di Chen Qingqing

I legislatori di Hong Kong hanno approvato all’unanimità l’attesissimo disegno di legge previsto dall’articolo 23 della Legge fondamentale di Hong Kong martedì scorso, dopo una maratona di sessioni durante le quali tutti i legislatori hanno espresso il loro forte sostegno alla legge, proposta per la prima volta più di 20 anni fa. Si prevede che la legge svolgerà un ruolo cruciale nell’affrontare le lacune della sicurezza nazionale della città, formando un solido scudo di sicurezza nazionale con la legge sulla sicurezza nazionale (NSL) per Hong Kong, impedendo le attività di sovversione, infiltrazione, incitamento e spionaggio dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti nella città.

Il disegno di legge sarà pubblicato sabato ed entrerà in vigore da quel momento, ha dichiarato John Lee, capo dell’esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (RASD), dopo la votazione.

Oggi è un momento storico per Hong Kong, un momento storico in cui il sesto governo della RAS e il settimo LegCo hanno finalmente portato a termine insieme la loro gloriosa missione e un momento di orgoglio in cui la RAS scrive insieme una storia gloriosa”, ha dichiarato Lee, sottolineando che l’ordinanza sulla salvaguardia della sicurezza nazionale è stata approvata in terza lettura, garantendo di fatto la sicurezza nazionale.

La legge consente a Hong Kong di prevenire, reprimere e punire efficacemente le attività di spionaggio, le cospirazioni e le trappole delle agenzie di intelligence straniere, l’infiltrazione e il sabotaggio da parte di forze ostili, ha dichiarato Lee.

Possiamo prevenire efficacemente la “violenza in abito nero” e la “rivoluzione dei colori”. Possiamo prevenire efficacemente “l’indipendenza di Hong Kong” e la distruzione violenta, ha aggiunto.

Il Consiglio legislativo (LegCo) della RAS ha ripreso martedì la seconda lettura del disegno di legge, dove 88 legislatori sono intervenuti a turno, esprimendo tutti il loro sostegno alla legge.

Il governo della RAS ha portato avanti la legislazione sull’articolo 23 in un modo senza precedenti, lanciando una consultazione pubblica alla fine di gennaio che si è conclusa il 28 febbraio. Il disegno di legge sulla salvaguardia della sicurezza nazionale è stato pubblicato l’8 marzo e il Consiglio legislativo ha effettuato la prima e la seconda lettura lo stesso giorno.

Da allora, il LegCo ha convocato la riunione del Bill Committee, impiegando 44 ore per sette giorni consecutivi per completare la revisione di 181 articoli e 40 emendamenti. Sabato il governo ha presentato gli emendamenti al LegCo e nessun membro ha proposto ulteriori modifiche alle revisioni del governo.

In vista del processo di votazione in seconda lettura, il Segretario per la Sicurezza Chris Tang Ping-keung ha dichiarato che la bozza di ordinanza è il risultato degli sforzi collettivi di tutti i settori della società di Hong Kong e rappresenta anche l’impegno del governo nel far progredire la legislazione sull’articolo 23.

“In un momento in cui la sicurezza nazionale si trova ad affrontare gravi minacce, è imperativo completare il lavoro legislativo il più rapidamente possibile, stabilire un sistema completo e un meccanismo di esecuzione per mantenere la sicurezza nazionale, e non permettere alle forze ostili di avere l’opportunità di ostacolare e sabotare il processo legislativo”, ha dichiarato martedì al Global Times Lau Siu-kai, consulente dell’Associazione cinese di studi di Hong Kong e Macao, che è anche un consulente politico senior.

L’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, l’Ufficio del Commissario del Ministero degli Esteri cinese a Hong Kong e l’Ufficio di collegamento del governo centrale nella città hanno espresso martedì il loro sostegno e le loro congratulazioni per l’approvazione della legge sull’articolo 23, che rafforzerà ulteriormente le fondamenta dello sviluppo della città.

La Commissione per gli Affari Legislativi del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha dichiarato martedì che l’approvazione della legge sull’articolo 23 è una mossa significativa intrapresa dalla RAS per adempiere alle proprie responsabilità costituzionali per il mantenimento della sicurezza nazionale. È un risultato tangibile della piena attuazione dei doveri di legge per la salvaguardia della sicurezza nazionale e merita un pieno riconoscimento.

Un sostegno travolgente

Molti funzionari e membri del governo hanno indossato abiti e accessori di colore viola, il colore tematico dell’articolo 23, per mostrare il loro sostegno al LegCo martedì. Gli studenti delle scuole elementari erano presenti nella tribuna del pubblico dell’aula del LegCo per osservare e testimoniare il momento storico della legislazione sull’Articolo 23.

Elizabeth Quat Pei-fan, intervenuta in seconda lettura, ha dichiarato martedì al Global Times che nel suo discorso ha spiegato come i disordini sociali del 2019 abbiano fatto capire a tutti che il rischio per la sicurezza nazionale è sempre stato presente e che le forze straniere hanno da tempo tramato contro Hong Kong.

“Hong Kong deve legiferare sull’articolo 23 il prima possibile, poiché la protezione della sicurezza nazionale è una nostra responsabilità costituzionale, per garantire la sicurezza della vita e della proprietà di ogni residente e la loro libertà dalla paura, e perché solo con la sicurezza e la stabilità Hong Kong può cercare di svilupparsi”, ha detto.

Le leggi sulla sicurezza nazionale non sono un’esclusiva di Hong Kong. Sono uno standard globale e un elemento cruciale per qualsiasi società che abbia a cuore la pace e la sicurezza dei suoi cittadini, ha dichiarato il legislatore Dominic Lee Tsz-king durante la seconda lettura.

“Per questo trovo ipocrita che politici occidentali come Chris Patten e David Cameron abbiano criticato la nostra legislazione, mentre chiudono un occhio su leggi simili e più severe nel loro Paese… E il loro alleato, gli Stati Uniti, ha addirittura più di 20 leggi che riguardano la sicurezza nazionale”, ha dichiarato.

Dominic Lee Tsz-king ha dichiarato martedì al Global Times che l’atmosfera generale della sessione è stata buona, poiché tutti i legislatori hanno espresso il loro sostegno alla legge.

Il disegno di legge, intitolato Ordinanza sulla salvaguardia della sicurezza nazionale, comprende 91 emendamenti, che riguardano la revisione della definizione di “organizzazioni internazionali”, la revisione del campo di applicazione dei pubblici ufficiali, gli emendamenti relativi ai reati che coinvolgono i segreti di Stato e le attività di spionaggio e chiarisce il significato di “infrastrutture pubbliche” e “servizi pubblici” nelle disposizioni relative alle attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.

Gli emendamenti includono la revisione del nome e degli articoli relativi al reato di interferenza esterna, alle organizzazioni coinvolte in attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, ai poteri di applicazione della legge e ad altre questioni investigative, ai latitanti di reati che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, ai meccanismi di mantenimento della sicurezza nazionale e alle relative garanzie.

“Queste revisioni sono state fatte principalmente in considerazione dei suggerimenti costruttivi proposti dai membri del LegCo, che hanno portato a modifiche appropriate”, ha dichiarato martedì al Global Times Willy Fu, direttore dell’Associazione cinese di studi di Hong Kong e Macao e vicepresidente dell’Associazione per l’educazione alla Legge fondamentale di Hong Kong.

Regina Ip Lau Suk-yee, legislatrice del Nuovo Partito Popolare, ritiene che la definizione di “organizzazioni internazionali” contenuta nella bozza originale non fosse ideale. Durante la sessione del LegCo ha dichiarato di aver apprezzato il fatto che le autorità locali abbiano accolto i suggerimenti per rimuovere le parole ridondanti, rendendo la definizione di “forza esterna” più concisa dopo l’emendamento.

Momento storico

Non solo alcuni legislatori hanno dichiarato martedì al Global Times di sentirsi onorati di assistere a questo momento storico, ma alcuni esperti hanno affermato che è incoraggiante che questo “foglio di risposta costituzionale atteso da quasi 27 anni” sia finalmente entrato nella fase finale, nonostante la continua campagna di diffamazione e critica da parte dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti.

Il vicesegretario alla Giustizia di Hong Kong Cheung Kwok-kwan parteciperà questa settimana alla 55a sessione ordinaria del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che, secondo alcuni esperti, sarà anche un’importante piattaforma per chiarire alcuni malintesi sulla legislazione.

Gli emendamenti mirano a chiarire alcuni concetti, come le definizioni di segreto di Stato, forze esterne e incitamento, e a consentire, in alcuni aspetti, che l’interesse pubblico serva come argomento di difesa, alleviando alcune preoccupazioni dei media, del mondo accademico e delle imprese, ha osservato Lau.

“Lo scopo principale della legge è quello di impedire alle forze statunitensi e occidentali di impegnarsi in attività di sovversione, infiltrazione, incitamento e spionaggio a Hong Kong, costruendo uno scudo per la sicurezza nazionale insieme alla NSL per Hong Kong”, ha detto l’esperto.

Fonte:

https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309110.shtml