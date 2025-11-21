di Seyed Reza Ghazvini (ricercatore sul terrorismo e analista degli affari dell’Asia occidentale)

Da oltre quarant’anni, i bambini iraniani sono tra le vittime più vulnerabili e trascurate del terrorismo, dai bombardamenti indiscriminati degli anni ’80 ai recenti attacchi sponsorizzati dallo Stato. Le loro storie dipingono un quadro straziante di un conflitto in cui gli innocenti hanno pagato il prezzo più alto.

Fin dai primi giorni della rivoluzione islamica del 1979, vari gruppi terroristici armati hanno lanciato azioni violente in tutto l’Iran, causando la morte di 23.000 cittadini. Tra questo numero impressionante c’erano circa 500 bambini di età inferiore ai 12 anni. Secondo la definizione più ampia di bambino come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni, questa cifra sale a circa 2.000. Questo numero è profondamente doloroso sotto ogni punto di vista e la perdita di così tante giovani vite è una tragedia indifendibile.

Negli anni ’80 e nei primi anni ’90, la maggior parte degli attacchi terroristici in Iran erano caratterizzati dalla loro natura pubblica e non mirata. Gli attentati dinamitardi in zone ad alto traffico, le operazioni armate nelle strade delle città e gli attacchi contro raduni pubblici erano tattiche comunemente utilizzate dai gruppi armati. Poiché questi attacchi avvenivano in spazi pubblici, spesso i bambini erano vittime dirette.

Tuttavia, la violenza non era sempre indiscriminata. In alcune operazioni mirate, i bambini erano esplicitamente presi di mira. Gruppi come il Partito Democratico Curdo e il Mujahedin-e-Khalq (MEK) avrebbero attaccato abitazioni, giustiziando tutti gli occupanti per eliminare il loro obiettivo.

Tra gli esempi tragici di questa brutalità figurano:

Behrang Darvish: un bambino di due anni decapitato nel 1982 dopo che le forze del MEK e del Partito Democratico avevano aperto il fuoco contro sua madre e suo nonno nella loro casa.

Mohammad, Mahmoud e Ahmad Fathollahzadeh: tre fratelli, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, uccisi insieme al padre nella loro casa di campagna nel 1981 dal Partito Democratico. Leila e Zahra Nourbakhsh: due sorelle, di 2 e 3 anni, vittime di un incendio doloso appiccato dal MEK su un autobus urbano nel 1981. Una è morta nell’incendio, mentre l’altra ha riportato gravi ustioni e vive ancora oggi con cicatrici fisiche e psicologiche.

La minaccia nei confronti dei bambini si è evoluta ma non è cessata nei decenni successivi, con l’emergere di gruppi estremisti salafiti ed etno-separatisti.

Nel 2008, due fratelli, Erfan e Alireza Entezami (di 5 e 11 anni), sono stati uccisi insieme al padre in un attentato dinamitardo a Shiraz perpetrato dal gruppo “Tondar”.

Nel 2010, in un attentato suicida compiuto a Chabahar dal Jundullah, tra le vittime figuravano Sana Pordel, una bambina di due mesi, e Nastaran Khosravi, una studentessa di otto anni.

L’attacco del 2018 a una parata militare ad Ahvaz ha causato la morte di diversi bambini e delle loro famiglie.

L’attentato suicida a Kerman nel dicembre 2023, il più grave attentato terroristico in Iran dal 1979, è stato uno dei più tragici per quanto riguarda le vittime infantili. Oltre 30 bambini e adolescenti, molti dei quali studenti, hanno perso la vita. Una sola famiglia ha perso cinque figli di età inferiore ai 10 anni.

Oltre alle vittime, centinaia di bambini sono rimasti con disabilità permanenti. Reza e Mohammad Beit Salem, di 3 e 7 anni, sono rimasti fisicamente disabili nel 1999 quando un mortaio dell’MEK ha colpito la motocicletta della loro famiglia ad Ahvaz.

Le vittime del terrorismo non sono solo i martiri e i mutilati fisici. Anche i bambini che assistono alle scene violente degli attentati dinamitardi o che perdono i propri familiari sono vittime profonde. L’esposizione diretta a tale violenza può distruggere la struttura emotiva e la sicurezza psicologica di un bambino per mesi, persino anni.

La natura terroristica del conflitto è stata ulteriormente evidenziata durante l’invasione dell’Iran da parte del regime sionista, dove in soli 12 giorni sono stati uccisi almeno 50 bambini, da soli o insieme alle loro famiglie. Questi atti costituiscono una chiara violazione dei diritti umani e crimini di guerra.

Inoltre, la natura antiumana dei gruppi terroristici è evidente nello sfruttamento dei bambini ad essi associati. È noto che i gruppi terroristici curdi iraniani rapiscono, manipolano psicologicamente e utilizzano i bambini come soldati. In un esempio lampante, alla fine degli anni ’80 il MEK ha separato con la forza centinaia di bambini dai loro genitori, mandandoli in Europa per assicurarsi la fedeltà dei membri in Iraq. Alcuni sono stati affidati ad altre famiglie, altri sono stati mandati per strada a raccogliere fondi e alcuni, una volta raggiunta l’età adulta, sono stati riportati nelle basi militari del gruppo in Iraq per essere sfruttati.

Da oltre quarant’anni, i bambini iraniani sono vittime del terrorismo e della guerra, subendo morte, disabilità e profondi danni psicologici ed economici, traumi che possono essere trasmessi alla generazione successiva. Nonostante la portata di queste sofferenze, rare nel mondo, questi bambini sono stati anche vittime della totale negligenza delle istituzioni internazionali. Le loro storie e i loro diritti sono stati in gran parte ignorati dai giornalisti internazionali, una mancanza che attribuisce una grave responsabilità morale a organismi come le Nazioni Unite e il suo Consiglio per i diritti umani.

Nella Giornata mondiale dell’infanzia, mentre auguriamo un’infanzia felice a tutti i bambini del mondo, ricordiamo anche gli innumerevoli bambini innocenti che sono stati vittime di violenza, terrorismo e guerra.