Astana, la capitale del Kazakistan, si è da tempo posizionata come autorevole piattaforma di dialogo internazionale per trovare soluzioni a molte questioni urgenti del nostro tempo. Nel 2028 ospiterà l’evento più importante dell’industria petrolifera e del gas a livello mondiale: il World Petroleum Congress (WPC), che si terrà per la 26a volta nella sua lunga storia. Il Kazakistan ha lavorato per molti anni per ottenere il diritto di ospitare questo prestigioso evento su larga scala. Il Congresso di Astana sarà il primo evento internazionale sul petrolio e sul gas di questo livello non solo per la Repubblica del Kazakistan (RoK), ma anche per la regione dell’Asia centrale.

La tanto attesa vittoria di Astana

Il Kazakistan, che possiede importanti riserve accertate di idrocarburi (il 3,3% del totale mondiale), è uno dei principali attori del mercato energetico globale. Secondo il Ministero dell’Energia del Kazakistan, all’inizio del 2024, le attuali riserve di petrolio del Paese ammontavano a 4,4 miliardi di tonnellate. Il Kazakistan dispone anche di solide risorse di gas, al 22° posto nel mondo e al terzo tra i Paesi della CSI (dopo Russia e Turkmenistan). Le riserve recuperabili approvate ammontano a 3,8 trilioni di metri cubi, di cui 2,2 trilioni di metri cubi di gas associato e 1,6 trilioni di metri cubi di gas libero.

Secondo la revisione statistica della BP, nel 2023 il Kazakistan si posizionerà al 13° posto nella classifica mondiale dei Paesi produttori di “oro nero”. Alla fine dell’anno scorso, il Kazakistan ha prodotto circa 90 milioni di tonnellate di petrolio, anche se inizialmente era previsto che arrivasse a 92-93 milioni di tonnellate. Ciò è dovuto a riparazioni presso le principali imprese produttrici di petrolio e gas, nonché agli impegni di Astana di ridurre volontariamente i volumi di produzione nell’ambito del formato OPEC+.

Entro il 2030, il Kazakistan prevede di aumentare la produzione a 104,2 milioni di tonnellate. L’obiettivo principale è l’espansione di tre giacimenti giganti – Tengiz, Kashagan e Karachaganak – che attualmente rappresentano più della metà di tutto il petrolio prodotto nel Paese [1].

La scelta di Astana come sede del 26° Forum Mondiale del Petrolio è stata resa nota all’inizio di giugno di quest’anno, quando, a seguito dei risultati delle trattative tenutesi a Londra tra Pedro Miras, presidente del WPC Energy [chiamato World Petroleum Council fino al 2023 – WPC] e Magzum Mirzagaliyev, capo dell’Associazione KAZENERGY, è stato firmato il relativo memorandum [2].

Va notato che il Kazakistan ha lottato per molti anni per il diritto di ospitare il Congresso mondiale del petrolio. Per la prima volta, il Kazakistan ha iniziato a candidarsi al ruolo di Paese ospitante di un evento così grandioso nel 2014, essendosi candidato per l’organizzazione del 22° WOC, che si è tenuto nel 2017. A quel tempo, i preparativi per EXPO-2017 erano in pieno svolgimento: ad Astana si stavano costruendo moderni centri espositivi, alberghi, snodi di trasporto internazionale e un aeroporto. A questo proposito, le autorità kazake si aspettavano ragionevolmente di combinare questi due eventi su larga scala. Tuttavia, all’epoca, la scelta della maggioranza dei membri del Consiglio Mondiale del Petrolio era andata a favore di Istanbul (Turchia). Nel 2019, il Kazakistan ha fatto un secondo tentativo, ancora una volta fallito: questa volta è stata scelta Houston (USA) come sede del 23° WOC (che si terrà nel 2020). Il Kazakistan non si è arreso e ha deciso di continuare a perseguire l’ambita possibilità di ospitare l’evento. E finalmente il terzo tentativo è andato a buon fine.

L’associazione KAZENERGY (che riunisce le organizzazioni del complesso petrolifero, del gas e dell’energia del Kazakistan), che ha avviato la richiesta di organizzare il congresso petrolifero in Kazakistan, ha attribuito il tanto atteso successo del Paese alla stretta collaborazione con WPC Energy, nonché al sostegno del governo kazako e della compagnia nazionale del petrolio e del gas KazMunaiGas.

Durante la passata campagna per la candidatura del Kazakistan, i membri del WPC Energy hanno sottolineato l’alto livello di sviluppo dell’industria nazionale, la sua importanza per l’industria globale e l’attività e l’autorità del Paese all’interno dell’organizzazione. La candidatura di Astana è stata sostenuta all’unanimità da tutti i membri del WPC Energy.

Un fattore importante nella decisione potrebbe essere la presenza a lungo termine di grandi società transnazionali del petrolio e del gas – residenti nei Paesi membri del WPC Energy, come Chevron, ExxonMobil, Shell PLC, TotalEnergies, CNPC, INPEX, Lukoil e molte altre – nel mercato energetico del Kazakistan.

Forse il ruolo decisivo nella vittoria del Kazakistan è stato giocato dalla ricca esperienza del Paese nell’organizzazione di diversi grandi eventi internazionali. Tra questi, i vertici della SCO, dell’OSCE, dell’OIC, il Forum internazionale di Astana, i congressi dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, il forum KAZENERGY, l’esposizione mondiale specializzata EXPO-2017, che hanno permesso al Kazakistan e alla sua capitale di consolidare lo status di autorevole piattaforma internazionale che influenza le decisioni dell’ordine globale.

Va ricordato che nel novembre 2024 l’industria petrolifera kazaka taglierà il traguardo dei 125 anni: il primo petrolio fu prodotto nel 1899 nel giacimento di Karashungul, nella regione di Atyrau [3]. Pertanto, alla vigilia della celebrazione di una data così significativa, la scelta del Kazakistan come sede del prossimo Congresso mondiale del petrolio per questo Paese dell’Asia centrale è un risultato davvero storico.

Il petrolio come forza unificante per la pace

Il WPC Energy è un’organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro accreditata presso le Nazioni Unite, che ha l’obiettivo di fornire un forum globale per la discussione delle questioni chiave dell’industria del petrolio e del gas.

Il dialogo del WPC Energy è volto a consolidare le posizioni e a sviluppare soluzioni pratiche per tutti i Paesi coinvolti nella produzione, raffinazione, stoccaggio, commercializzazione e consumo di idrocarburi e di varie fonti energetiche.

Il Consiglio Mondiale del Petrolio è stato fondato a Londra nel 1933. Oggi l’organizzazione comprende circa 60 Paesi (compresi i Paesi membri dell’OPEC), che insieme rappresentano il 96% della produzione e del consumo mondiale di petrolio e gas. Le maggiori compagnie petrolifere nazionali e indipendenti di diversi Paesi del mondo sono rappresentate nel WPC Energy. Ogni Paese ha un comitato nazionale, che comprende rappresentanti dell’industria petrolifera e del gas, istituti accademici e di ricerca e strutture governative. L’organo di governo del WPC Energy è il Consiglio, che comprende un rappresentante del comitato nazionale di ciascun Paese [4].

L’appartenenza al WPC Energy offre ai Paesi membri molti vantaggi. Ad esempio, hanno accesso alle informazioni più recenti sulle ultime scoperte e conquiste scientifiche e tecnologiche, alle informazioni economiche generali e a quelle relative al settore altamente specializzato, nonché alle informazioni sullo stato attuale dell’industria mondiale del petrolio e del gas.

Negli ultimi novant’anni, il World Petroleum Council ha analizzato e riflettuto su, in ogni fase del suo sviluppo, un numero enorme di fattori – economici, politici, sociali, naturali – che influenzano i processi dell’industria del petrolio e del gas [5]. L’attività dell’organizzazione ha anche influenzato la situazione mondiale, lo sviluppo del progresso scientifico e tecnico nel settore, i risultati delle scienze fondamentali e applicate, lo stato delle economie nazionali, contribuendo all’ampia diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e al miglioramento della cooperazione internazionale.

Il Congresso mondiale del petrolio è l’evento più importante del WPC Energy. Si tenne per la prima volta nella capitale britannica nel luglio del 1933. A quel tempo l’industria petrolifera, relativamente giovane ma già in rapido sviluppo, aveva bisogno di creare le condizioni per lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, la creazione di relazioni internazionali di cooperazione e di altro tipo.

Il ruolo chiave nell’organizzazione e nello svolgimento del primo WOC fu svolto dal London Institute of Petroleum Technology guidato dal suo presidente Thomas Dewhurst, che fu poi eletto presidente dei successivi congressi petroliferi mondiali.

L’evento fu un enorme successo per la comunità petrolifera mondiale, raccogliendo circa mille delegati da 35 Paesi. Nella storia dell’industria petrolifera mondiale, quel forum è entrato per sempre come il primo evento di livello globale.

Da allora, il WPC si è saldamente affermato come una delle più autorevoli piattaforme internazionali per la discussione di temi di attualità dell’agenda energetica e petrolifera mondiale. L’evento, a cui partecipano solitamente più di 15.000 persone provenienti da oltre 100 Paesi, riunisce tradizionalmente capi di Stato e di governo, responsabili di grandi aziende e di ministeri e agenzie competenti, rappresentanti di ONG e organizzazioni internazionali, nonché scienziati ed esperti di spicco provenienti da tutto il mondo. Partecipano regolarmente al Congresso aziende energetiche famose come ABB, General Electirc, Siemens, Honeywall, Saudi Aramco, Petrobras, CNPC, Sonatrach, Gazprom, Lukoil, BP, Chevron, ExxonMobil, PDVSA, Schlumberger, Shell, Total, Qatar Petroleum.

Spesso definite le “Olimpiadi” dell’industria petrolifera e del gas, le numerose discussioni del Congresso coprono tutti gli aspetti del settore energetico: dalle tecnologie avanzate per l’esplorazione, la produzione e la raffinazione del petrolio al ruolo del gas naturale e delle fonti energetiche rinnovabili (FER), fino alle questioni relative alla gestione dell’industria e al suo impatto sulla società, l’economia e l’ambiente.

Dalla sua nascita nel 1933, il WNC si è tenuto ogni quattro anni fino al 1991, con un’interruzione di 14 anni tra il 1937 e il 1951 a causa della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il 1991, si è tenuto ogni tre anni fino al 2000. In seguito, il World Petroleum Forum è stato programmato per tenersi ogni due anni, e si è tenuto a Rio de Janeiro nel 2002; tuttavia, il Congresso ha continuato a tenersi ogni tre anni.

Dopo il suo 25° “anniversario”, che si terrà nella capitale saudita Riyadh nell’aprile 2026, il WOC dovrebbe passare a un ciclo biennale.

Il Congresso mondiale del petrolio si terrà in uno dei Paesi membri del WPC Energy. Le città che si candidano a ospitare il prossimo forum mondiale del petrolio presentano una domanda, che deve superare un apposito concorso. Il WPC è già stato ospitato da Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia, Cina, Brasile, Spagna, Qatar, Russia, Turchia e Canada. Alcuni Paesi hanno ospitato questo evento su larga scala più di una volta.

Una cooperazione fruttuosa tra WPC Energy e Astana

La cooperazione del Kazakistan con il WPC Energy è iniziata nel 1997, quando Astana è entrata a far parte dell’organizzazione. Tuttavia, dopo qualche tempo, le sue attività all’interno del World Petroleum Council sono state interrotte. Nel 2008, nell’ambito del Congresso mondiale del petrolio di Madrid, su iniziativa dell’associazione KAZENERGY, il Kazakistan ha rinnovato la sua adesione al WPC Energy [6].

Il Comitato nazionale kazako del WPC Energy è uno dei più attivi. Ha avviato una serie di eventi significativi, molto apprezzati dai partecipanti al Consiglio Mondiale del Petrolio. Tra questi è importante ricordare le riunioni dei Comitati esecutivo e di programma del WPC tenutesi nel 2012 ad Astana nell’ambito del VII Forum eurasiatico KAZENERGY. Un momento memorabile nell’interazione del Kazakistan con il WOC è stato anche lo svolgimento della Giornata del Consiglio Mondiale del Petrolio con la partecipazione del presidente del WOC Thor Faeren ad Astana nel settembre 2017 nell’ambito dell’esposizione internazionale specializzata EXPO-2017.

Nell’ottobre 2018, nella capitale del Kazakistan si è tenuta la seconda riunione del Consiglio del WOC. Vi hanno partecipato i capi delegazione dei comitati nazionali dei Paesi membri dell’organizzazione, i rappresentanti delle principali società industriali internazionali e delle organizzazioni governative di 30 Paesi, compresi gli Stati membri dell’OPEC. L’evento comprendeva la conferenza “Opportunità di investimento: nuove soluzioni per una crescita sostenibile”, organizzata dall’Associazione KAZENERGY e dal Ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakistan. In quell’occasione, l’organizzazione di sessioni speciali di investimento è stata introdotta per la prima volta nella prassi del CNS su richiesta del Kazakistan.

Un altro evento fondamentale nella storia della partnership del Kazakistan con il WPC Energy è stato il VII Forum dei giovani del World Petroleum Council, tenutosi ad Almaty nel settembre-ottobre 2022 con il motto “Energy Transition: Dialogue of Generations“. Vi hanno partecipato oltre 700 delegati provenienti da quasi 30 Paesi. Tra questi, rappresentanti di circoli accademici, industriali e commerciali, organizzazioni governative e industriali, rettori di importanti università tecniche, esperti del settore a livello mondiale, giovani specialisti e studenti. Il ricco programma commerciale e culturale del forum comprendeva più di 20 eventi e oltre 110 relazioni su temi di attualità dell’agenda energetica globale.

Nel corso di numerosi dibattiti, i giovani del settore energetico hanno discusso di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, del raggiungimento di risultati concreti nella transizione energetica, nonché delle opportunità di preservare le fonti energetiche tradizionali e di espandere l’uso di quelle rinnovabili.

Il principale risultato pratico del Forum dei giovani, che il presidente del WPC Energy Pedro Miras ha definito uno dei migliori della storia, è stata l’adozione della Dichiarazione di Almaty. Essa riflette la visione comune dei Paesi membri dell’organizzazione per il futuro del settore petrolifero e del gas come una delle risorse energetiche stabili e sostenibili del mondo, nonché la promozione dell’agenda ambientale globale.

La riunione del Consiglio dell’SNC, che si è svolta nell’ambito del Forum della Gioventù di Almaty, ha rappresentato una vera e propria pietra miliare per i Paesi membri del WPC Energy e ha approvato il piano strategico dell’organizzazione per i prossimi cinque anni. L’SNC continuerà a trasformarsi nel più importante forum globale che promuove un dialogo aperto sull’uso razionale di tutte le fonti di risorse energetiche [7]. Per attuare questo piano, è stata presa la decisione di creare, sulla base dell’Università tecnica kazako-britannica, un unico polo educativo di istituti di istruzione tecnica superiore, think tank, organizzazioni di ricerca e altre istituzioni educative del mondo, che si specializzeranno in materia di energia e opereranno sotto gli auspici e il coordinamento del WPC Energy. Questa importante iniziativa, lanciata da Astana, ha lo scopo di promuovere una maggiore cooperazione tra specialisti promettenti, sviluppare programmi di tutoraggio in tutto il mondo nelle aree delle conoscenze tecniche, dello sviluppo delle competenze, della ricerca di lavoro, ecc.

Nell’ambito del World Petroleum Forum che si terrà ad Astana nel 2028, il Kazakistan intende presentare le proprie iniziative in materia di responsabilità ambientale, mobilitazione degli investimenti ESG e raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile [8].

In particolare, l’ampio programma commerciale del Congresso prevede eventi globali dedicati all’attuazione della Strategia per l’energia sostenibile del futuro fino al 2050 e all’attuazione dell’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio del Kazakistan fino al 2060. Particolare enfasi sarà posta sulle questioni attuali dell’industria globale del gas, sulle prospettive delle energie rinnovabili e sulla rinascita dei combustibili fossili e dell’atomo pacifico. Gli esperti discuteranno anche gli aspetti regionali della sicurezza e della cooperazione energetica, particolarmente importanti per i Paesi dell’Asia centrale.

Nuove prospettive e opportunità per il Kazakistan

La Repubblica del Kazakistan sarà il primo Paese dell’Asia centrale, e il secondo della CSI dopo la Russia, a ospitare il Congresso mondiale del petrolio. Lo svolgimento di un evento commerciale di questo livello ad Astana avrà senza dubbio un impatto positivo sull’attrattiva politica e d’immagine del Paese e gli consentirà di rafforzare ulteriormente la sua autorità sulla scena mondiale.

Naturalmente, le aspettative del prossimo Congresso mondiale del petrolio ad Astana non si limitano ad aumentare la reputazione e la riconoscibilità del Kazakistan sulla scena internazionale. Secondo l’associazione KAZENERGY, il WPC avrà un effetto moltiplicativo sull’economia nazionale e darà un grande contributo al miglioramento del clima imprenditoriale, all’attrazione degli investimenti e delle ultime tecnologie nell’industria del petrolio e del gas. Inoltre, darà un forte impulso allo sviluppo dei servizi, del turismo d’affari e delle infrastrutture ad Astana e in altre città. L’evento avrà anche un impatto positivo sullo sviluppo della comunicazione tra gli esperti dell’industria petrolifera e del gas, sullo scambio di esperienze, sulle innovazioni nel campo della formazione professionale degli specialisti e sull’attrazione di nuovi partner di investimento.

Vorremmo sottolineare che l’attrazione di nuovi investimenti è uno dei compiti strategicamente importanti per la leadership kazaka. Negli ultimi anni, Astana ha perseguito una politica di “porte aperte” per gli investimenti esteri e ha adottato misure attive per aumentare l’attrattiva degli investimenti introducendo vari meccanismi a sostegno degli investitori, anche nel settore dell’utilizzo del sottosuolo. Tra l’altro, il Kazakistan è leader nell’attrazione di investimenti diretti esteri (IDE) non solo nella regione dell’Asia centrale, ma anche tra tutti i Paesi post-sovietici.

Il “Concetto della politica di investimento della Repubblica del Kazakistan fino al 2026”, in fase di attuazione, prevede di portare il livello degli investimenti in capitale fisso al 25,1% del PIL e di aumentare l’afflusso di IDE a 25,5 miliardi di dollari nel 2026.

Una delle aree significative per l’afflusso di investimenti nell’ambito di questo concetto è il settore delle materie prime, in cui petrolio e gas sono al centro. Essendo uno dei rami principali della produzione industriale, l’industria del petrolio e del gas è alla base dello sviluppo dell’economia kazaka. Rappresenta circa il 20% del PIL del Paese e una parte significativa del bilancio statale. Inoltre, il petrolio e il gas rappresentano più della metà delle esportazioni kazake.

Sebbene negli ultimi anni Astana abbia compiuto alcuni passi per diversificare la propria economia dalla dipendenza dalle materie prime, le autorità intendono continuare a prestare attenzione allo sviluppo del complesso petrolifero e del gas. Così, nel dicembre 2023, il governo del Kazakistan ha approvato il Piano globale per lo sviluppo dei principali progetti petroliferi, del gas e petrolchimici per il periodo 2023-2027. In particolare, è finalizzato alla realizzazione di 20 progetti significativi con un volume di investimenti previsto di 37,3 miliardi di dollari.

Oltre allo sviluppo del potenziale petrolifero e del gas, la priorità principale per la leadership del Kazakistan è anche l’energia alternativa, per il cui sviluppo il Paese dispone di enormi risorse; le autorità nutrono grandi speranze per il futuro.

Come è noto, da oltre dieci anni il Kazakistan sta attuando il “Concetto di transizione del Paese verso un’economia verde” e uno degli obiettivi importanti è quello di aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nel bilancio energetico del Paese. Ricordiamo che attualmente più del 70% di tutta la produzione in Kazakistan è basata sul carbone fossile. Nel 2020, Astana è stata in grado di raggiungere il primo indicatore target definito nel Concetto per la transizione del Kazakistan verso un’economia verde, ovvero il 3% di FER sulla produzione totale di elettricità. Il Piano di sviluppo nazionale del Kazakistan per il 2025 fissa un nuovo obiettivo simile, pari al 6%.

Entro la fine del decennio in corso, il Kazakistan prevede di aumentare la quota delle FER nel bilancio energetico al 15% ed entro il 2050 le fonti “verdi” dovrebbero rappresentare almeno la metà del consumo energetico totale del Paese.

Come è noto, Astana si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060. Nel febbraio 2023 è stata approvata una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Ad oggi, il Kazakistan è il primo Paese della regione dell’Asia centrale ad aver adottato un simile documento.

I passi specifici per raggiungere gli obiettivi e i principi della strategia saranno definiti nella relativa tabella di marcia. Per il suo sviluppo è già stato creato un gruppo di lavoro suddiviso in 18 sottogruppi di diverso orientamento [9]. La “road map” coprirà i temi della costruzione di un sistema efficace di scambio di quote di emissioni di gas serra, dei finanziamenti “verdi”, del miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese e degli edifici, della decarbonizzazione dei processi industriali. Inoltre, saranno definite misure politiche a basso contenuto di carbonio per l’intera economia kazaka.

L’associazione KAZENERGY sottolinea che l’industria del petrolio e del gas, in quanto settore chiave dell’economia kazaka, ha grandi aspettative per l’attuazione degli obiettivi della Strategia per il clima. Inoltre, afferma che le tecnologie di decarbonizzazione richiederanno alle aziende ulteriori investimenti e la ristrutturazione dei loro attuali modelli di business. In realtà, ciò significa trovare una formula pratica che aiuti a raggiungere la neutralità climatica, bilanciando al contempo gli interessi del Paese e dell’industria del petrolio e del gas.

Data l’importanza e la portata di questi e altri compiti nell’ambito dell’attuazione di questa strategia, il Congresso sull’energia del WPC ad Astana è considerato uno degli strumenti efficaci ed efficienti per la sinergia della comunità industriale nazionale con l’esperienza degli esperti stranieri e le migliori tecnologie moderne a beneficio dello sviluppo energetico in Kazakistan [10].

Il comitato nazionale kazako del WPC Energy fa sapere che il finanziamento del Congresso di Astana avverrà attraverso l’attrazione di fondi di sponsorizzazione internazionali, la realizzazione di posti per i delegati e di spazi espositivi. Tutti gli eventuali profitti dell’evento saranno utilizzati per scopi benefici, tra cui la realizzazione di un progetto sociale per la creazione di un Museo del Petrolio ad Atyrau o l’istituzione di speciali borse di studio per gli studenti kazaki delle università tecniche di profilo industriale.

Conclusioni

Si può notare che la scelta di Astana come sede del Congresso Mondiale del Petrolio nel 2028 indica il riconoscimento del contributo del Comitato Nazionale kazako del WPC Energy allo sviluppo delle attività di questa influente organizzazione e al dialogo internazionale su temi di attualità dell’industria del petrolio, del gas e dell’energia.

Lo svolgimento di un evento così grandioso come il World Petroleum Forum in Kazakistan contribuirà senza dubbio a rafforzare il prestigio internazionale e la riconoscibilità di questo Paese dell’Asia centrale nel mondo, a rafforzare la sua integrazione nello spazio economico e dell’innovazione globale, l’afflusso di nuovi grandi investimenti stranieri e di tecnologie avanzate nel mercato kazako, che in ultima analisi avranno un potente effetto economico. Inoltre, in quanto piattaforma di dialogo internazionale di primo piano che riunisce le migliori menti dell’industria energetica globale, il 26° WPC di Astana offre al Kazakistan un’opportunità unica e storica per trovare le soluzioni più efficaci per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi, sia nel settore del petrolio e del gas, sia nella decarbonizzazione dell’economia e nel passaggio alla neutralità delle emissioni di carbonio, sia nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

