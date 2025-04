È un’aspirazione umana comune per ogni individuo godere appieno dei propri diritti umani. Questo è l’obiettivo anche del popolo cinese di tutti i gruppi etnici, compresi quelli della Regione autonoma dello Xizang[1].

Il Partito Comunista Cinese (PCC) e il governo cinese hanno sempre attribuito grande importanza al loro lavoro relativo allo Xizang, e hanno costantemente perfezionato e ampliato le loro linee guida per governare la regione. Hanno implementato misure efficaci per sviluppare l’economia, migliorare gli standard di vita e il benessere del popolo, promuovere l’unità etnica e il progresso e proteggere i diritti fondamentali di tutte le persone nella regione.

Dal 18° Congresso nazionale del PCC nel 2012, il Comitato centrale del PCC, con Xi Jinping al centro, ha reso il rispetto e la protezione dei diritti umani una parte importante delle sue linee guida per la governance dello Xizang nella nuova era. Questo impegno si riflette in tutti gli aspetti e le fasi del lavoro relativi alla Regione autonoma. Il PCC ha mantenuto un approccio incentrato sulle persone ai diritti umani e un impegno a garantire i diritti umani attraverso lo sviluppo, e ha promosso vigorosamente la democrazia popolare a processo completo. Ha rafforzato la tutela legale dei diritti umani e coordinato gli sforzi per aumentare i diritti civili e politici delle persone, nonché i diritti economici, sociali e culturali, in modo da ottenere uno sviluppo completo e una prosperità comune per tutte le persone di tutti i gruppi etnici. Di conseguenza, la causa dei diritti umani nella regione ha fatto progressi a tutto tondo e storici.

Oggi, lo Xizang gode di stabilità politica, unità etnica, sviluppo economico, armonia sociale e amicizia tra diverse religioni. Il suo ambiente è sano e il suo popolo è contento del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Questo progresso rappresenta un risultato notevole nella protezione dei diritti umani sull’altopiano innevato.

NOTE

[1] Regione autonoma cinese che corrisponde alla porzione occidentale della regione storico-geografica del Tibet

I diritti umani nello Xizang nella nuova era. Scarica qui il documento.