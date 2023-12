Di Redazione del Gumilëv Center

L’evento ha riunito più di 200 persone – attive, appassionate, interessate alla prosperità della nostra casa comune. Tra gli ospiti del forum c’erano rappresentanti delle autorità, del clero, noti personaggi pubblici e politici, scrittori, musicisti, artisti, guerrieri in prima linea – tutti coloro che stanno creando l’immagine della Russia futura. Vale la pena sottolineare che una caratteristica distintiva dell’evento è stato l’approccio interetnico e multiculturale. All’evento sono intervenuti rappresentanti di Abkhazia, Bielorussia, Kazakistan, Transnistria, Serbia, Francia, Italia, Georgia e altri Paesi. Dalle regioni russe sono stati presentati nuovi skiff provenienti da Mosca, San Pietroburgo, Kaliningrad, Voronezh, Crimea, Daghestan, Bashkiria, Astrakhan, Rostov, Lugansk, Chelyabinsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk, Perm, Altai, Tuva, Yakutia e Vladivostok.

Il forum ha discusso di cultura eurasiatica, estetica scita, sviluppo sovrano e futuro della nostra civiltà indipendente.

L’evento è iniziato al suono degli strumenti musicali del Maestro Antonio Gramsci, le squisite canne d’ottone della Carnaya, che hanno conferito agli ospiti uno stato d’animo speciale, combinando sentimenti meditativi e di creazione con un vivo desiderio di comunicazione, comunicazione a beneficio delle prossime trasformazioni.

Tutti gli ospiti, nei loro interventi, hanno convenuto che lo Scitismo è un’idea unica, pertinente e adattissima non solo alla Russia, ma anche un concetto che può unire il nostro spazio eurasiatico e quindi nobilitare il mondo intero.

Il direttore del Centro Lev Gumilev, scrittore e ideologo Pavel Zarifullin: “Con la nostra fabbrica del pensiero stiamo formando da decenni l’immagine del futuro! E questa immagine è quella dei Nuovi Sciti. Solo la visione del mondo scita può salvare e trasformare la civiltà russa.E per prima cosa salvare l’umanità. È nella Scizia d’oro che si incarnerà la missione della Russia di salvare il mondo, profetizzata dagli anziani russi, dai grandi scrittori e dai filosofi-sophiologi”.

Il politologo bielorusso Alexei Dzermant: “Per essere una civiltà indipendente la Russia ha bisogno di una propria idea potente, viva e autentica!

Non vogliamo seguire la strada del nazionalismo occidentale,

la via dell’inimicizia – siamo alla ricerca di codici che ci uniscano. Uno di questi codici è antico, da un lato, e dall’altro futuristico, scita, eurasiatico, è intessuto nella nostra cultura slava della vecchia Russia e nella cultura russa moderna.

Il fondatore del battaglione “Scyth” Andrey Polukhanov: La fratellanza, l’idea del mondo scita è stata ripresa. E noi nel nostro battaglione abbiamo dimostrato la fattibilità di questa idea. Lo spirito presente è incomparabile. La pace scita ci unisce tutti. La pace scita è amore!”.

Il deputato della Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione Russa, il politologo Oleg Matveychev: “Siamo eredi dell’Europa, certo, e di Bisanzio, ma in misura maggiore della Scizia e della Grande Steppa!”.

Il deputato della Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione Russa Nikolay Novichkov: “L’eurasiatismo, l’idea scita – le nostre radici comuni, i nostri valori comuni. Stiamo parlando del fatto che dovrebbero esserci dei principi in base ai quali lo Stato dovrebbe agire e che non dovrebbero essere in contraddizione con gli interessi del futuro, del presente e del passato. E questo è esattamente l’eurasiatismo e lo scitismo”.

Il rettore della Chiesa della Santissima Trinità di Chelyabinsk, fr. Igor (Shestakov): “L’idea della Scizia ci è molto gradita. In una meravigliosa fusione di culture e di continuum temporali mi sembra la più pertinente”.

Il Forum si è concluso con una cena conviviale. A ogni ospite è stata consegnata la rivista “Nuovi Sciti”, che presenta i principali vettori delle attività del movimento e i punti salienti.