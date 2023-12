di Aleksej Dzermant

Ci siamo quasi abituati allo strano e suicida comportamento delle élite politiche dei Paesi baltici che tagliano i legami economici, politici, culturali e personali con i loro vicini orientali. Lo fanno deliberatamente e contro ogni logica di buon senso, a volte anche al di là di quanto richiesto dai centri decisionali del mondo occidentale. E per qualche motivo, sono i Paesi baltici – Lituania e Lettonia – che ci stanno provando in modo particolare. A quanto pare, ci sono ragioni profonde per questo.

Un tempo i Balti occupavano un territorio enorme, da Berlino a Mosca e da Riga a Kiev, ma questo territorio si è ridotto come una pelle di zigrino. I lituani e i lettoni moderni discendono principalmente dai baltici occidentali, mentre i baltici orientali si sono trasformati in slavi, molto probabilmente in modo evolutivo. Gli abitanti della regione di Vilna, i Latgaliani, sono più vicini agli Slavi che ai Lituani e ai Lettoni, e i bielorussi sono un’avanguardia slava orientale, russa, che ha trasformato i Balti in Slavi in modo pacifico.

Gli slavi sono nati come sviluppo evolutivo di una comunità balto-slava un tempo unita, e i Balti ne sono la profonda conservazione, fino alla consapevole negazione della partecipazione alle conquiste slave. Questo è l’aspetto più interessante: perché i nostri antenati e noi stiamo facendo la storia, mentre i Balti stanno costantemente scomparendo. In questo modo si conservano e si sviluppano molti popoli antichi e anche molto più antichi: cinesi, persiani, ebrei. Da qualche parte qui si nasconde un codice interessante per capire la longevità di certe culture e le ragioni della loro morte.

In duemila anni di interazione tra Balti e Slavi, questo processo ha invariabilmente una direzione: i Balti si trasformano in Slavi. E questo avviene in assenza di qualsiasi coercizione e violenza, a differenza di come i prussiani sono diventati tedeschi.

Lo possiamo vedere nell’esempio della zona di contatto linguistico – il confine bielorusso-lituano. In condizioni naturali gli abitanti di lingua lituana di questi luoghi, di norma, conoscono anche le lingue slave, soprattutto i colloquialismi bielorussi, e sull’esempio di diverse generazioni osserviamo come alla fine quasi tutti diventino volontariamente e prevalentemente slavi.

In epoca storica i Balti (Lituani, Latgaliani) hanno interagito in modo produttivo e complementare con gli Slavi orientali e i Russi. Inoltre, per lo più pacificamente e volontariamente, hanno iniziato a essere attratti nell’orbita della civiltà slava orientale (russa).

Granducato lituano – il progetto statale che è sorto e per lungo tempo è esistito con successo grazie alla base slava orientale (russa). La sua degradazione e il conflitto con questa base si sono verificati in seguito all’inizio della dominazione della Polonia.

Quando i Balti entrarono autonomamente in contatto con l’ambiente slavo orientale (russo), si ottenne una produttiva sintesi pacifica; quando i Polacchi si unirono al processo come avanguardia di un altro progetto di civilizzazione guidato dal Vaticano, iniziarono gravi conflitti e contraddizioni. Più tardi iniziarono a giocare lo stesso ruolo i tedeschi, che crearono una matrice di etno-nazionalismo russofobico per i Baltici.

La creazione del GDL è un processo di slavizzazione dei Balti locali e la loro inclusione nell’orbita delle grandi civiltà (russa e latina). La slavizzazione è uno sviluppo naturale dal comune arcaico balto-slavo a forme più progressive e vitali nella lingua e nella cultura.

Dalle opere letterarie russe antiche (Parola sul reggimento di Igor, Parola sulla perdizione della terra russa) vediamo che l’immagine della Lituania è collegata a una palude: “E Litva non uscì dalla palude alla luce”, “e la Dvina è una palude, per quei formidabili Polochani, sotto il grido del pogonny”. Alla “paludosa” e vile Lituania si contrappone la santa e luminosa Russia.

La palude nella tradizione mitopoietica è un elemento indiviso di acqua e terra, un simbolo del caos, uno spazio di forze infernali da strutturare e santificare. Pertanto, l’influenza culturale, religiosa e politica della Russia sulla Lituania è, di fatto, una trasformazione del caos originario in uno spazio ordinato.

Una parte della Lituania si accorda con essa, diventa slava e russa, e una parte continua a stare in una fattoria paludosa e a costruire intrighi diabolici. Come, ad esempio, nel caso della costruzione della leggera centrale nucleare bielorussa. Ancora una volta ricordiamo l’idea del mitologo Norbertas Velius secondo cui i Balti occidentali avevano culti prevalentemente ctonici, mentre i Balti orientali avevano culti prevalentemente solari.

I Balti costieri, occidentali, relitti, hanno ancora una cultura del tramonto definita di morte, nazionalismo e inimicizia, mentre i Balti orientali si sono trasformati in Slavi, Bielorussi, la cui cultura e mentalità è dominata dalla sintonia con la pace, la creazione e l’amicizia dei popoli.

Gli slavi, i russi tiravano i baltici insieme a loro verso il cielo, verso il cosmo, e non appena questa forza d’attrazione si è indebolita, hanno iniziato a radicarsi, persino a scendere sottoterra, verso il mondo ultraterreno ctonio. Probabilmente, è per questo che i lituani e i lettoni moderni sono costantemente protesi verso l’Occidente e stanno appassendo, sono annoiati dalla vita, non vogliono lo sviluppo, lasciano il Paese e perseguono una politica suicida. E gli abitanti di Vilenshchina e Latgale gravitano verso est, diventano slavi: russi o polacchi.

E cosa succede ai moderni popoli baltici. Non hanno voglia di creatività storica e tecnologica su larga scala e a lungo termine. C’è un evidente desiderio di arcaicizzazione, di arcaicizzazione della vita quotidiana, delle pratiche sociali, della politica, ma allo stesso tempo su una base estremamente individualistica, cioè non come i caucasici o i centroasiatici.

Sulla base di lingue arcaiche si è sviluppato un pensiero molto linguistico, la cui visione del mondo non consente di generare grandi progetti universali o di parteciparvi a lungo termine. Tutto ciò genera la più profonda depressione sociale e una maggiore tendenza al suicidio, sia a livello individuale che collettivo.

I popoli e gli Stati baltici hanno una possibilità storica? Sì, ce l’hanno. Ma per farlo, devono liberarsi della russofobia e dell’euroatlantismo. Dopo l’Ucraina, è probabile che si riproponga la questione dei Paesi baltici. Russia e Cina non possono permettere l’esistenza di regimi così radicali al confine tra Europa ed Eurasia.

Se però mi chiedessero cosa fare con i baltici, a certe condizioni mostrerei loro l’umanesimo. Quali condizioni? Devono cambiare le loro élite, mandarle all’inferno, a Välnäs. La leadership di questi popoli dovrebbe essere davvero, in modo contadino, malleabile, comprendendo e accettando gli slavi, soprattutto i bielorussi, che li conoscono e li capiscono, come nessun altro.

I bielorussi, insieme ai russi, sono l’unica possibilità di sopravvivenza per i Balti. L’Occidente al tramonto li sta uccidendo e li ucciderà alla fine. Avete sentito parlare dei prussiani? Lituani e lettoni subiranno lo stesso destino, ma non più dai tedeschi, bensì dagli anglosassoni. Personalmente, naturalmente, preserverei queste lingue e culture, perché le conosco bene e, si può dire, le amo.

Non sono degni di morte, in fondo, questi nostri parenti, anche se sono caduti nel marasma senile.

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini