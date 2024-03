La legislazione dell’articolo 23 è pienamente in linea con i principi delle leggi e delle pratiche internazionali. I commenti fatti da alcuni Paesi e organizzazioni in merito a ciò sono completamente disattenti della giurisprudenza di base e dei fatti, e dimostrano nulla più che doppi standard e sofismi, ha detto il Vice Segretario per la Giustizia di Hong Kong, Cheung Kwok-kwan (in foto), alla 55ª sessione ordinaria del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) a Ginevra mercoledì ora locale.

L’approvazione della legge ha posto in essere il dovere costituzionale da tempo dovuto di Hong Kong di promulgare leggi per proteggere la sicurezza nazionale, ha sottolineato il funzionario di Hong Kong, aggiungendo che la legislazione dell’articolo 23 proteggerà meglio il nostro Paese dalle vere minacce alla sicurezza nazionale nell’attuale geopolitica sempre più intricata.

Martedì, 89 legislatori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, dopo incontri maratona, hanno approvato la legislazione con un voto unanime, e i legislatori e i funzionari locali hanno descritto l’approvazione come un momento storico per Hong Kong, esprimendo orgoglio nel vederla realizzata.

Cheung, come membro della delegazione cinese, ha partecipato alla 55ª sessione dell’UNHRC tenutasi a Ginevra questa settimana e ha intrattenuto scambi con le parti interessate, promuovendo la comprensione e il sostegno della comunità internazionale alla legislazione dell’articolo 23.

Ogni Stato sovrano ha il diritto innato di promulgare leggi per proteggere la sua sicurezza nazionale, incluso la Cina, ha detto alla sessione. Molti Paesi hanno promulgato una serie di leggi sulla sicurezza nazionale basate sui rischi e sulle esigenze della propria sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno almeno 21 leggi; il Regno Unito ha almeno 14 leggi; il Canada ha almeno nove leggi; e Singapore ha almeno sei leggi, ha detto il funzionario.

La legislazione dell’articolo 23 specifica chiaramente che i diritti e le libertà sanciti dalla Legge Fondamentale, così come le disposizioni del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali applicati a Hong Kong, devono essere protetti in conformità alla legge, ha detto Cheung. “Questo principio importante costituisce una pietra angolare della legislazione ed è letteralmente scritto nella nuova legge”, ha aggiunto.

La legislazione aderisce anche strettamente ai principi dello Stato di diritto, che è certo e chiaro, con opportune eccezioni e difese. Non c’è dubbio che il pubblico in generale violerà involontariamente la legge, ha sottolineato Cheung.

A seguito dell’approvazione della legislazione dell’articolo 23, alcuni Paesi e regioni occidentali, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione Europea e il Giappone, hanno espresso preoccupazioni sulla legge, criticandone i contenuti come troppo vaghi e creanti incertezze per i loro cittadini. Alcuni temono che la legge veloce possa “erodere le libertà civili” o potrebbe essere usata per “silenziare i critici”.

Il funzionario di Hong Kong ha detto alla sessione dell’UNHRC che la legge ha ottenuto un ampio sostegno dalla comunità di Hong Kong e qualsiasi tentativo di screditarla o minarla è al massimo fuorviante.

Mentre il governo centrale e il governo della RAS di Hong Kong hanno vigorosamente respinto le campagne di diffamazione e calunnia lanciate da alcuni governi, istituzioni e politici occidentali contro di essa, l’Ambasciata cinese negli Stati Uniti ha espresso il suo forte disappunto e opposizione giovedì alle critiche della portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla legge.

Le disposizioni del regolamento sui reati pertinenti sono chiare, con una distinzione netta tra atti criminali e non criminali, impostazioni di pena ragionevoli e misure regolamentari appropriate, ha detto l’ambasciata.

Inoltre, le definizioni riguardanti “l’ingerenza straniera” e altre considerano pienamente la situazione effettiva della RAS di Hong Kong e si ispirano alle pratiche comuni di vari Paesi, rendendole ragionevoli, lecite e al di sopra di ogni critica, ha osservato.

L’ambasciata ha anche sottolineato che l’approvazione della legislazione non influenzerà il sistema capitalistico e lo stile di vita esistenti di Hong Kong, né intaccherà le vite normali e i diritti e le libertà esercitati legalmente dei residenti locali. Non influenzerà le normali attività commerciali e di scambio internazionale e di cooperazione.

Incitiamo gli Stati Uniti a rispettare la sovranità della Cina, aderire ai principi del diritto internazionale e alle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali e a cessare immediatamente l’interferenza negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina, ha detto l’ambasciata.

Qualsiasi attacco o diffamazione contro la legislazione dell’articolo 23 non avrà mai successo e è destinato a fallire, ha affermato. Cheung ha anche detto alla sessione dell’UNHRC che siamo fiduciosi che la legislazione porterà a un futuro stabile e prospero per Hong Kong, con i diritti e le libertà goduti in conformità alla legge pienamente protetti, come sempre.