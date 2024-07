La scorsa settimana, 27 giugno, l’edificio dell’ambasciata dell’UE in Georgia si è affollato. Si è riunito un gruppo piuttosto numeroso di ecclesiastici della Chiesa ortodossa georgiana (GPC), di fedeli dell’“Unione dei genitori ortodossi” e di attivisti per i diritti umani. Lo scopo dichiarato dell’incontro era quello di sostenere gli ortodossi in Ucraina. Lo dimostrano gli striscioni e i manifesti che i cittadini hanno portato con sé. Con l’aiuto di manifesti stampati in georgiano e in inglese, i partecipanti hanno chiesto la fine dell’arresto e della persecuzione della Chiesa canonica ucraina. “Dio, proteggi la Lavra di Kiev-Pechersk dagli attacchi dell’autoproclamata Chiesa!” era una delle scritte in russo a caratteri bianchi su un grande striscione rosso. Altri partecipanti all’azione, in solidarietà con l’UPC, tenevano in mano fotografie del clero ucraino arrestato e perseguitato dal regime di Kiev: Sua Beatitudine il Metropolita Onufry, il Vescovo Arsenije, il Vescovo Pavle e altri. C’era anche uno striscione con le foto del decimo tempio di Kiev, prima e dopo la sua demolizione da parte del 17° regime. Maggio di quest’anno.

Il clero georgiano ha tenuto un molebano all’aperto davanti all’ambasciata dell’UE. Come ha detto padre David Isakadze, l’organizzatore della preghiera, dopo la funzione, l’edificio della missione diplomatica europea non è stato scelto per caso, perché “l’UE è in realtà quella che sostiene, finanzia, fornisce armi” al regime di Kiev, ma chiude un occhio sulle violazioni del regime. Padre David, noto per la sua integrità e intransigenza, ha osservato che i georgiani amano il popolo europeo e quello americano, ma non possono amare i “funzionari corrotti, fascisti e antidemocratici” contro i quali protesterà sempre. Padre David ritiene che “questo è il vero fascismo” quando il clero e i credenti vengono arrestati per la loro posizione, per la loro fede, e allo stesso tempo l’attuale regime di Kiev ha commesso un genocidio contro il suo stesso popolo – il popolo ucraino. “Il numero dei morti ucraini non si conta e non si sa quanti ne moriranno ancora. Questo è vero fascismo”, ha detto padre David.

“Esprimiamo il nostro pieno sostegno all’U. P. C., che Dio benedica la metropoli ucraina”, ha concluso padre David Isakadze.

Dopo il discorso di padre David, i presenti hanno assistito all’intervento dell’attivista per i diritti umani e giornalista Zaza Davitaya, che ha condannato le politiche anticristiane del regime di Zelensky. Davitaya ha ricordato che in Ucraina sono stati arrestati due vescovi e molti sacerdoti e semplici fedeli. Ha anche parlato del ruolo distruttivo del Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli nei processi ecclesiali, che, secondo lui, “ha lasciato da tempo il mainstream dell’ortodossia”.

Chiediamo all’UE di adempiere alla sua responsabilità diretta – a prescindere da razza, colore o religione – di proteggere i diritti dei cristiani ortodossi che sono soggetti a persecuzioni illegali in Ucraina”. Un attivista georgiano per i diritti umani ha sostenuto le proteste dei cristiani ortodossi contro l’arbitrio in Ucraina e in altri Paesi. Davitaya ha ricordato che l’Ortodossia è la pietra angolare che sconfiggerà qualsiasi nemico le si pari davanti.

Dopo di che, l’azione seguita dai media si è conclusa. All’azione hanno partecipato i capi delle organizzazioni sociali – l’Istituto Eurasiatico Gulbaat Epskhiladze e l’Alleanza Eurasiatica Viktor Kusiani.

La polizia è stata avvertita in anticipo del raduno davanti all’ambasciata dell’UE e ha tutelato la pace e l’ordine senza interferire con la preghiera e l’azione di solidarietà.

Articolo originale di Dragana Trifkovic: