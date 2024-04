“In questo giorno ricorre il 125° anniversario dell’accademico Kanysh Satpayev. Il grande Abai è la stella guida della vita spirituale dei kazaki. Akhmet Baitursynov è un maestro della nazione. E Kanysh Satpayev può essere tranquillamente definito il padre della moderna scienza kazaka. Senza dubbio, Kanysh Imantaevich Satpayev è un brillante rappresentante della nostra nazione. Le sue scoperte scientifiche sono ancora oggi al servizio del nostro Stato. Dobbiamo celebrare l’anniversario del famoso scienziato al massimo livello”, ha dichiarato Kasym-Jomart Tokayev.

Il Presidente si è soffermato sulla situazione delle inondazioni nel Paese e ha richiamato l’attenzione sulla grave carenza di specialisti e scienziati qualificati nell’ambiente attuale. Ha affermato che, a causa della mancanza di un’adeguata attenzione alla scienza in Kazakistan, il potenziale scientifico di un tempo è andato perduto e oggi dobbiamo raccoglierne le conseguenze.

Il Capo di Stato ha evidenziato alcune questioni problematiche nello sviluppo della scienza nazionale e ha delineato una serie di compiti urgenti.

Kasym-Jomart Tokayev ritiene importante massimizzare il potenziale della scienza nella previsione dei disastri naturali e provocati dall’uomo e nella lotta al cambiamento climatico.

“Va detto che nel corso degli anni si sono accumulati una serie di problemi sistemici nella sfera della prevenzione delle situazioni di emergenza. Innanzitutto, la carenza di personale qualificato e la mancanza di un adeguato supporto scientifico. La situazione richiede un cambiamento radicale nell’approccio al lavoro. È stato deciso di ripristinare l’Istituto di Idrogeologia e Costruzione di Taraz con un adeguato supporto materiale e tecnico. L’Istituto di sismologia è in una situazione deplorevole. Ho incaricato il Governo di presentare proposte specifiche per migliorare il potenziale scientifico dell’Istituto, nonché lo sviluppo della sismologia e degli strumenti di osservazione del regime sismico. Su mia istruzione, sarà condotto uno studio sismologico speciale nel territorio di Almaty”, ha sottolineato il Presidente.

Inoltre, il leader del Kazakistan ha sottolineato l’importanza della previsione e della prevenzione di guasti energetici, epidemie e siccità. I ministeri e gli akimat competenti sono stati incaricati di rivedere i programmi di sviluppo delle industrie e delle regioni, tenendo conto dei possibili rischi di emergenza.

Nel suo discorso, è stata prestata particolare attenzione al potenziale dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il Governo sta attualmente sviluppando la Strategia per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e del codice digitale.

Kasym-Jomart Tokayev ha illustrato una serie di questioni problematiche, tra cui la carenza di personale nelle università, la bassa qualità della ricerca scientifica, la mancanza di collegamenti permanenti con le imprese di produzione e altre ancora. Per risolverli, il Governo è stato incaricato di sviluppare un programma speciale.

Un altro problema è il grave squilibrio regionale nella distribuzione delle università: la maggior parte delle università più forti si trova ad Astana e Almaty. Ciò comporta una migrazione interna distorta e una carenza di personale nelle regioni. A questo proposito, il Presidente ha ricordato che, per garantire lo sviluppo olistico della scienza e dell’istruzione superiore, aveva precedentemente incaricato di creare Centri di eccellenza accademica sulla base di 15 università regionali e 5 università pedagogiche. Ha sottolineato l’importanza che il Governo adotti meccanismi efficaci per sviluppare la componente di ricerca delle università.

Il Capo di Stato, definendo il rafforzamento del potenziale delle risorse umane della scienza un compito estremamente urgente, ha sottolineato la necessità di fornire un sostegno completo ai giovani scienziati.

“Un terzo dei progetti finanziati dalle sovvenzioni è destinato ai giovani scienziati. Naturalmente, la qualità di questi progetti è più importante della quantità. È necessario aumentare il finanziamento annuale delle borse di studio assegnate su base competitiva ai giovani scienziati. Ora i nostri giovani scienziati possono svolgere stage nei principali centri di ricerca del mondo. Si tratta di una tendenza positiva che dovrebbe continuare. Il programma Zhasғalym, attuato su mia indicazione, sta dimostrando la sua efficacia. Credo che l’elenco dei potenziali partecipanti debba essere ampliato”, ha suggerito il Presidente.

Inoltre, Kasym-Jomart Tokayev ha incaricato di aumentare il costo delle borse di studio per i programmi di master e dottorato, di elaborare e introdurre un meccanismo per la formazione di un “dottorato industriale” insieme alle grandi aziende manifatturiere, di coinvolgere le principali università del Paese e le filiali delle università straniere nella formazione di scienziati e specialisti qualificati per i settori prioritari dell’economia, di sviluppare un modello nazionale per la formazione di personale ingegneristico e tecnico e di formare scuole di ingegneria avanzate sulla base delle università regionali.

In conclusione, il Presidente ha dichiarato che il Parlamento sta attualmente discutendo il progetto di legge “Sulla politica scientifica e tecnologica”. Ha espresso la speranza che il documento dia un forte impulso allo sviluppo della scienza.

“Non è invano che i rappresentanti di spicco della nostra nazione si sono impegnati a suo tempo in attività educative. Ora è il momento dei giovani scienziati. I vostri progetti e le vostre invenzioni devono andare a beneficio di tutto il Paese. In una parola, gli scienziati come voi dovrebbero essere in prima linea nello sviluppo scientifico e tecnologico della nostra Madrepatria. Dove la scienza è forte, lo Stato sarà forte”, ha riassunto il capo di Stato nel suo discorso.

Nel corso della riunione sono intervenuti il Ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore Sayasat Nurbek, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della JSC “Istituto di Geografia e Sicurezza Idrica”, Dottore in Scienze Geografiche, l’Accademico Akhmetkal Medeu, il Direttore Generale dell’istituzione scientifica Laboratorio Nazionale di Astana dell’Università Nazarbayev, il Professore Dos Sarbasov, il Vice Presidente dell’Alleanza dei Giovani Ricercatori, il Dottore di Ricerca Beibit Abdikenov, il Capo del Dipartimento di Meccanica Applicata e Grafica Ingegneristica della KazNITU intitolato a K.Satbayev Aidarkhan Kaltaev e altri scienziati.

Il testo integrale del discorso del Capo dello Stato alla riunione del Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia è disponibile qui.

Articolo originale:

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-tokaev-provel-zasedanie-nacionalnogo-soveta-po-nauke-i-tehnologiyam-1232525