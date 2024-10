Signore e Signori,

Cari amici,

Oggi abbiamo organizzato un incontro con titolo “La realtà della R.P.D di Corea e lo sviluppo delle relazioni dei nostri due Paesi nell’ambito della situazione internazionale complicata”.

Prima di tutto, vorrei esprimere i miei profondi ringraziamenti a tutti i presenti.

Oggi è il 79° anniversario della fondazione del Partito del Lavoro di Corea.

Il Partito gioca il ruolo molto importante nella costruzione dello Stato e allo sviluppo dell’economia. Il Partito presenta, indica l’orientamento e la linea politica dello Stato e del Popolo, mobilita il popolo e porta a compimento i suoi obiettivi.

Proprio per questo, il nostro Leader Kim Il Sung fondò prima di tutto il partito e, di seguito, mise le fondamenta per l’esercito e lo Stato.

Il nostro Partito considera le masse popolari come l’essere più prezioso; nel nostro paese la realizzazione delle esigenze e degli interessi del popolo sono il principio supremo dell’attività del Partito.

Il partito esegue, pratica la politica che mette le masse popolari al primo posto – una politica che difende gli interessi dei cittadini in qualsiasi situazione.

Per esempio, è stata adottata una legge secondo la quale è obbligatorio fornire il latte, tutti i giorni, ai bambini di asili; allo stesso modo è obbligatorio fornire di uniformi e scarpe gli studenti delle scuole di ordine superiore.

Il nostro popolo sta costruendo uno Stato ricco e politicamente indipendente, economicamente autosufficiente e militarmente potente sotto la guida del Partito e con la bandiera dell’Idea Juche in alto.

L’Idea Juche pretende che il padrone del proprio destino sia la persona in sé e che la forza derivi dalla stessa persona.

Adesso il nostro popolo concentra gli sforzi sulla costruzione economica e le forze motrici sono la scienza e la tecnologia.

Per il partito e lo Stato la scienza e l’istruzione sono l’anello principale per la costruzione di uno Stato economicamente forte e il Partito e lo Stato danno le priorità allo sviluppo di questi settori.

La scienza è la locomotiva dello sviluppo dell’economia e l’istruzione è la madre della scienza.

Nel nostro paese tutte le cose si risolvono con la forza della scienza e della tecnologia.

Se l’economia è debole, se la scienza e la tecnologia sono deboli, è impossibile costruire un paese ricco e potente.

Nel nostro paese lo Stato paga molto bene le persone che lavorano nei settori della scienza e della tecnologia: i salari degli scienziati e degli insegnanti sono più alti rispetto ad altre persone; lo Stato investe consistenti fondi e risorse per lo sviluppo della scienza e tecnica.

Nel nostro Paese apprendere la scienza e la tecnica è la tendenza più forte dell’intera società.

I popoli che restano arretrati nella scienza e tecnologia sono costretti a rimanere schiavi o dominati da altre persone o da altri paesi.

La maggior parte dei giovani desiderano studiare la scienza e la tecnica avanzata ovvero i segmenti dell’Intelligenza Artificiale, l’Astronomia, la Fisica nucleare, l’Ingegneria Elettronica e l’Ingegneria dei Materiali.

Per quanto riguarda la Scienza e la Tecnologia, inclusa l’Intelligenza Artificiale che si sta sviluppando velocemente, queste devono contribuire allo sviluppo dell’economia e al miglioramento di vita dei popoli, non ad ambizioni egoistiche di persone o paesi interessati solo a dominare e controllare altri paesi o altre persone. Perciò si devono stabilire nuove leggi e nuove regole internazionali e interne sull’Intelligenza Artificiale per contenerli.

Nel nostro paese fornire casa ai cittadini è un compito urgente e prioritario dello Stato e del Partito e adesso è in corso la costruzione di 50mila abitazioni nella nostra capitale.

Tutti i quadri, dirigenti e funzionari del partito e del governo sono mobilitati a individuare i problemi di vita come casa, acqua, articoli di consumo in massa e a risolverli ad ogni costo.

Quando siamo colpiti da catastrofi naturali, come l’inondazione di due mesi fa, tutto il paese si mobilita a fornire aiuti materiali e spirituali.

A proposito della politica estera, il nostro paese difende l’Indipendenza, la Pace, e l’amicizia come l’ideale della politica estera attraverso la quale sta sviluppando rapporti di amicizia e collaborazione con altre nazioni e stati, purché rispettino la nostra sovranità; stiamo inoltre combattendo per prevenire la guerra e per difendere la pace e la sicurezza mondiale particolarmente sulla penisola coreana.

I rapporti più critici e ostili sono certamente quelli con gli Stati Uniti.

La causa di peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti si attribuisce alla politica anacronistica americana di ostilità nei confronti del nostro Paese, non scevra da atti di provocazione politica e militare.

Anche adesso gli americani sono concentrati nelle esercitazioni militari congiunte con la Rep. Di Corea e il Giappone contro il nostro Paese, senza abbandonare propositi ostili contro di noi.

Fino a quando gli americani non cambieranno atteggiamento verso il nostro paese, la nostra linea politica resterà dura, ferma e intransigente verso gli Stati Uniti.

Il potenziamento delle nostre forze difensive corrisponde a un legittimo diritto di un paese sovrano e membro delle Nazioni Unite.

Le esercitazioni militari e i test di missili del nostro esercito sono le risposte naturali a quelle su vasta scala degli americani e della R. di Corea.

Le manovre insensate di ampliamento delle forze militari degli americani, che aggravano la situazione regionale con la minaccia atomica, devono essere condannate della comunità internazionale.

A proposito del rapporto con la Russia, il bilaterale rapporto tradizionale allacciato grazie alla precedente generazione di leader politici ha fatto un salto di qualità in occasione dello scambio di visite tra i presidenti dei due Paesi.

Sviluppare, in vari settori, i rapporti bilaterali con la Russia, paese confinante, il più grande detentore di materie prime, è legittimo e naturale.

Il rumore circa presunti affari di armi tra la Corea e la Russia è senza fondamenta ma è una manovra degli Stati Uniti volta a danneggiare il legittimo rapporto tra due stati sovrani e liberi.

Del resto sono gli Stati Uniti i primi a vendere quante più armi possibili, donde la guerra in Ucraina, che è un sottoprodotto di una politica di allargamento della Nato verso Est.

Soddisfare la loro avidità utilizzando vassalli o scagnozzi è il loro metodo.

Non ci sarà mai la pace nel mondo fino a quando gli americani non cesseranno la loro politica aggressiva.

I complotti e le manovre contro le relazioni legittime e normali tra gli Stati sovrani sono atti illegittimi, di violazione delle sovranità e sono contrari pure al proposito della Carta delle Nazioni Unite che stimola i rapporti di amicizia tra gli Stati. Noi non perdoneremo certi tentativi di disonorare il nostro Paese.

Il mondo deve condannare le azioni degli americani che vendono le armi di distruzione a varie regioni del mondo per guadagnare soldi.

I rapporti con la Cina sono quelli di compagni, amici, creati e sviluppati dai leader che ci hanno preceduto nel corso della costruzione socialista, ma si sviluppano ulteriormente oggi.

Il conflitto in Medio Oriente è la conseguenza della strategia egemonica degli Stati Uniti che dura 80 anni. Gli Stati Uniti consegnano armi a Israele, istigando gli attacchi contro Palestina, Libano e perfino Iran.

Ciò deriva dall’aver assecondato le manovre espansionistiche di Israele.

Il nostro Governo sarà fedele all’ideale di indipendenza, pace e amicizia in politica estera e farà sforzi per sviluppare i rapporti di amicizia e collaborazione con i popoli e nazioni che rispettano la nostra sovranità, ma anche per costruire un mondo equo e pacifico.

Io, con la speranza che i presenti all’incontro cerchino di contribuire ulteriormente allo sviluppo dei rapporti di amicizia e collaborazione dei nostri due popoli, vi auguro di vivere un momento piacevole insieme.

Grazie

Fonte: Casa pubblica e scienziati (con stipendi alti). Cari detrattori, sicuri di non invidiare la Corea del Nord? – Il Tazebao