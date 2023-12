Un 2023 pieno di eventi sta volgendo al termine. Il conflitto tra Palestina e Israele ha nuovamente coinvolto gli Stati Uniti in un’altra crisi del Medio Oriente, mentre la caotica politica interna degli Stati Uniti, esacerbata dalla polarizzazione interna del Paese, continua a creare incertezza e gettare un’ombra oscura sul mondo. Il prolungato conflitto tra Russia e Ucraina spaventa l’Europa, che sta trovando sempre più difficile affrontare l’approvvigionamento di armi all’Ucraina. Inoltre, il continente è colpito da difficoltà finanziarie e industriali, oltre che dalla crescente forza dei movimenti di estrema destra.

In mezzo a un contesto così turbolento, la Cina ha cercato, come sempre, di svolgere un ruolo imparziale e attivo nella mediazione dei conflitti, contribuendo con la sua saggezza a promuovere la pace in tutto il mondo. Inoltre, è riuscita anche a iniettare nell’economia mondiale la tanto necessaria energia positiva e stabilità.

Gli osservatori cinesi sostengono che la Cina è entrata in una fase chiave di sviluppo per via dei profondi cambiamenti globali. Poiché lo sviluppo rapido del Paese nei decenni passati è stato in parte dovuto a un ambiente circostante stabile e pacifico, e dato che tale ambiente è ora in pericolo, il Paese deve creare da sé le condizioni favorevoli per la sua nuova fase di sviluppo di alta qualità, affermano gli esperti.

Il Forum di Pechino Xiangshan, tenutosi ad ottobre, ha registrato una partecipazione record quest’anno. È una piattaforma di rilievo attualmente in grado di accogliere partecipanti da Russia, Ucraina, Israele e Iran, specialmente dopo lo scoppio della crisi in Ucraina e l’ultimo conflitto tra Palestina e Israele.

Il colonnello Zhao Xiaozhuo, vice direttore del Segretariato del Forum di Pechino Xiangshan, ha dichiarato che tutti i partecipanti al forum, indipendentemente dal Paese di provenienza, condividono aspettative simili nei confronti della Cina, ovvero che Pechino si impegni maggiormente nella mediazione e nella risoluzione delle questioni globali.

Zhao ha detto al Global Times che ciò non è dovuto solo alla crescente forza della Cina, ma anche al fatto che la Cina è sempre stata un pacificatore e un costruttore di pace a livello internazionale. “Basta guardarsi attorno: crisi e conflitti si estendono dall’Europa al Medio Oriente, all’Africa. Ma la pace prospera nella regione Asia-Pacifico perché la Cina ha svolto un ruolo significativo nel mantenere tale pace”, ha affermato Zhao. Ha sottolineato che questo non si deve al fatto che la regione sia priva di problemi; ma al fatto che la Cina, in quanto grande potenza regionale, propugna la pace.

Retrospettivamente, gli sforzi della Cina per promuovere la pace hanno dato frutti nel 2023, un anno intriso di conflitti e confronti. A marzo, dopo anni di ostilità, Arabia Saudita e Iran hanno accettato di ristabilire legami diplomatici dopo colloqui facilitati dalla Cina, un sviluppo significativo per entrambe le nazioni e un beneficio per la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente.

Ad ottobre, il terzo Forum per la Cooperazione Internazionale della Via della Seta (Belt and Road Forum) si è tenuto con successo a Pechino. Rappresentanti di oltre 110 Paesi hanno partecipato al forum e sono stati raggiunti un totale di 458 risultati, molto più del secondo BRF.

A novembre, a San Francisco, leader cinesi e statunitensi hanno concluso un significativo vertice Cina-Stati Uniti, che gli esperti ritengono abbia stabilito la direzione per uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni Cina-Stati Uniti, segno di sollievo per il mondo.

Tra le varie sfide e problemi che stiamo affrontando attualmente, la relazione tra Cina e Stati Uniti è la più significativa. L’ultimo incontro tra i capi di stato in San Francisco ha instillato fiducia nella stabilità strategica delle relazioni bilaterali, ha dichiarato l’ammiraglio Yang Yi della Marina dell’Esercito di Liberazione del Popolo Cinese al Global Times. Tuttavia, ha notato che questa fiducia da sola non può risolvere le contraddizioni fondamentali tra i due Paesi.

Dopo l’incontro tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti, Washington non ha cessato i suoi tentativi di ostacolare lo sviluppo della Cina. Il mese scorso, le forze armate delle Filippine e degli Stati Uniti hanno lanciato pattugliamenti congiunti nelle acque vicino all’isola di Taiwan, ha riferito Reuters, notando che potrebbe essere un movimento per “attizzare ulteriormente le tensioni con la Cina”.

La repressione degli Stati Uniti contro la Cina in tutti i settori, incluso quello commerciale e tecnologico, e la creazione di problemi vicino alla porta di casa della Cina, fanno sì che gli osservatori cinesi vedano la rivalità Cina-Stati Uniti come la principale contraddizione che influisce sulla situazione attuale, ha dichiarato Jin Canrong, decano della Scuola di Studi Internazionali presso l’Università Renmin della Cina, al Global Times. Ha aggiunto che di fronte alla pressione degli Stati Uniti, purché mantenga lo sviluppo e la stabilità interni, la Cina potrà gestire bene la situazione.

Zhao ha affermato che negli ultimi 40 anni, lo sviluppo rapido della Cina è stato in gran parte attribuito a un ambiente pacifico e stabile. Tuttavia, attualmente tale ambiente è stato compromesso, e la Cina dovrebbe costruire ed è in grado di costruire un ambiente pacifico per sé stessa, per un’altra fase di sviluppo rapido.

Motore della crescita economica globale

Nel 2023, l’economia cinese si è ripresa ed è in cammino verso uno sviluppo di alta qualità. Nei primi tre trimestri del 2023, il PIL della Cina è cresciuto del 5,2% raggiungendo i 91,3 bilioni di yuan ($12,5 bilioni), mantenendo una posizione di leadership tra le principali economie globali in termini di tasso di crescita.

Gli esperti sostengono che il recupero economico complessivo della Cina quest’anno ha gettato basi solide per raggiungere l’obiettivo annuale di crescita economica di circa il 5%. Con politiche stabili e un forte slancio di crescita, la Cina è diventata una fonte di fiducia nel guidare una ripresa economica globale sostenibile.

Cao Heping, economista presso l’Università di Pechino, ha dichiarato che se l’economia cinese cresce del 5% nel 2023, il suo PIL raggiungerà i 127 bilioni di yuan, rappresentando circa il 18% dell’economia globale.

“La contribuzione della Cina all’economia mondiale è significativa. A differenza della stampa eccessiva di moneta degli Stati Uniti, le politiche stabili della Cina hanno portato a beni accessibili e contribuito in modo tangibile al mondo”, ha detto Cao al Global Times.

Recentemente, diverse organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie hanno rivisto al rialzo le loro previsioni per l’economia cinese. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha alzato la sua previsione di crescita per la Cina quest’anno al 5,2%, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FMI) l’ha portata al 5,4%.

Il FMI prevede che il contributo della Cina alla crescita economica globale quest’anno supererà il 30%, consolidando il suo ruolo come un importante motore per una stabile crescita economica globale.

“Le nostre ricerche mostrano che una crescita più rapida in Cina ha anche effetti positivi su tutto il mondo. Ad esempio, un aumento di 1 punto percentuale nella crescita in Cina aumenterebbe, in media, il livello della produzione in altre economie dello 0,3% nel medio termine. Ciò illustra come una crescita robusta in Cina sia buona sia per la Cina che per la domanda globale”, ha dichiarato Steven Alan Barnett, rappresentante residente senior del FMI in Cina, in un’intervista esclusiva rilasciata al Global Times all’inizio di questo mese.

La Cina vedrà più condizioni favorevoli che sfavorevoli per lo sviluppo economico l’anno prossimo e lo sviluppo economico cinese ha ancora enormi opportunità nonostante la crescita globale lenta e la domanda interna insufficiente, secondo un funzionario dell’Ufficio del Comitato Centrale per gli Affari Finanziari ed Economici.

Man mano che le aspettative sociali migliorano gradualmente, il risparmio elevato contribuirà a stimolare il consumo e gli investimenti. Una serie di politiche governative, tra cui l’emissione di 1 trilione di yuan in obbligazioni governative aggiuntive, la riduzioni dei tassi di interesse e dei coefficienti di riserva, e i tagli fiscali e delle tasse, continueranno a produrre effetti l’anno prossimo, ha dichiarato l’ufficiale.