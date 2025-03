5.1 – 1994 – 1996: inizia la caccia alle discariche

Il 31 marzo 1994, l’oramai dimissionario governo Ciampi, con l’opcm n. 75, prorogava i poteri del Commissario straordinario Improta al 30 settembre dello stesso anno. Ma, allo stesso tempo, li estendeva ulteriormente, attribuendogli “la facoltà di requisire complessi aziendali per l’esercizio dell’attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani”. Ossia: contro ogni normativa europea e interna, la “monnezza” poteva anche essere gettata in fabbriche e capannoni abbandonati, a prescindere da dove sorgessero. Non solo: il commissario poteva “requisire impianti i cui limiti quantitativi già autorizzati risultino esauriti”, attribuendone “la gestione a enti pubblici” (art. 2, commi 5 e 6) .

In pratica, l’esplicita autorizzazione a far riaprire d’autorità anche le discariche già piene. Con quest’ultima disposizione iniziava la decennale “guerra” tra commissario e popolazioni locali dei comuni ospitanti le discariche di volta in volta scelte per (tentare di) trovare un rimedio qualsiasi alla “monnezza” per le strade.

Già da sole, queste due nuove disposizioni, aggiunte alle precedenti, danno l’idea di quanto il governo da un lato avesse inizialmente sottovalutato la gravità della situazione; dall’altro, di come, in ogni caso, si rimandasse al nuovo governo uscito dalle elezioni, con un’altra data di scadenza estremamente ravvicinata, una gestione meno provvisoria dell’emergenza. Come del resto esplicitamente confermato dall’audizione già vista del Prefetto Romano: «veniva conferita al predetto (ossia Improta, ndr.) la potestà di disporre ulteriori conferimenti mediante provvedimenti di occupazione d’urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati; requisire complessi aziendali per l’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti; requisire impianti i cui limiti quantitativi già autorizzati risultassero in esaurimento, attribuendone la gestione ad enti pubblici (cosa che fu fatta) ,.. Veniva inoltre conferita la potestà di disporre l’esecuzione di nuovi impianti, nonché l’integrazione ed il completamento di impianti pubblici esistenti o in costruzione, approvando progetti, provvedendo ad occupazioni di urgenza ed espropri, eseguendo opere, autorizzandone l’esercizio ed affidandone la titolarità ed enti pubblici» .

Insomma, a partire dal primo rinnovo della gestione commissariale, l’autentico teatro dell’assurdo/grottesco che avrebbe dominato tale gestione per i successivi 14 anni era già bell’e delineato.

Da un lato, a) si scaricava sul governo successivo la soluzione del problema del fondo dell’emergenza: non toccava al commissariato adottare e attuare un piano definitivo per lo smaltimento dei rifiuti, che era e restava di competenza regionale; ma b) senza tale piano, il commissariato era fatalmente destinato a produrre nuova emergenza, dovendo forzatamente provvedere all’immediata necessità di togliere la monnezza dalle strade.

Ovemai non fosse chiaro: il commissario doveva fare contemporaneamente una cosa e il suo contrario: continuare la caccia a quelle stesse discariche che invece, negli obiettivi della legge del 1993 (che, particolare non secondario, non era abolita dalle deroghe e perciò restava interamente vigente) dovevano essere come minimo diminuite.

E difatti, l’attività di Improta, si limitò ad un sostanziale “guadagnare tempo”: come ricordato anche dalla Corte dei Conti, il suo «ambito d’intervento, dopo la chiusura delle discariche private abusive e la realizzazione di nuovi siti di smaltimento ad esclusiva gestione pubblica, finiva con l’essere limitato alla sola gestione delle discariche» .

In pratica, ciò significò nient’altro che la requisizione delle discariche private, e la ricerca di nuove, il cui utilizzo continuava però in modo esattamente identico; quindi non eliminando affatto il problema della loro imminente saturazione.

Del resto, Improta poteva fare poco altro: non perché non glielo consentissero le ordinanze, come si è visto; piuttosto, per gli stretti limiti temporali impostigli e, soprattutto, va ulteriormente ribadito, perché era evidente che la soluzione definitiva non era giuridicamente ed istituzionalmente di sua competenza.

Non a caso, infatti, il prefetto Romano, davanti alla Commissione parlamentare, non usò il termine “risolvere” o “cercare di “risolvere” l’emergenza, ma si limitò a definire l’attività di Improta un «programmare l’emergenza» .

Emergenza che, in effetti, già nel 1994 era sulle soglie di diventare catastrofe vera e propria, poiché, come ricordò poi nel 1997 sempre il Prefetto Romano, al febbraio 1994 quattro sole discariche in tutta la regione potevano ancora garantire una certa possibilità di smaltimento, tra cui gli autentici mostri di Pianura e Masseria del Pozzo (Giugliano) e Bortolotto (in provincia di Caserta). Per il resto, erano a disposizione solo “micro discariche” per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai rispettivi comuni: 20 in provincia di Avellino, 35 in provincia di Benevento, 26 in provincia di Caserta, 87 in provincia di Caserta e nessuna in provincia di Napoli . Cioè: per la “monnezza” di Napoli già nel 1994 era rimasta solo Pianura e la speranza che la si potesse scaricare in siti al di fuori della provincia senza che i sindaci locali si opponessero.

Ovviamente, tali numeri comprendevano le sole discariche “ufficiali”, e non quelle abusive. Delle quali, già nel 1995 la Commissione parlamentare evidenziava il fatto che, nonostante fossero facilmente rintracciabili , nulla veniva fatto perché la loro apertura e il loro utilizzo fosse efficacemente contrastato. Anzi, per due volte in poche pagine la Commissione denunciava apertamente il «vero e proprio scarico di responsabilità delle competenti autorità preposte alla prevenzione e al controllo del fenomeno» .

Con una produzione annua di rifiuti urbani in Campania, nel 1994, di oltre 2.000.000 di tonnellate, e con le discariche “legali” in via di chiusura, il prefetto-commissario era dunque costretto da un lato a forzare l’utilizzo di quelle in via di saturazione; dall’altro a cercare nuovi siti da adibire sempre e solo a discariche (a rischio di collocarle in prossimità di luoghi abitati o di coltivazioni, ecc., sempre in deroga ai vincoli ambientali).

L’unica cosa importante, insomma, era che si trovasse un buco purchessia per la “monnezza”.

5.2 – Entrano in scena Pianura e i dolori di Bassolino

Pianura è l’esempio più eloquente. Già nel 1994 era una mostruosità senza pari in Europa, visto che già aveva accolto in oltre trent’anni milioni e milioni di tonnellate di ogni genere di rifiuti ; dunque la sua bonifica era a di r poco sacrosanta. Ma la sopravvenuta emergenza la faceva diventare vera e propria ancora di salvezza, per il fatto che, al sopralluogo effettuato dopo il commissariamento, «emergeva una residua capacità volumetrica di circa 4 milioni e 600.000 metri cubi» ; per cui, ci si era precipitati a prorogarne l’utilizzo fino al 31 dicembre 1995 ; ovviamente, prescindendo da ogni altra valutazione di tipo ecologico, ambientale, di tollerabilità del territorio circostante ecc.

Da notare: ascoltato dalla Commissione il 3 ottobre 1995, Bassolino, allora all’acme della sua luminosa parabola di sindaco del “Rinascimento napoletano” aveva proclamato «la ferma volontà, anche eventualmente facendo ricorso a ordinanze sindacali per ragioni igienico-sanitarie, di chiudere la discarica di Pianura” entro appunto la stessa data» . In effetti la chiuse; tranne poi, «con dolore», ovviamente, supplicarne la riapertura, da Governatore della Campania, nel pieno dell’apocalisse del gennaio 2008 .

Dimenticando evidentemente innanzi tutto che la riapertura da lui auspicata “con dolore” era possibile perché non era stata mai attuata la bonifica da lui stesso promessa più volte dopo il 1995; in secondo luogo, che, tra il ’95 e il 2008 a Pianura erano arrivate appunto gli altri quattro milioni e seicentomila cubi di “monnezza” accertati da Improta. Come dire: tre mostruosità criminali in una mostruosità sola. A margine: sempre nella stessa audizione, Bassolino garantiva “avviato” un piano per la raccolta differenziata a Napoli di cui non se ne è vista la benché minima traccia .

Ma di Bassolino e della sua mai troppo sopravvalutata responsabilità della catastrofe apocalittica che qui si narra, se ne parlerà ovviamente a lungo tra qualche puntata, quando verrà il suo turno …

5.3 – Purché si discarichi …

Poiché era però evidente che Pianura e Giugliano da soli non sarebbero bastati, contemporaneamente iniziava la ricerca disperata di nuovi siti da adibire a discarica; unico fattore che avesse importanza: quanta “monnezza” potessero accogliere. Ad esempio, come ricorda Romano, per la provincia di Napoli fu necessario «rivolgere l’attenzione verso altre due discariche: Ardolino, sita in Piazzola di Nola, e Iovino, sita in Palma Campania, per le quali le relazioni tecniche avevano evidenziato disponibilità in termini volumetrici e di superficie» . Insomma: l’unica cosa che contasse era che fossero capienti abbastanza. Inquinassero o meno, fossero legittime o meno, se e quando si fossero bonificate, erano problemi che non ci si poteva (già) più porre.

Inoltre, la necessità di poter (e dover) provvedere alla sola emergenza immediata e quotidiana, senza cioè essere in grado di poter anche solo proporre un piano per una soluzione definitiva del problema, portò l’attività di Improta ad un esito paradossale, anche questo comportante poi effetti non secondari sulla catastrofe degli anni seguenti: avrebbe dovuto chiudere le discariche private (come si è visto nella prima puntata) e invece, di fatto, ne ampliò il numero.

Anche perché soldi per aprire e gestire discariche interamente pubbliche non ce n’erano: «si trattò di provvedimenti necessitati non solo dalla situazione di emergenza ma soprattutto dalla mancanza di fondi: i previsti finanziamenti di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri 11 febbraio 1994 e 31 marzo 1994, indispensabili per fronteggiare gli oneri economici connessi agli atti di requisizione, esproprio e realizzazione di nuovi impianti, furono infatti acquisiti soltanto a metà settembre 1994 … soltanto dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 1995, disposta con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1994, fu pertanto possibile avviare le procedure per il passaggio della gestione dal privato al pubblico, attraverso l’adozione di provvedimenti di requisizione di quegli impianti che presentavano ancora una certa capacità recettiva e quindi una certa durata di gestione nel tempo. Si tratta di un passaggio interessante perché, di fatto, il prefetto fu costretto ad affidare ancora al privato la gestione delle discariche, con tutti i rischi conseguenti» .

Ennesimo esempio, insomma, di come già al 1995, dopo un solo anno di emergenza, non si capisse più cosa fosse lecito o illecito fare.

5.4 – … non scartiamo niente, manco il Vesuvio

Ed i “rischi” cui alludeva Romano non erano solo quelli, ben noti, legati a possibili interessi illegali (camorristici o di mero profitto personale); vi era anche il fatto che, poiché l’emergenza obbligava al puro e semplice sversamento della monnezza così com’era, si allontanava indefinitamente nel tempo l’indispensabile bonifica (come nel caso di Pianura) o, peggio ancora: aprendo nuovi siti che poi (ma chissà quando) avrebbero dovuto essere bonificati, si creava un nuovo ulteriore paradosso: che il commissario stesso era “costretto”, per così dire, a violare le primissime ordinanze del 1994, visto che in entrambe era esplicitamente previsto (comma 8 dell’art. 2) che tra i doveri del commissario vi fosse quello di provvedere alla bonifica dei siti saturi.

Ogni riferimento alla sentenza di condanna della CEDU del gennaio scorso è voluto.

Difatti, già la prima relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta evidenziava che, nell’ottobre 1995, «dei 22 impianti autorizzati su richiesta di privati (discariche, impianti di trattamento, centri di stoccaggio provvisorio), ben 15 risultano essere discariche, ossia luoghi in cui i rifiuti vengono messi a dimora nella loro globalità e in assenza di alcuna procedura di recupero» .

In realtà, dal testo del documento non si capisce se questi 22 impianti erano stati autorizzati dalla Regione anche dopo il commissariamento, visto che poche righe prima si afferma, senza precisare fino a quando, che «in assenza del piano regionale è stato reso possibile attraverso un regime di autorizzazioni rinnovabili, a scadenza quinquennale e per quantitativi determinati, emesso dalla regione su istanza di privati» .

In sostanza, dunque, e al di là del linguaggio contorto usato, la Commissione ammetteva che si continuava a far gestire a privati pure e semplici discariche, dove la “monnezza” veniva gettata così com’era e così restava. Per di più, si accennava a “centri di stoccaggio provvisorio” senza chiedersi in vista di cosa e di quali tempi fossero “provvisoriamente” stoccati i rifiuti, visto che il piano regionale definitivo non c’era.

Subito dopo si evidenziava un ulteriore e ancor più drammatico dato: già nell’ottobre del 1995 appariva evidente che la provincia di Napoli era letteralmente disseminata di discariche: perciò, chiedere ai comuni di questa provincia di continuare a sopportare il peso di queste e/o addirittura di nuove, senza contestualmente avviare una almeno parziale bonifiche delle più antiche sarebbe stato semplicemente folle. Affermava infatti la Commissione: «delle 15 discariche autorizzate, che in realtà smaltirebbero per le loro dimensioni la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti dalla regione, 10 risultano localizzate nella provincia di Napoli, il cui territorio è pari a due terzi del Comune di Roma, e la cui densità demografica è tra le maggiori d’Europa» .

Del resto, nello stesso documento si citava il caso dei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca (a loro volta limitrofi dei comuni della provincia di Caserta di Castelvolturno e Parete, che già ospitavano discariche), i cui sindaci erano tutti fermissimi nell’opporsi alla realizzazione di nuove discariche. Opposizione dettata da un motivo molto semplice: nel raggio di dieci chilometri circa, in un’area già pesantemente «caratterizzata dalla diffusa presenza di discariche requisite o abusive o sotto sequestro giudiziario» , il prefetto-commissario intendeva aprirne un’altra, per di più di «di notevoli dimensioni» , come precisava la Commissione stessa.

Tragicamente esemplare di questa situazione, il caso di Somma Vesuviana: delle 10 discariche autorizzate sopra ricordate, ben 6 risultavano ubicate nel territorio di questo comune, e di queste, 3 nell’area del costituendo Parco del Vesuvio . In pratica, poiché di libero in provincia di Napoli erano rimaste solo le falde del Vesuvio, si utilizzavano anche quelle. Cosa a cui aveva già pensato però l’abusivismo, visto che, sempre nel territorio del comune di Somma, vi era anche una enorme discarica abusiva detta “la Fungaia”, addirittura «una sorta di collina artificiale appoggiata sulle pendici del Vesuvio» , utilizzata dagli inizi degli anni ‘60 .

Si capisce dunque perché già nell’ottobre 1995 Improta lamentasse «lo stato di permanente conflitto legato alla localizzazione degli impianti» , causa della «realizzazione molto parziale del programma contenuto nel piano per le discariche di emergenza» .

Molto meno comprensibile, però, è perché, nonostante tali circostanziate denunce, e nonostante la Commissione stessa rilevasse le «mancate verifiche da parte delle autorità sanitarie competenti o di altri organismi di controllo» , e nonostante ancora che la Commissione stessa si definisca «munita degli stessi poteri del giudice penale» , nessuno dei Commissari abbia pensato a chiedere qualcosa in merito a quelle stesse autorità da loro più volte criticate.

Tra le quali, e non può non essere rilevato, la Commissione, sia pure sempre in modo indiretto e allusivo, continuava a indicare la Regione Campania come la principale responsabile della situazione: poiché non si vede a quale altra “amministrazione” potesse riferirsi laddove rilevava “la persistente inadeguatezza delle amministrazioni che dovrebbero garantire un’adeguata pianificazione e una gestione ordinaria dello smaltimento” .

