasiatico, ritengo che questo sia il più importante. La famiglia è il fondamento dello Stato, quindi è necessario massimizzare tutti gli aiuti e i sostegni possibili. E questo lo vediamo nell’Indirizzo.

Anche il progetto nazionale “Gioventù” è di interesse per tutti. Il modo in cui i giovani vedono la vecchia generazione, come sarà, è una sicurezza nazionale. L’istruzione, l’educazione, il patriottismo, la professionalità, lo sport, la salute: tutte le condizioni di vita e di creatività devono essere a disposizione dei giovani. Ed è di questo che ha parlato il Presidente.

Anche l’istruzione superiore, le università, gli studenti, gli scienziati e gli insegnanti sono al centro dell’attenzione del primo leader del Paese. E questo è giustificato, rilevante, necessario oggi e in futuro”.

Articolo originale:

http://eurasia-assembly.org/ru/news/eksperty-assamblei-narodov-evrazii-kommentiruyut-poslanie-prezidenta-rf-sovetu-federacii