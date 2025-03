Redazione del Gumilev Center

Aprendo l’incontro, Pavel Zarifullin, presidente del Club e direttore del Centro Eurasiatico Lev Gumilev, ha sottolineato che l’idea dell’orientamento della Russia verso l’Oriente è stata discussa per molto tempo, ma ora è di particolare importanza. La svolta verso l’Oriente non è solo un cambio di rotta in politica estera, ma è un ritorno alla propria identità, ai significati più profondi della civiltà russa ed eurasiatica, che si è distaccata dalle illusioni del mondo occidentale. Da secoli la Russia cerca di trovare la verità in Occidente, ma non l’ha mai trovata. L’Occidente rimane un mondo estraneo a noi, un mondo che i russi non pregano, ha sottolineato Zarifullin. Il nostro destino storico è la strada verso l’Oriente, per “tornare a casa”, dove la Russia non è un “eterno Euro-lockey”, ma un partner paritario e persino un leader tra i popoli fratelli dell’Eurasia.

A questo proposito, è necessario creare un “Centro logistico per la geopolitica orientale” a Mosca. Dovrebbe essere un centro concettuale e analitico, contemporaneamente una “fabbrica del pensiero”, un “laboratorio di idee orientaliste fresche”, una “nuovissima società geografica”.

L’Occidente ha milioni di lobbisti pagati nella Federazione Russa e nel Commonwealth. La CSI e i Paesi dell’Est hanno solo clienti occasionali, partner trovati in fretta e furia, la buona volontà e la simpatia di singoli cittadini e organizzazioni.

Pertanto, è necessario mobilitare tutti i nostri attivisti eurasiatici e sciti, fare l’inventario delle nostre capacità, stabilire contatti e interazioni con organizzazioni amiche e affini. Sollevare alto e fiero sopra Mosca il sacro vessillo dell’Oriente.

I Paesi del Commonwealth, i popoli e i dialetti della Russia, le etnie e gli Stati dell’Est devono sapere che d’ora in poi avete un’istituzione di influenza a Mosca, un club di pressione, il Centro Orientale. Tutti i vostri progetti saranno presi in considerazione, discussi, proposti ai leader della Russia e delle sue regioni, ai governi dei Paesi dell’Unione Eurasiatica, Stati fratelli dell’Asia.

L’ospite speciale dell’incontro è stato il noto politologo Sergey Karaganov, uno degli ideologi chiave della strategia orientale della Russia. Karaganov ha sostenuto apertamente le idee del Club degli Sciti, rilevando la necessità di un lavoro sistematico sulla direzione orientale. Ha proposto passi concreti: la creazione di un gruppo di lavoro per l’attuazione del programma Eastern Turn 2.0, che è già in fase di preparazione per il lancio nell’ambito delle Letture di Tobolsk.

Karaganov ha onestamente affermato che esiste ancora la più potente lobby filo-occidentale contro il vettore orientale, ma è convinto che gli sforzi congiunti di intellettuali, imprese e pubblico possano superare questa barriera. Ha richiamato l’attenzione in particolare sulla minaccia del nazionalismo russo radicale, che consapevolmente o inconsapevolmente agisce nell’interesse degli avversari occidentali della Russia, provocando odio interetnico e spaccature all’interno della comunità eurasiatica.

Questa idea è stata sviluppata da Oleg Matveichev, membro della Duma di Stato. Egli ha criticato duramente i nazionalisti russi, osservando che i recenti eventi (l’attacco terroristico a Crocus e la conseguente isteria anti-migranti sui social media) sono un gioco diretto nelle mani dei nostri nemici geopolitici. Accusando i centroasiatici, i nazionalisti non fanno altro che aiutare i servizi segreti anglosassoni a fomentare la discordia interetnica e a destabilizzare la Russia dall’interno.

Il vero patriottismo, ha detto, non consiste nell’isolazionismo e nello sciovinismo, ma nel rafforzare l’amicizia e l’unità con tutti i popoli dello spazio eurasiatico.

Alexey Dzermant, intervenendo alla riunione del Club Scita di Mosca, è diventato una voce importante della Bielorussia fraterna nel coro generale degli eurasiatici e degli sciti. Il suo discorso è stato, da un lato, calmo e analitico, dall’altro, intriso di profonda ansia per il futuro dello spazio culturale e politico che chiamiamo Eurasia. Dzermant ha nominato esplicitamente una delle principali minacce: la crescente forza dell’ultranazionalismo, non solo in Ucraina, ma anche in Russia. Secondo lui, non si tratta di un fenomeno spontaneo: dietro c’è un processo controllato e metodicamente moderato che mira a distruggere l’integrità dell’identità eurasiatica dall’interno. Il nazionalismo in questo caso non diventa uno strumento di autoaffermazione dei popoli, ma un virus che corrode il tessuto di fratellanza, unità e destino storico comune.

Ha sottolineato che l’Occidente ha scommesso a lungo su questo meccanismo: dove prima c’erano comunità sovietiche, ora ci sono frontiere costruite su opposizioni artificiali, divisione in “europei” e “orda”. Il compito degli eurasiatici è quello di rompere questa logica offrendo un’alternativa non solo politica, ma anche culturale e semantica.

Dzermant ha prestato particolare attenzione all’estetica, non come moda, ma come forma di espressione di un’idea profonda. Chiedeva la creazione di un nuovo stile, di una nuova forma culturale, nata non dalla nostalgia, ma da un senso vivo del futuro. Questa forma, a suo avviso, sta già facendo breccia – anche se in modo “guerrigliero”, nell’ambito di progetti come il giallo serale “Soon East” – ma ha bisogno di un sostegno, di una risorsa, di un’istituzionalizzazione. Allo stesso tempo, ha detto chiaramente: gli intellettuali, gli statisti e gli imprenditori informatici bielorussi sono sempre più attivamente coinvolti nella formazione del nuovo progetto dell’Est scita. Nella sua persona non abbiamo visto solo un alleato, ma un architetto del futuro nella regione occidentale del continente. E forse la cosa più preziosa del suo discorso non è stato il pathos, ma la chiarezza: se non costruiamo questo centro culturale e valoriale, altri lo costruiranno per noi, e non a nostro favore.

Anche un ospite del Tagikistan, Faridun Usmonov, direttore del Centro per il dialogo delle civiltà, ha condiviso la sua visione e ha parlato delle reali difficoltà nell’interazione tra Russia e Asia centrale. Ha auspicato la creazione di un centro efficace che risolva i problemi di lobby culturale, economica e politica dei Paesi orientali in Russia e, viceversa, degli affari russi nei Paesi orientali.

Anatoly Mikhailov, coordinatore dell’iniziativa Eurasian Club, ha tenuto un discorso molto vivace. Ha toccato il tema della creazione di valori eurasiatici comuni, di un’etica eurasiatica comune, che potrebbe diventare una solida base per la cooperazione tra i popoli dell’Est e la Russia. Mikhailov ha osservato che la Cina ha già proposto il proprio sistema di valori nell’ambito del concetto di “società del destino comune dell’umanità”, e la Russia dovrebbe dare la propria risposta profonda a questo, basata sulla spiritualità e sulla moralità russa.

Konstantin Malyshev, direttore esecutivo del movimento dei Nuovi Sciti, ha presentato un programma d’azione chiaro e realistico per sviluppare e promuovere l’idea scita in Russia. Ha dichiarato che il movimento continua a svilupparsi attivamente nella sfera pubblica e culturale. Malyshev intende creare un’intera rete di progetti specifici. Ha sottolineato l’importanza di organizzare un grande festival dell’aviazione “Sky Scythian” a Novosibirsk, che è il più grande spettacolo aereo annuale in Russia e attira l’attenzione del pubblico e dei media.

Un altro progetto degno di nota è il New Scythia film festival in Khakassia e nella regione di Krasnoyarsk, che riunirà giovani registi appassionati di temi eurasiatici e sciti.

Konstantin ha anche annunciato il lancio di un’iniziativa per promuovere gioielli e souvenir in stile scita, nonché l’idea di creare un museo della cultura scita nell’Altai, dove esporre manufatti unici provenienti dai depositi dell’Ermitage. Ha poi toccato l’importante tema della cooperazione economica, suggerendo la creazione di un sistema di comunicazione che semplifichi l’interazione tra gli imprenditori russi e gli uomini d’affari di Cina, Iran e altri Paesi orientali. Utilizzando l’esempio concreto di un imprenditore cinese che vuole stabilire un’attività estrattiva di giada in Russia, Malyshev ha dimostrato che finora tali comunicazioni non hanno funzionato bene e che è necessaria un’infrastruttura fondamentalmente nuova per un’interazione efficace. In conclusione, ha sottolineato che la svolta della Russia verso l’Oriente non significa un rifiuto dell’Occidente, ma un ripristino dell’equilibrio storico e culturale, un ritorno al nostro stato naturale, in cui la Russia è il centro di unificazione dei popoli, delle culture e delle economie eurasiatiche.

La storia di Svjatoslav Galanov, che ha presentato un reperto unico – antiche dame scite, restaurate secondo le fonti storiche – è stata accolta con particolare calore. I partecipanti hanno sostenuto con entusiasmo l’idea di fare di questo gioco un simbolo di unità tra i popoli dell’Eurasia. Svjatoslav ha studiato in dettaglio la storia del gioco, un tempo diffuso tra le tribù scite in Crimea, e ne ha ricreato le regole e il design.

Ha raccontato che gli Sciti giocavano su un tabellone speciale con celle dai colori simbolici: il rosso significava “strade militari”, l’oro – vie pacifiche, il verde – ostacoli e fortezze.

Secondo la leggenda, il filosofo Anaharsis usò questo gioco per fermare le guerre intestine tra gli Sciti, e funzionò davvero. Galanov ha già creato i primi set di dama e ha proposto al club di organizzare un torneo di dama scita in estate per unire i popoli eurasiatici attorno a questa idea e rafforzare i legami culturali. L’idea ha suscitato una vivace reazione e ha ricevuto il sostegno unanime dei partecipanti.

Igor Gorbunov, rappresentante dell’ala giovanile dei “Nuovi Sciti” e redattore del blog “Scizia rossa”, ha sollevato la questione dell’educazione come direzione fondamentale del lavoro del club. Ha sottolineato che se vogliamo davvero cambiare la coscienza delle persone, soprattutto dei giovani, dobbiamo iniziare dalle istituzioni educative. L’educazione di oggi, a suo avviso, è eccessivamente eurocentrica e questo ci impedisce di realizzare il vero ruolo della Russia nel mondo, ci impedisce di comprendere e accettare l’identità eurasiatica e scita.

Gorbunov ha proposto di utilizzare il concetto di “educazione scita”, che dovrebbe fornire una nuova prospettiva sulla storia, la cultura e la geopolitica della Russia, formando nella mente dei giovani la vera immagine della Russia come centro civile dell’Eurasia. È attraverso l’istruzione e la comunicazione di massa, ritiene Gorbunov, che le idee e i valori eurasiatici potranno radicarsi profondamente nella società russa e superare il dominio dell’influenza occidentale nella cultura di massa.

Kirill Koktysh, noto politologo e uno dei membri più anziani dei Club Eurasiatico e Scita, ha osservato che oggi è importante non solo parlare di volgersi a Oriente, ma creare un nuovo sistema di significati che possa superare il caos culturale e informativo della modernità. Koktysh ha sottolineato che oggi Russia e Oriente parlano lingue diverse, anche usando le stesse parole, e questo crea seri problemi di comprensione reciproca. Per superare questo problema, è necessario costruire un sistema di traduzioni semantiche e culturali, il cosiddetto “modello ontologico”, che possa garantire una profonda comprensione reciproca dei popoli dell’Eurasia. Questo, secondo Koktysh, sarà un passo importante nella realizzazione di una vera unità e cooperazione eurasiatica, facendo uscire la Russia dalla posizione di “provincialismo culturale” e creando una solida base per la sua leadership nello spazio eurasiatico. Ha osservato che ora è importante non solo sentire la giustezza intuitiva dell’idea di eurasiatismo e scitismo, ma anche tradurre questi sentimenti in un linguaggio razionale, comprensibile e richiesto. La Russia deve smettere di estrapolare semplicemente i significati occidentali e creare un proprio sistema che combini tecnologia e spiritualità.

L’incontro del Club Scita di Mosca ha dimostrato che, nonostante le differenze di vedute, tutti i partecipanti comprendono chiaramente la necessità del dialogo, la disponibilità ad ascoltarsi reciprocamente e ad unirsi per il raggiungimento di un obiettivo superiore comune: la conservazione dello spazio civilizzato eurasiatico, della sovranità e dell’identità culturale della Russia.

Il risultato principale di questo incontro può essere formulato come segue: il Club Scita di Mosca sta diventando una piattaforma vivente che unisce tutti i sostenitori dell’eurasiatismo e dello scitismo, tutti coloro che cercano la giustizia e la verità, che sono pronti a un dialogo aperto e onesto, a differenza dei radicali e dei nazionalisti che fanno il gioco dei nostri nemici storici.

Noi siamo sciti. Stiamo tornando a casa.