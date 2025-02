Il Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao (PRPL) e il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese hanno inviato i loro messaggi di congratulazioni al Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam (PCV) per il 95° anniversario della sua fondazione (3 febbraio 1930 – 2025).

Il presidente del Partito Popolare Cambogiano, Hun Sen, il primo segretario del Partito Comunista di Cuba e presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e il generale Raúl Castro Ruz, segretario generale del Partito del Lavoro della Repubblica Democratica Popolare di Corea (RDPC), Kim Jong Un, hanno inviato le loro congratulazioni al segretario generale del Partito, Tô Lâm.

Il messaggio del Comitato Centrale del PRPL ha sottolineato che, nei 95 anni trascorsi, il PCV, fondato e guidato dal presidente Hồ Chí Minh, con le sue politiche solide, abili e creative, ha guidato il popolo vietnamita a numerose vittorie gloriose nella lotta per la liberazione nazionale e la riunificazione del Vietnam nel 1975.

In particolare, dopo quasi 40 anni di attuazione del processo Đổi Mới (rinnovamento), il popolo vietnamita sotto la guida del PCV ha ottenuto risultati straordinari e storicamente significativi in tutti i settori, aiutando la nazione a mantenere la stabilità politica, rafforzare la difesa e la sicurezza nazionale, garantire l’ordine sociale e la sicurezza, registrare una crescita economica continua e migliorare il tenore di vita della popolazione. Allo stesso tempo, il ruolo e la posizione del PCV e del Vietnam sono diventati sempre più prominenti nella regione e nel mondo.

“Crediamo fermamente che, facendo tesoro della sua gloriosa tradizione rivoluzionaria e costruendo su questi grandi e completi successi, il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam continueranno a raccogliere nuovi e ancor più grandi successi nell’attuazione della Risoluzione del 13° Congresso Nazionale del PCV e nella preparazione dei prossimi congressi del Partito a tutti i livelli, portando all’organizzazione di successo del 14° Congresso Nazionale del PCV”, recita il messaggio.

In questa occasione, il PRPL desidera esprimere la propria profonda gratitudine al Partito, allo Stato e al popolo del Vietnam per il loro sostegno prezioso, efficace e tempestivo alla causa rivoluzionaria del Laos nel corso degli anni. Il Partito, lo Stato e il popolo del Laos continueranno a stare fianco a fianco con il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam per fare tutto il possibile per preservare e promuovere questa rara e preziosa relazione nell’interesse comune di entrambi i popoli, contribuendo alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

Nel suo messaggio di congratulazioni, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha affermato che, nei 95 anni trascorsi, il PCV ha guidato il popolo vietnamita a completare con successo la causa della liberazione nazionale e dell’unificazione, ottenendo successi gloriose e ammirevoli nella costruzione del socialismo e nel rinnovamento.

Attualmente, sotto la guida del Comitato Centrale del PCV, presieduto dal segretario generale Tô Lâm, il Partito e il popolo del Vietnam stanno facendo ogni sforzo per attuare gli obiettivi e i compiti fissati dal 13° Congresso Nazionale del Partito, impegnandosi continuamente verso gli obiettivi centenari della fondazione del Partito e della nazione, e verso l’organizzazione di successo del 14° Congresso Nazionale del Partito. “Crediamo che i vostri obiettivi saranno certamente raggiunti”, ha scritto.

Il Partito Comunista Cinese attribuisce sempre grande importanza allo sviluppo delle relazioni tra i due Partiti e i due paesi e è disposto a lavorare con il PCV per attuare le percezioni comuni raggiunte dai massimi leader di entrambi i Partiti.

Nel suo messaggio di congratulazioni, il presidente del Partito Popolare Cambogiano, Hun Sen, ha elogiato i successi che il Partito, lo Stato e il popolo del Vietnam hanno ottenuto negli ultimi anni e ha espresso la sua gioia per l’amicizia tradizionale, la solidarietà e la cooperazione completa in tutti i settori tra i due Partiti, Stati e popoli, sotto il motto “buona vicinanza, amicizia tradizionale, cooperazione completa e sostenibilità a lungo termine”.



Ha affermato di credere fermamente che sotto la guida solida del segretario generale del Partito, il PCV raggiungerà nuovi successi nell’attuazione della Risoluzione del 13° Congresso Nazionale del Partito e nell’organizzazione di successo del 14° Congresso Nazionale del Partito all’inizio del 2026.

Le lettere di congratulazioni del primo segretario del Partito Comunista di Cuba e presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e del generale Raúl Castro Ruz, hanno sottolineato che la pratica rivoluzionaria del PCV, in particolare la politica Đổi Mới (Rinnovamento) attuata dal 1986, ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del socialismo in Vietnam e ha rappresentato un esempio luminoso per il movimento comunista internazionale.

Hanno ribadito l’impegno di Cuba a rafforzare l’amicizia, la solidarietà e la cooperazione tra i due paesi, basandosi sull’eredità del comandante Fidel Castro Ruz, storico leader della rivoluzione cubana, e del venerato presidente Hồ Chí Minh.

Nel frattempo, il segretario generale del Partito dei Lavoratori della Repubblica Democratica Popolare di Corea (RDPC), Kim Jong Un, ha sottolineato nel suo messaggio di congratulazioni che la fondazione del PCV ha permesso al popolo vietnamita di ottenere la vittoria nella lotta per l’indipendenza nazionale e nella causa della costruzione del socialismo.

“Sono felice di vedere che, sotto la guida del CPV, il popolo vietnamita ha fatto progressi straordinari nello sviluppo di una nazione prospera e forte”.



Ha espresso la sua convinzione che l’amicizia tradizionale tra i due Partiti continuerà a crescere nella lotta comune per salvaguardare e preservare la causa socialista.

Việt Nam News / VNS