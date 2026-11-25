da ISIA – Istituto Italiano per l’Asia

Il 20 novembre 2026, presso il Senato della Repubblica Italiana, si è svolta a Roma una conferenza sul tema “Il Diritto Internazionale nella situazione geopolitica attuale e la Neutralità Permanente del Turkmenistan “.

L’evento è stato organizzato dall”Istituto Italiano per l’Asia (ISIA) in collaborazione con l’Ambasciata del Turkmenistan nella Repubblica Italiana.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della proclamazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – su proposta del Turkmenistan – del 2028 come “Anno Internazionale del Diritto”.

Alla conferenza hanno preso parte rappresentanti del Senato italiano, i vertici e i membri dell’Istituto Italiano per l’Asia, esponenti delle istituzioni governative, del mondo scientifico e accademico italiano, giuristi, esperti di diritto internazionale e relazioni internazionali, nonché capi e personale delle missioni diplomatiche accreditate a Roma, inclusi i rappresentanti degli Stati che hanno co-sponsorizzato la relativa risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU.

Sono intervenuti con un saluto iniziale il Senatore della Repubblica Italiana Antonio Salvatore Trevisi; il Presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia, Mario Morgoni; l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Turkmenistan in Italia, T. Komekov; il deputato della Camera dei Deputati italiana Mauro Del Barba; e l’Ambasciatore Federico Failla, coordinatore per le riunioni ministeriali “Italia–Asia Centrale” presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Hanno partecipato in videoconferenza l’Ambasciatore d’Italia in Turkmenistan, Martin Brook; la Rettrice dell’Istituto di Relazioni Internazionali del Ministero degli Affari Esteri del Turkmenistan, G. Yusupova; e il Direttore dell’Istituto di Stato, Diritto e Democrazia del Turkmenistan, Y. Nuryyev.

Di particolare interesse gli interventi del Prof. Fausto Vecchio e del Dr Massimo Maria Pagano che hanno evidenziato l’attualità delle tematiche trattate, evidenziando il ruolo dell’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché l’importanza dei principi di uguaglianza sovrana tra gli Stati e di risoluzione pacifica delle controversie internazionali.

Particolare attenzione è stata dedicata ai fondamenti giuridici internazionali della neutralità permanente del Turkmenistan, nonché al ruolo del Paese nel rafforzamento della stabilità regionale e globale, nella promozione di un dialogo internazionale costruttivo e nella creazione di un clima di fiducia e comprensione reciproca tra gli Stati.

Nel corso delle discussioni, i partecipanti hanno sottolineato la crescente importanza del diritto internazionale quale pilastro fondamentale per garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. È stato in particolare rilevato come la proclamazione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 2028 quale “Anno internazionale del diritto” – un’iniziativa proposta dal Turkmenistan – costituisca una chiara testimonianza dell’ampio sostegno internazionale agli sforzi del Paese volti a rafforzare l’ordine giuridico internazionale e a promuovere i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite.

A conclusione della conferenza, i partecipanti hanno evidenziato l’importanza di un dialogo costante tra gli ambienti diplomatici, accademici ed esperti del settore. Tali sforzi risultano essenziali per rafforzare i meccanismi giuridici internazionali, sviluppare una diplomazia basata sulla fiducia e costruire un’architettura sostenibile per la pace e la sicurezza.

ISIA è da sempre impegnata a costruire ponti culturali, diplomatici, economici e politici tra Italia e Asia e si adopera per favorire il dialogo tra tutti gli stakeholder interessati a perseguire la pace con strumenti pacifici.