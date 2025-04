6.1 – Commissariati senza fine: il sogno proibito del Consiglio Regionale

Come si è visto nelle puntate precedenti di questa ricostruzione, già alla fine del 1995, grazie alle cervellotiche/grottesche/disperate disposizioni delle opcm, la tragedia della monnezza in Campania ruotava tutto attorno a questo assurdo: poiché non si voleva attuare il piano definitivo di smaltimento dei rifiuti (in sostanza: decidere dove e quali impianti costruire), le discariche erano diventate al tempo stesso “la soluzione” e “il problema”: a) perché erano quasi tutte o sature o in via di saturazione; b) perché dovevano essere chiuse e non riaperte (o tenute aperte). Ma: c) se si chiudevano, dove si buttava la monnezza?

Di conseguenza, anche la stessa attività del commissariato era diventata non la soluzione ma parte del problema. Visto che altro non poteva fare se non continuare a cercare disperatamente siti dove gettare la monnezza: cioè, prolungare all’infinito l’emergenza. Ci voleva un piano definitivo: ma la Regione, e ciò era oramai evidente, non aveva nessuna intenzione di rinunciare a farsi commissariare su questo problema.

Insomma, il vero problema da risolvere era politico: nessuna giunta, né di destra né di sinistra, si sarebbe mai accollata l’attuazione definitiva del piano regionale (fosse stato quello bocciato nel marzo 1995 o un altro) perché comportava necessariamente scelte ritenute elettoralmente negative in termini di consenso; e dunque, andava trovata una soluzione legislativa che, per così dire, facesse diventare straordinario l’ordinario e viceversa: si trattava, cioè, di trovare una sorta di “alibi” normativo a chi si fosse trovato a governare la Regione (ma anche a chi si fosse trovato all’opposizione), per cui, in sostanza, potesse dire che ciò che stava “imponendo” non lo faceva per volontà sua, ma perché “costretto” dalla legge; che non aveva fatto lui.

Come avrebbe infatti confermato nel 1997 il successore di Grasso, Antonio Rastrelli (di centrodestra), ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta: «Il prefetto ha una funzione per così dire asettica, neutrale rispetto alle forze politiche. Dico con la massima sincerità, cui sono obbligato nel dialogo con la Commissione di inchiesta, che un commissariato di questo genere, date le determinazioni punitive per le comunità locali che scaturirebbero come automatica conseguenza di eventuali obblighi in materia, è estremamente negativo dal punto di vista politico» .

In italiano corrente: il ritorno alla gestione ordinaria non conveniva a nessuno dei due schieramenti perché sarebbe stato controproducente elettoralmente; per cui, forse era meglio addirittura che i poteri commissariali, sempre affidati al Prefetto, comprendessero ciò che toccava alla Regione fare, ma che non voleva assolutamente fare (implicitamente, dunque, rifiutando la possibilità che fosse lui stesso ad assumere questo ruolo, qualora la proposta fosse stata subito recepita).

E infatti, uno dei componenti della Commissione, il senatore Roberto Napoli, all’epoca di centrodestra, si precipitò a dar ragione a Rastrelli: «Quando il Parlamento ha reiterato le nomine del presidente della regione e del prefetto di Napoli a commissari di Governo con funzioni separate ha inteso giustificare questa differenziazione con i compiti previsti nella legge: uno è un compito di tipo regionale, amministrativo e direi anche politico, cioè l’individuazione dei siti e degli impianti speciali; l’altro è un compito di governo periferico. Condivido perciò la risposta del presidente Rastrelli di tenere separati i due compiti rispetto all’opinione del prefetto favorevole all’unificazione, giustificata con la possibilità di meglio operare con l’accentramento in un unico organo, che ovviamente dovrebbe essere quello del prefetto» .

Cinque anni dopo, nel 2000, anche la Commissione (in cui erano ovviamente rappresentate sia la destra che la sinistra) non poteva fare a meno di ammettere che, in effetti, era stato proprio questo il problema da risolvere: «non può essere sottovalutato il fatto che, tutte le ipotesi fin qui esaminate sono significativamente dissimili da quelle disciplinanti i casi della protezione civile e che le emergenze sulle quali si è intervenuti, sono state determinate più dalla difficoltà di reperire, con i normali mezzi legislativi e di amministrazione di cui sono dotati i poteri locali e centrali, soluzioni adeguate al problema dello smaltimento dei rifiuti, che provocate da ‘eventi naturali’. Un’impossibilità (riconosciuta dal Governo e concertata con i soggetti interessati) di dare adeguate risposte a fatti di gestione complessi. Ai commissari delegati per le emergenze rifiuti, vengono, infatti demandati, oltre che interventi di carattere immediato, veri e propri atti di programmazione e di organizzazione dei servizi» .

Più chiaramente: l’emergenza poteva essere risolta solo tramite “l’invenzione” di una nuova figura istituzionale che “aggirasse” sia i limiti posti da legge e Costituzione da un lato, sia la palese volontà della Regione di evitare le conseguenze in termini elettorali delle scelte che inevitabilmente avrebbe dovuto compiere se si fosse finalmente decisa ad assolvere il suoi compiti istituzionali.

6.2 – “Le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”: l’opcm 2425/1996 di Lamberto Dini

Di questa paradossale situazione dovette accorgersene ben presto Improta, poiché fu proprio su sua richiesta che il Governo (Presidente del Consiglio Dini, sostenuto da una maggioranza di centrosinistra più la Lega Nord) ideò una soluzione non meno paradossale: con l’opcm n. 2425 del 18 marzo 1996 la gestione commissariale fu, per così dire, “sdoppiata”: i commissari diventavano due, il Prefetto di Napoli e il Presidente della Regione.

Non solo per questo motivo, questa ordinanza può e deve davvero essere considerata il vero e proprio punto di svolta nella storia della tragedia dei rifiuti in Campania. Ma, appunto, della svolta verso la catastrofe.

Non a caso, e con piena ragione, essa è stata letteralmente fatta a pezzi dalla dottrina giuridica come raro esempio di autentico stravolgimento non solo della logica giuridica, del rispetto dei principi costituzionali; ma anche, persino, del puro e semplice buonsenso.

In breve: essa completò l’opera delle due ordinanze del 1994, finendo col costituire, invece che uno strumento risolutivo, l’esatto contrario: infatti, è stata talmente mal scritta e mal concepita da risultare una sorta di surreale e perversa “legittimazione legislativa” a fare tutto il possibile perché l’emergenza si aggravasse. Basti, a titolo di esempio, la seguente sferzante definizione: ««la svolta è avvenuta con l’ordinanza n. 2425 del 1996» .

Eppure, molto probabilmente l’intento originario di Lamberto Dini e del suo governo era stato persino lodevole: costringere finalmente il ceto politico regionale della Campania ad assumersi le sue responsabilità. Poiché non poteva non risultare singolare il fatto che la Regione Campania, caso più unico che raro, sollecitasse di continuo un procedimento, come il commissariamento, che in genere gli enti locali cercano sempre di evitare.

Infatti, nelle premesse dell’opcm si legge che la decisione di “sdoppiare” il commissariato era stata presa non solo su suggerimento di Improta; ma anche a seguito dell’ennesima richiesta della giunta regionale (ora guidata da Antonio Rastrelli, con una maggioranza di centrodestra) di prorogare il commissariamento: richiesta formulata con apposito ordine del giorno approvato dal consiglio regionale il 20 dicembre 1995 .

Come del resto affermava più diplomaticamente la Corte dei Conti, si tratta(va) di «una precisa scelta, da parte governativa: quella di consentire l’intervento diretto della Regione nella gestione dell’emergenza rifiuti, attraverso l’individuazione del ruolo di Commissario delegato nella figura del Presidente della Giunta regionale» .

In sostanza: al Presidente della regione si davano poteri commissariali affinché redigesse e mettesse in atto il piano definitivo per lo smaltimento dei rifiuti (art. 1); mentre «restavano al Prefetto di Napoli i compiti specifici in merito alla gestione delle discariche» .

Ovemai non fosse chiaro il grottesco di tale norma: si davano poteri straordinari al Presidente per né più né meno che adempiere ai suoi obblighi ordinari.

Ma, soprattutto, gli si davano anche termini precisi: doveva farlo entro il 31 dicembre 1996 (art. 1). Non solo: entro i 45 giorni successivi all’emanazione dell’ordinanza, era obbligato a redigere un piano articolato per l’emergenza immediata. Piano che, precisazione di notevole importanza, doveva essere redatto “d’intesa con la regione Campania e con le province interessate”. Ossia: giunta, consiglio, enti locali non potevano più chiamarsi fuori e dire solo “no”. E se il commissario-Presidente non ci fosse riuscito, vi avrebbe provveduto l’altro commissario, il prefetto, non oltre 15 giorni (art. 2). Inoltre, ed in ciò palesemente tenendo conto delle accuse di genericità mosse alle precedenti ordinanze, l’art. 3 in pratica (come si dirà più avanti) dettava punto per punto cosa e come doveva prevedere il suddetto piano di emergenza.

Insomma, almeno fin qui l’ordinanza del 1996 pareva davvero inchiodare la Regione alle sue responsabilità.

6.3 – E mica siamo eletti per fare il nostro dovere: Rastrelli 1997

Non a caso, sempre Rastrelli, nella già vista audizione del 1997, definiva la scelta di Dini un “boccone amaro”: «comprendo che certe esigenze devono essere rispettate. Credo che la cosa migliore sia continuare con l’attuale strutturazione bicefala; se questo boccone amaro dovesse proprio essere passato, non mi potrei rifiutare di assorbirlo, ma come dovere, assolutamente non come opzione, prospettando al Governo e agli organismi parlamentari le conseguenze negative che derivano da questo tipo di commissariato: il prefetto è un tipico organo di Governo, neutrale rispetto alla legge del consenso che invece regola le istituzione elettive» .

Più chiaro di così Rastrelli non poteva essere: in pratica, affermava che attribuire i poteri commissariali al presidente della regione era un dovere da accettare. Mentre, fosse stato per lui, andava tutto affidato al prefetto. Dimenticando che i poteri (e i doveri) attribuitigli dall’ordinanza del 1996 non erano altro che quei normali poteri e doveri istituzionali che la Regione non assolveva dal 1993.

Non a caso, sottilmente, il prefetto (sempre Romano) aveva invece suggerito, davanti alla Commissione parlamentare, l’esatto contrario: che (finalmente) tutto fosse gestito, commissarialmente, dal Presidente .

Come dire: li si deve costringere; se aspettiamo che sia “la politica” a risolvere la tragedia monnezza, stiamo freschi: toccherebbe a loro, ma non lo vogliono fare e non lo faranno mai.

6.4 – Una autentica mostruosità legislativa

Ma, se pure l’intento dell’ordinanza del 1996 fosse stato quello di “responsabilizzare”, il modo in cui fu realizzato ebbe invece l’effetto esattamente opposto: una sorta di vera e propria deresponsabilizzazione generalizzata di tutti.

Innanzi tutto, lo sdoppiamento dei poteri commissariali causò, calato nel reale contesto della situazione campana, un (ennesimo) effetto surreale: il paradosso per cui, il commissario-Prefetto, cui veniva affidata la gestione dell’emergenza immediata, avrebbe dovuto continuare a gestire ciò che il commissario-Presidente doveva invece provvedere a far chiudere: le discariche.

Infatti, almeno negli intenti del Governo, il ruolo del commissario-prefetto avrebbe dovuto esaurirsi non appena fosse stato attivato il piano definitivo di smaltimento; per la realizzazione del quale, almeno stando alla lettera dell’ordinanza, il Presidente, essendo anche commissario, non poteva avere più scusanti o alibi. Ed infatti, era previsto che l’attività del Prefetto dovesse chiudersi entro il 31 dicembre del 1997 .

Ma, appunto, senza l’attivazione di questo piano, la caccia alle discariche, cui era delegato il commissario-prefetto, non solo non sarebbe mai finita; ma avrebbe inevitabilmente peggiorato la situazione cui il commissario-presidente doveva dare una soluzione definitiva .

Anche perché l’ordinanza del 1996, proprio come si fa coi bambini un po’ tardi di comprendonio, gli dettava persino cosa fare e come: «al Commissario delegato-Presidente della Regione furono, quindi, affidati specifici adempimenti finalizzati all’avvio di un programma di interventi, i cui punti qualificanti, dettati dall’ordinanza n. 2425/1996, erano: la redazione di un Piano degli interventi di emergenza, secondo le specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza medesima; l’attivazione della raccolta differenziata, nonché la selezione, la valorizzazione e la produzione di compost dai rifiuti; l’obbligo – da disporre a cura del Commissario – a carico dei Comuni, di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del cdr (acronimo per “combustibile derivato da rifiuti”, ndr); l’obbligo di stipulare, entro il 31 maggio 1999, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti per la durata massima decennale di conferimento dei rsu (acronimo per “rifiuti solidi urbani”, ndr), a valle della raccolta differenziata, con operatori industriali che si impegnassero a realizzare impianti per la produzione di cdr e ad utilizzare il combustibile prodotto in impianti esistenti, nonché a realizzare impianti dedicati alla produzione di energia mediante l’impiego di cdr, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000» .

Ma, per poter realizzare tutto ciò, venivano concesse ai commissari tante e tali deroghe, oltre quelle di cui già disponevano dal 1994, da rendere l’ordinanza del 1996 di impatto davvero devastante. Grazie all’autentico assurdo giuridico su cui era costruita l’ordinanza: quello, appunto, di confondere intervento straordinario del Prefetto e compiti ordinari del Presidente.

L’ordinanza, infatti, «ampliava notevolmente le competenze attribuite al commissario di governo, al quale erano affidati una pluralità di compiti pubblici, rientranti nella competenza ordinaria delle regioni e degli enti locali, fra cui poteri amministrativi di gestione e di programmazione. Il riferimento è, in particolare, al compito di redigere il piano regionale di smaltimento dei rifiuti cui erano affiancati anche tutti i poteri necessari per assicurarne l’esecuzione. Si sono poste in tal modo le basi per una struttura amministrativa extra ordinem, stabile, e dunque, di fatto, alternativa rispetto a quelle ordinarie» .

Le enormi facoltà derogatorie concesse con la stessa ordinanza costituivano, a loro volta, lo strumento con cui, al tempo stesso, tale “struttura extra ordinem” era legittimata e tramite cui poteva operare.

Come cioè si è affermato in sede di commento giuridico, «l’ordinanza … contiene numerose deroghe alla legislazione vigente le quali colpiscono l’attenzione del giurista, più che per la loro quantità, per la qualità delle norme derogate. Essa attribuisce infatti al commissario straordinario il potere di svolgere la sua azione amministrativa in deroga a fondamentali previsioni della normativa sulle espropriazioni, sui vincoli idrogeologici e paesistici, in tema di localizzazione delle opere pubbliche, ivi compresa la normativa tecnica in materia di localizzazione delle discariche. A ciò si aggiungono, fra gli altri, poteri derogatori della normativa contrattualistica pubblica, sia di rilievo interno che comunitario … Tutto ciò, si badi, non per fronteggiare un’emergenza igienico sanitaria o un pericolo imminente, ma per realizzare un ambizioso programma di interventi infrastrutturali, la cui realizzazione sarebbe dovuta necessariamente durare un consistente numero di anni» .

In altri termini: si era in presenza di un vera e propria mostruosità legislativa. Innanzi tutto, perché confondendo compiti ordinari con poteri straordinari, andava palesemente contro lo spirito e la lettera della legge 225/92, visto che non si poteva definire “emergenza” la realizzazione di un piano che sarebbe durata anni.

Non meno gravi apparivano le conseguenze di questa abnorme forzatura, concedendo al commissario-Presidente e la Commissario-Prefetto poteri sconfinati e illimitati; anche (per restare solo alle più importanti) su tematiche delicatissime quali le procedure di appalto e, soprattutto, la localizzazione dei siti: che, ancor più che con le ordinanze del 1994, potevano ora essere ubicati praticamente ovunque e persino contro le fondamentali norme di tutela ambientale.

Ma, poiché, va ulteriormente ribadito, queste e tutte le altre norme dalle quali i commissari potevano derogare, non erano da considerarsi “abolite”, l’ordinanza in questione può, ancor più delle precedenti, considerarsi la causa prima dell’inestricabile groviglio di competenze e contrapposizioni che, negli anni seguenti, avrebbe portato all’infinita “guerra” su quali discariche (e dove) si dovessero aprire o chiudere, e/o riaprire e/o richiudere, e su quali impianti si dovessero costruire e dove .

La migliore sintesi dei danni provocati da questa sciagurata ordinanza (è pur vero che, come si vedrà nelle prossime puntate, molte delle seguenti non sarebbero state certo meno sciagurate; ma è evidente che senza quella del 1996 avrebbero avuto assai meno possibilità di essere legittimate) appare senz’altro quanto affermato nel 2010 dalla Corte dei Conti: «la struttura commissariale, nel provvedere al coordinamento degli interventi sull’intera scala regionale, ha finito col sostituirsi stabilmente agli enti territoriali istituzionalmente deputati alla gestione del servizio pubblico di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Quello che doveva essere un rimedio del tutto straordinario e transitorio, diretto a fronteggiare una situazione di particolare emergenza mediante l’accentramento di funzioni e competenze ordinariamente svolte da vari organi pubblici, si è rapidamente evoluto in un sistema di governo sempre più radicato sul territorio, con l’assunzione di un ruolo “omnicomprensivo” di programmazione, attuazione e gestione dell’insieme dei fattori che costituiscono il ciclo integrato dei rifiuti e con tempi e modalità sempre meno coerenti con la nozione stessa di emergenza» .

Alla luce di quanto visto finora, appare ancor più sconcertante, rispetto al caso di Ciampi, perché nessuno, nelle Commissioni parlamentari succedutesi dal 1996 in poi, abbia almeno proposto di ascoltare Dini sui motivi che gli fecero ritenere appropriata sia la scelta di sdoppiare il commissariamento, sia di attribuire ai due commissari poteri di così vasta portata. Ma anche, contestualmente, perché non abbia invece ritenuto, visto l’oramai palese (e indifendibile) atteggiamento dilatorio della Regione, adottare la soluzione dello scioglimento per motivi di ordine pubblico. Ed anche in questo caso, le date possono aiutare a formulare un’ipotesi almeno verosimile.

Che è poi la stessa prospettata a proposito della decisione di Ciampi, ma con una fondamentale variazione. Ossia, che non convenisse politicamente adottare tale decisione perché, forse, conveniva maggiormente coinvolgere in pieno il presidente della regione. Poiché, ed è difficile ritenerla una coincidenza, anche nel caso di Dini, l’ordinanza viene firmata (30 marzo) quando il governo è oramai dimissionario per le imminenti elezioni: addirittura appena 3 settimane prima. Nonostante che, come si è visto, fin da dicembre il Governo avesse ricevuto la richiesta della Regione a prorogare il commissariamento. Dunque, nel caso in cui (più che probabile, visti i due anni di fallimenti precedenti) anche il presidente Rastrelli, di centrodestra, si fosse rivelato incapace a risolvere l’emergenza, per il centrosinistra la richiesta di scioglimento del consiglio regionale poteva essere una sorta di “arma di riserva” nel caso avesse perso le elezioni; una dimostrazione di efficienza nel caso invece (come poi è accaduto) le avesse vinte.

Ma, ammesso sia vera quest’ipotesi, essa non aveva tenuto conto di una cosa: l’insuperabile fantasia della politica italiana nelle alchimie da Palazzo. Ossia, la moda, a fine secolo scorso assai in voga, del “ribaltone”.

Moda di cui, come si vedrà nella prossima puntata, non solo anche la Campania non ne fu esente; ma che, probabilmente, impedì una possibile soluzione dell’emergenza.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Missione in Campania – Napoli del 16/09/97, audizione del Presidente della Giunta regionale della Campania Antonio Rastrelli, in www.parlamento.it.

Ibidem.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Documento sull’istituto del commissariamento per l’emergenza rifiuti, cit., 2000, p. 9.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 marzo 1996, n. 2425, in “Gazzetta Ufficiale” 26 marzo 1996, n. 72, p. 32.

C. Ianniello, L’emergenza rifiuti in Campania, in “Rassegna di Diritto Pubblico Europeo”, n. 2/2007,

p. 150.

“Gazzetta Ufficiale” 26 marzo 1996, n. 72, cit., p. 32.

Corte dei Conti, La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo, 2007, cit., p. 32.

Ibidem.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Missione in Campania – Napoli del 16/09/97, audizione del Presidente della Giunta regionale della Campania Antonio Rastrelli, cit.

Ibidem.

Corte dei Conti, La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai commissari straordinari del governo, deliberazione n. 1/2005/g, p. 32.

Cfr. Corte dei Conti, deliberazione n. 31/2001/g, cit., p. 19.

Corte dei Conti, La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo, 2007, cit., p. 33.

C. Ianniello, op. cit., p. 150.

Ibidem.

Corte Dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 155 /2010, cit., p. 32.

Ibidem.