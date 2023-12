Il 13 dicembre, il Vietnam e la Cina hanno emesso una dichiarazione congiunta per approfondire ed elevare ulteriormente la loro partnership cooperativa strategica globale e costruire una comunità Vietnam-Cina con un futuro condiviso di significato strategico. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della visita di Stato del Segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, in Vietnam.

Durante la visita, Xi Jinping ha tenuto colloqui con il Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, e il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Văn Thưởng. Le due parti hanno sottolineato la natura di buoni vicini, amici, compagni e partner socialisti, con regimi politici simili, ideologie e credenze compatibili, percorsi di sviluppo simili, visione e futuro condivisi. Hanno concordato di costruire una Comunità Vietnam-Cina con un Futuro Condiviso, impegnandosi per il benessere delle due popolazioni e per la causa della pace e del progresso dell’umanità.

La dichiarazione ha sottolineato il sostegno del Vietnam alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e a iniziative globali per lo sviluppo, la sicurezza e la civiltà. Entrambi i Paesi hanno convenuto sul fatto che lo sviluppo delle relazioni tra gli Stati deve conformarsi alla Carta delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle norme essenziali delle relazioni internazionali, promuovendo il rispetto reciproco, l’uguaglianza, la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, e la risoluzione pacifica delle divergenze.

Le parti si sono impegnate a portare le relazioni Vietnam-Cina a una nuova fase con maggiore fiducia politica, cooperazione difesa-sicurezza più sostanziale, collaborazione tangibile più profonda, fondamenta sociali più solide, coordinamento multilaterale più stretto e gestione migliore delle differenze. Hanno anche espresso consenso su questioni teoriche e pratiche relative alla costruzione del socialismo nei rispettivi Paesi, congratulandosi reciprocamente per i successi storici ottenuti.

La Cina ha elogiato gli eccezionali risultati ottenuti dal Vietnam durante il processo del Đổi mới e ha espresso sostegno per il suo sviluppo prospero, il benessere della popolazione e il ruolo sempre più importante nella pace, stabilità e prosperità della regione e del mondo. A sua volta, il Vietnam ha riconosciuto i successi della Cina e ha espresso fiducia nella sua realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Congresso Nazionale del PCC. Entrambi i Paesi hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme per contribuire alla causa della pace e del progresso mondiale.

All’interno della dichiarazione congiunta, le autorità del Vietnam e della Cina hanno riflettuto sul processo di sviluppo delle relazioni tra i due Partiti e Paesi, sottolineando il prezioso e disinteressato sostegno fornito reciprocamente in vari periodi. Le due parti hanno concordato all’unanimità che l’amicizia tradizionale come “compagni e fratelli” fondata e coltivata da Hồ Chí Minh e Mao Zedong e dalle generazioni di leader successivi è un patrimonio inestimabile dei due popoli, che deve essere ereditato, protetto e sostenuto efficacemente. Il Vietnam riconosce il forte supporto della Cina nella lotta per la liberazione nazionale, l’indipendenza e la costruzione del socialismo in Vietnam.

Dopo la creazione del motto “vicinato amichevole, cooperazione globale, stabilità a lungo termine, guardando al futuro” all’inizio del secolo, la cooperazione tra Vietnam e Cina ha fatto progressi positivi e completi da quando è stata stabilita la loro partnership strategica globale nel 2008. Entrando in una nuova era, i legami tra Vietnam e Cina si sono espansi e approfonditi, culminando nella visita storica del Segretario generale del Partito comunista vietnamita, Nguyễn Phú Trọng, in Cina, al termine del 20° Congresso del PCC, che ha portato le relazioni sino-vietnamite a nuove vette.

Guardando al futuro, la Cina sottolinea la sua politica coerente di amicizia con il Vietnam, considerandolo una priorità nella sua diplomazia di vicinato. Il Vietnam afferma che la relazione con la Cina è sempre una priorità nella sua politica estera basata sull’indipendenza, l’autosufficienza, la multilateralizzazione e la diversificazione dei legami esterni. Entrambi confermano il sostegno alla scelta di sviluppo indipendente e al perseguimento di percorsi di sviluppo adatti alla situazione di ciascun paese, impegnandosi a risolvere le divergenze attraverso mezzi pacifici, nel rispetto reciproco e conformemente al diritto internazionale.

Per approfondire ulteriormente la partnership strategica globale e promuovere la costruzione della comunità Vietnam-Cina per un futuro condiviso, entrambe le parti concordano di sostenere il ruolo coordinante del Comitato Direttivo Vietnam-Cina per la Cooperazione Bilaterale, promuovendo attivamente la cooperazione nelle seguenti sei principali direzioni: maggiore fiducia politica, consolidamento del ruolo del canale del partito, intensificazione degli scambi tra i governi, mantenimento della coerenza sul principio di “Una sola Cina”, risoluzione pacifica delle divergenze e rafforzamento delle relazioni esterne.

In particolare, le parti si impegnano a intensificare gli scambi tra i leader di alto livello dei due Partiti e Paesi, a migliorare l’efficienza dei meccanismi di scambio e cooperazione tra le rispettive agenzie dei Partiti e i governi centrali, e a sostenere la cooperazione in vari settori tra Vietnam e Cina. Concludono ribadendo il loro impegno a sviluppare le relazioni tra Vietnam e Cina da una prospettiva strategica a lungo termine, cercando di costruire una comunità Vietnam-Cina per un futuro condiviso di importanza strategica.