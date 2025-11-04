Nel fine settimana, l’attenzione dei media internazionali si è concentrata sulla partecipazione del Presidente Xi Jinping al vertice APEC e sulla sua visita di Stato in Corea del Sud, con il ruolo della Cina come punto di riferimento nella difesa del multilateralismo e nell’avanzamento di proposte, inclusi i temi legati all’intelligenza artificiale, in primo piano nelle loro coperture. Le testate hanno evidenziato la posizione di spicco di Pechino al forum, sottolineando la raffica di incontri bilaterali che, secondo gli esperti, indicano una Cina sempre più sicura di sé, con un’influenza diplomatica visibilmente in ascesa.

Secondo Xinhua, il Presidente Xi è rientrato a Pechino nella serata di sabato dopo aver partecipato al 32° Vertice dei Leader Economici dell’APEC e aver concluso la sua visita di Stato nella Repubblica di Corea.

La partecipazione di Xi a più di dieci eventi bilaterali e multilaterali durante il 32° Vertice APEC e la visita in Corea del Sud ha orientato la cooperazione nell’Asia-Pacifico, dimostrato la responsabilità di una grande potenza e consolidato l’amicizia di buon vicinato, ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi, citato da Xinhua.

Wang, anche membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha rilasciato le osservazioni durante un briefing con i giornalisti al termine del viaggio di Xi.

Al Vertice dei Leader Economici dell’APEC, Xi ha sollecitato sforzi congiunti per salvaguardare il sistema commerciale multilaterale, costruire un ambiente economico regionale aperto, mantenere stabili e scorrevoli le catene industriali e di approvvigionamento, promuovere la trasformazione digitale e verde del commercio e favorire uno sviluppo universalmente vantaggioso e inclusivo, ha detto Wang.

Xi ha inoltre annunciato che Shenzhen ospiterà il 33° Vertice dei Leader Economici dell’APEC nel novembre del prossimo anno, sottolineando che la Cina è pronta a cogliere l’opportunità per lavorare con tutte le parti alla costruzione di una comunità dell’Asia-Pacifico, ha aggiunto il ministro degli Esteri cinese.

Wang ha anche riferito che Xi e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto a Busan un approfondito scambio di vedute sulle principali questioni riguardanti le relazioni Cina-USA e la pace e lo sviluppo mondiali, nel corso del quale Xi ha affermato che i due Paesi sono pienamente in grado di aiutarsi a vicenda ad avere successo e a prosperare insieme.

L’incontro tra i due capi di Stato a Busan segna un momento storico nelle relazioni Cina-USA, ha dichiarato Wang, secondo quanto riportato da Xinhua.

Attenzione globale

Media internazionali come CNBC, Reuters e Tass hanno messo in risalto la proposta della Cina sull’intelligenza artificiale durante l’APEC. CNBC ha riferito che il Presidente Xi “ha rubato la scena a una riunione dei leader APEC sabato, spingendo per un organismo globale che governi l’intelligenza artificiale”.

Prensa Latina, l’agenzia di stampa statale cubana, ha evidenziato l’appello della Cina a una stretta cooperazione su IA e transizione verde in un articolo dal titolo “La Cina rafforza i legami con IA e transizione verde nell’Asia-Pacifico”.

Nel corso dell’APEC di quest’anno, la Cina si è presentata come una grande potenza affidabile, credibile e amichevole. Di conseguenza, è probabile che più Paesi scelgano di lavorare con la Cina per affrontare l’attuale turbolenza globale imprevedibile, ha dichiarato al Global Times Woo Su-keun, presidente della Korea-China Global Association e direttore dell’Istituto Coreano di Studi sull’Asia Orientale.

Oltre alla posizione assunta dalla Cina al vertice APEC, la serie di incontri bilaterali tra la Cina e altri Paesi ha catturato un’ampia attenzione internazionale.

Venerdì, Xi ha incontrato i primi ministri di Canada, Thailandia e Giappone a margine del vertice APEC, ha riferito l’agenzia Xinhua.

Al Jazeera ha scritto che “Xi ha occupato il centro della scena” durante i due giorni del vertice dei leader APEC nella città sudcoreana di Gyeongju, incontrando diversi leader.

La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti alla vigilia del vertice ha contribuito a rasserenare i nervi della politica e dell’economia globali. Nel corso dell’evento, una serie di incontri bilaterali tra i leader cinesi e i loro omologhi ha rafforzato l’immagine di Pechino come partner stabile e affidabile, offrendo rassicurazioni a un mondo scosso dall’incertezza e sottolineando il crescente peso diplomatico di Pechino, ha affermato Lü Chao, presidente e professore associato all’Istituto di Studi Americani e dell’Asia Orientale dell’Università di Liaoning.

Rilanciare i legami

Prima del rientro a Pechino, Xi ha avuto colloqui con il Presidente sudcoreano Lee Jae-myung sabato.

Concentrandosi sui risultati tangibili emersi dal bilaterale, il Korea Herald ha riferito che i due leader hanno concordato “di riavviare il dialogo ad alto livello, trasformando il disgelo in benefici economici”.

Un articolo dell’AFP ha sostenuto che i leader di Cina e Corea del Sud stavano riannodando relazioni difficili. “La visita è stata la prima del leader cinese dal 2014 e arriva dopo anni di rapporti tesi su tutto, dal commercio alle dispute culturali”, ha scritto l’agenzia.

L’ufficio presidenziale sudcoreano ha valutato che l’incontro tra i due leader ha “ottenuto il pieno ripristino delle relazioni tra Corea del Sud e Cina”. Durante il loro incontro al Museo Nazionale di Gyeongju il 1° novembre, i due leader hanno compiuto significativi progressi in ambiti che riguardano il benessere delle persone e l’economia, ha riportato domenica l’Hankyoreh.

“C’erano state incomprensioni tra i due Paesi, ma ora è diventato chiaro a entrambe le parti che hanno bisogno l’una dell’altra”, ha dichiarato al Global Times Hwang Jae-ho, direttore dell’Istituto per la Strategia Globale e la Cooperazione e professore alla Hankuk University of Foreign Studies.

Hwang ha osservato che Cina e Corea del Sud svolgono ciascuna ruoli rappresentativi nelle rispettive sfere e che, collaborando, possono fungere da importante ponte sia a livello regionale sia globale. “Pechino e Seoul condividono vedute comuni su libero scambio e multilateralismo”, ha aggiunto, sottolineando che “con idee e obiettivi condivisi come collante, la relazione bilaterale è pronta a entrare in una fase più matura e stabile”.

Tuttavia, un articolo del New York Times ha messo in luce il ruolo di Seoul nell’ambito della competizione tra grandi potenze tra Pechino e Washington. “La Corea del Sud, come altre nazioni asiatiche che mantengono forti legami sia con la Cina sia con gli Stati Uniti, ha trovato sempre più difficile bilanciare le relazioni tra i due man mano che si intensifica la rivalità tra Washington e Pechino”, ha scritto il quotidiano sabato.

Trovare un equilibrio tra Cina e Stati Uniti, benché sempre più arduo, resta al contempo cruciale e impegnativo per la Corea del Sud. Schierarsi completamente da una parte o assumere un atteggiamento ostile verso l’altra sarebbe contrario agli interessi nazionali di Seoul, come dimostrato dalle politiche dell’amministrazione Yoon Suk-yeol, ha affermato Xiang Haoyu, ricercatore del Dipartimento per gli Studi Asia-Pacifico presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali.

Il modo in cui la Corea del Sud saprà dimostrare autonomia strategica e modellare la propria politica estera sulla base degli interessi nazionali, senza cedere a pressioni esterne, sarà la chiave per garantire la solidità della sua diplomazia negli anni a venire, ha concluso Xiang.