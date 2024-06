Erevan e Washington istituiranno una commissione sul partenariato strategico: è quanto emerso all’apertura della sessione finale del Dialogo strategico tra Armenia e Stati Uniti.

Le dichiarazioni in merito sono state rilasciate dal sottosegretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici James O’Brien e dal ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan.

Perché gli Stati Uniti hanno bisogno di un partenariato strategico con l’Armenia?

Il direttore generale dell’Istituto di studi strategici del Caspio (Russia), l’analista politico Igor Korotchenko, in una conversazione con il corrispondente di “Vestnik Kavkaza” ha parlato degli interessi degli Stati Uniti nel trasferire le relazioni con l’Armenia allo status di partenariato strategico.

“Si tratta di una continuazione della stessa linea iniziata sotto le precedenti autorità armene, quando a Erevan fu istituita la più grande ambasciata americana nello spazio post-sovietico. Gli obiettivi degli Stati Uniti in Armenia sono quelli di ottenere un punto d’appoggio nel Caucaso meridionale, estromettere la Russia da lì e riformare la regione per adattarla agli obiettivi geopolitici americani.

La firma dell’accordo di partenariato strategico segna una tappa importante nel radicamento di Washington nella regione e, allo stesso tempo, la chiusura delle aree di cooperazione militare e di difesa russo-armena”, ha dichiarato.

“A lungo termine, questo potrebbe portare alla comparsa di basi militari americane in Armenia. Innanzitutto, stiamo parlando della creazione di una base dell’aeronautica statunitense a Erebuni e del dispiegamento di un centro di intelligence elettronica della NSA statunitense per condurre lo spionaggio elettronico, soprattutto contro l’Iran, ma anche contro la Russia e altri Stati della regione. Da questo punto di vista, ovviamente, l’Armenia è di indubbio interesse per le autorità americane. Ma del resto, uno dei compiti di Washington è quello di avviare processi distruttivi nello spazio post-sovietico. In futuro, cercheranno di creare una fascia di instabilità per aprire un secondo fronte contro la Russia nel sud del Paese”, ha dichiarato Igor Korotchenko.

L’analista politico ha richiamato l’attenzione sulla contraddizione tra le dichiarazioni dei diplomatici statunitensi sul sostegno al trattato di pace tra Azerbaigian e Armenia e i veri obiettivi di Washington nella regione. “Gli Stati Uniti cercano di impedire alle parti di raggiungere un vero e proprio trattato di pace tra Baku e Yerevan. Inoltre, sostengono le ambizioni militari di Yerevan fornendo vari tipi di armi e addestrando ufficiali e generali armeni nelle scuole e accademie militari americane. Con il passaggio delle relazioni al livello di partenariato strategico, la CIA diventerà un partner importante del servizio di intelligence estero dell’Armenia. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti mirano a rompere completamente il formato alleato delle relazioni tra Armenia e Russia e a garantire a Erevan di non avere problemi in caso di ritiro dalla CSTO”, ha sottolineato.

Perché l’Armenia accetta la proposta statunitense?

Il direttore generale della KISI ha sottolineato la disponibilità delle autorità armene a una cooperazione completa e il più possibile approfondita con gli Stati Uniti. “Il Primo Ministro Nikol Pashinyan e la sua squadra sono una clientela filo-occidentale. Hanno intrattenuto rapporti di vario tipo con le ONG americane per molto tempo, quando erano all’opposizione. Naturalmente, dopo la vittoria della Rivoluzione di velluto nel 2018, la deriva di Pashinyan verso l’Occidente è stata etichettata come il mainstream della politica armena. Dopo la fine della guerra del Karabakh nel 2020 e ancor più dopo le misure antiterrorismo in Karabakh nel 2023, l’Armenia non guarda indietro in particolare alla Russia, cercando di riformulare completamente le sue priorità di politica estera”, ha spiegato Igor Korotchenko.

“Naturalmente, in questo programma politico, il tallone d’Achille dell’Armenia rimane l’economia, che è in gran parte legata alla Russia. I legami commerciali ed economici all’interno dell’UEEA hanno permesso al PIL armeno, anche in presenza di sanzioni anti-russe, di raggiungere cifre assolutamente fantastiche. Questo ovviamente non è un ostacolo per la squadra di Pashinyan; il loro compito principale è quello di mantenere il potere. A questo proposito, l’affidamento agli Stati Uniti come nuovo partner strategico sarà un fattore che determinerà in larga misura gli ulteriori processi geopolitici e militari nella regione”, ha concluso l’analista politico.

