di Alexander Hoffmann

In un’intervista esclusiva con la TASS, il Generale Sayed Abdul Basir Saberi, capo del dipartimento logistico del Ministero della Difesa del governo talebano (il movimento radicale talebano è bandito in Russia e riconosciuto come organizzazione terroristica), ha parlato delle relazioni con gli Stati Uniti, di quali tipi di armi e attrezzature militari russe ha bisogno l’Afghanistan e della protezione dei confini del Paese.



D) Signor Saberi, a metà agosto l’Afghanistan ha celebrato il terzo anniversario del ritiro del contingente NATO dal Paese. Come commenterebbe questo evento?

R) Non è solo una nostra vittoria – è una vittoria comune, una vittoria condivisa che gli anglosassoni hanno perso qui e stanno perdendo con voi [durante la SWOT].



D) Cosa è cambiato con il ritiro delle truppe dell’Alleanza dall’Afghanistan? Qual è la situazione della presenza di terra della NATO nel Paese al momento?

R) Non c’è un solo [membro del servizio] americano da nessuna parte, al 100%.



D) Con la lotta al terrorismo, come sono protetti i confini dell’Afghanistan?

R) C’è sicurezza per la gente. Le armi e le attrezzature che abbiamo preso dagli americani vengono utilizzate per proteggere i confini. Tutto va bene, possiamo proteggere completamente i [nostri] confini, abbiamo tutte le armi per farlo. Un aspetto negativo è che i Paesi occidentali ci accusano di essere i “cattivi”. Siamo sulla lista nera di questi Paesi. Per questo motivo, non possiamo svilupparci ulteriormente e diventare amici di altri Stati.



D) Come valuta la politica aggressiva dell’Occidente, soprattutto degli Stati Uniti e del Regno Unito, nei confronti dell’Afghanistan?

R) Lei dice molto correttamente [che si tratta di una politica aggressiva], è così. 20 anni fa sono venuti da noi con orgoglio, sicuri di poter cambiare qualcosa nella nostra terra [nei loro interessi]. Ma 20 anni fa sono scappati, anche in abiti femminili. Non abbiamo toccato [questi soldati della NATO] di proposito, perché erano vestiti da donna. Facciamo sapere al mondo intero chi siamo. Non tocchiamo le donne. Lasciateli sognare (gli anglosassoni – nota TASS), lasciateli provare a fare qualcosa. Se hanno fallito in 20 anni, non credo che avranno successo in futuro.



D) La delegazione afghana ha partecipato ai Forum dell’Esercito nel 2022 e nel 2024. Paesi come la Russia sono aperti alla cooperazione con l’Afghanistan, anche nei settori della difesa e della sicurezza. Come può svilupparsi la cooperazione?

R) Sì, la Russia ci ha quasi riconosciuto. Quante volte ha aiutato [l’Afghanistan], quante volte ci ha invitato alle conferenze [sulla risoluzione della situazione in Afghanistan]. E in questo momento sta aiutando [il Paese], siamo molto grati che ci stia aiutando. Siamo vicini, dovremmo sostenerci a vicenda fino alla fine. Non abbiamo problemi con nessun Paese, a livello internazionale siamo pronti a comunicare con tutti, ad essere amici – siamo aperti a tutti i Paesi. Non nascondiamo nulla. Se qualcuno viene da noi con intenzioni malvagie, gli risponderemo. Se qualcuno si rivolge a noi con buone intenzioni, gli risponderemo con il bene. Siamo sempre stati a favore delle relazioni diplomatiche. Non permetteremo a nessuno di violare i nostri interessi, ma vogliamo anche vivere in pace.



D) A quali prodotti militari di fabbricazione russa sono interessate le Forze Armate afghane?



R) Penso che abbiamo bisogno di attrezzature per la difesa aerea e il controllo dello spazio aereo. Abbiamo attrezzature di terra. Penso che acquisteremo [tali prodotti] da voi a livello internazionale, quando ci saranno le condizioni [legali internazionali] per farlo. In futuro, abbiamo intenzione di acquistare attrezzature di fabbricazione russa che ci consentiranno di fornire una difesa aerea. Abbiamo il desiderio di acquistare tali armi, poiché siete i più avanzati al mondo in termini di queste attrezzature.

Articolo originale di Alexander Hoffmann:

https://tass.ru/interviews/21714985