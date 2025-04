7.1 – Sia dato a Rastrelli quel che è di Rastrelli

Non c’è dubbio che ad Antonio Rastrelli, come si è visto nella scorsa puntata, vada imputato l’aver non solo svelato ma persino elevato a teorema il “peccato originale”, il motivo più autentico (e perciò indicibile) dell’origine dell’apocalisse monnezza: l’intero ceto politico campano, tutti, di qualunque colore politico, non voleva (né vuole) né vorrà mai fare nulla per risolvere sul serio l’emergenza. Anche se toccherebbe a loro farlo. Commissariateci, fate quel che vi pare, ma non la fate risolvere a noi.

E’ però altrettanto vero che Rastrelli si sia poi abbondantemente emendato da questa “colpa”: o perché messo spalle al muro dalla opcm di Dini, o per meri motivi di calcolo politico (il non fare un piano definitivo era un’ottima carta da giocare per l’allora opposizione di centrosinistra), comunque alla fine nel 1997 Rastrelli un piano lo presentò. Che già sul momento appariva se non ottimo certo più che passabile.

Col senno di poi: è assolutamente sicuro che, se fosse stato realizzato (e poteva essere benissimo realizzato …), avrebbe evitato non solo l’apocalisse del 2007 – 2008 (ed è già moltissimo); ma anche l’intero strascico di conseguenze che tuttora, 2025, la Campania giulivamente e incoscientemente sopporta: dalle multe dell’UE (43.180.000 euro all’anno nel solo 2024 ) al deficit impiantistico (tuttora inutilmente lamentato dallo stesso Report ufficiale sui rifiuti della Regione Campania); ma soprattutto: ci avrebbe salvato dall’incommensurabilmente grottesco/tragico spettacolo, unico sul pianeta Terra, delle 4.310.180 tonnellate di ecoballe al 2024, e dal 1999, ancora presenti in questa disgraziata terra .

Rastrelli, dunque, nella galleria degli orrori da museo del crimine dei protagonisti di questa allucinante/grottesca/tragica storia (quelli già rievocati: Grasso; e quelli che entreranno in scena: Losco, Bassolino, Bertolaso, Pansa, Jervolino, Mastella & consorte, De Luca …) se non può definirsi innocente, è stato di certo almeno il meno peggio.

Basterà, pare, solo questa considerazione: «16.638 euro. Tanto è costata la gestione commissariale di Antonio Rastrelli … dal marzo 1996 al gennaio 1999». A fine 1999 si era già passati a 106.000.

Dopo, come si dirà, è stata un’orgia gigantesca e pantagruelica di sperpero e mangiatoie da far impallidire qualunque altro scandalo dell’Italia repubblicana.

7.2 – “Bello e impossibile”: il Piano Rastrelli del 1997

Pur senza fare salti gioia poiché costretto, come si è visto nella puntata precedente, dall’ordinanza di Dini, Rastrelli accettò quello da lui stesso definito “un boccone amaro”: e nel giro di un anno varò il primo Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Piano che già sul momento, ed anche a prescindere dal contesto drammatico in cui interveniva, non può che essere valutato positivamente: «aveva un’impostazione teorica ambiziosa. Con l’intento esplicito di superare il modello delle discariche (laddove invece il piano del ‘93 si limitava a prevederne la sola riduzione del 50% ndr), si proponeva un ciclo integrato con la produzione di un combustibile per i rifiuti di elevata qualità che a “ciclo chiuso” (cioè con tutte le sue componenti attuate: dalla raccolta differenziata, ai relativi siti di stoccaggio e impianti di trattamento, ndr) avrebbe alimentato i termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica» .

Infatti, il piano di Rastrelli, pubblicato ufficialmente il 14 luglio 1997, prevedeva: «a) l’attivazione della raccolta differenziata; b) l’adeguamento, ovvero la realizzazione, di impianti per la produzione di compost (fertilizzante, ndr), per il trattamento dei rifiuti ingombranti, perla selezione e la preparazione delle frazioni nobili; c) l’organizzazione di un adeguato sistema di trasporto dei rifiuti urbani realizzando, ove necessario, piazzole per lo stoccaggio; d) la facoltà di stipulare, a seguito di procedure di gara comunitaria, contratti con operatori industriali per la realizzazione di impianti per la produzione e l’utilizzo del combustibile ricavato da rifiuti (CDR) e per l’affidamento in gestione del servizio dei rifiuti urbani residuanti dalla raccolta differenziata» .

Inoltre, tra gli obiettivi posti dal piano vi erano anche: «il raggiungimento del 35% di raccolta differenziata entro il 1999; la realizzazione degli impianti di combustione rifiuti e recupero energetico, anche in variante al Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in siti che siano nella disponibilità delle imprese risultate aggiudicatarie a seguito dello svolgimento di gare comunitarie; la realizzazione, entro il 1998, degli impianti di selezione e trattamento delle due frazioni (secca e umida) del rifiuto indifferenziato ed, entro il 2000, dei due inceneritori previsti per il trattamento del CDR» .

Si era persino prevista l’ovvia considerazione di dover conciliare i temi di costruzione degli impianti con la parallela progressiva chiusura delle discariche: «al fine di evitare indebiti accumuli di CDR per il tempo necessario alla realizzazione degli inceneritori, l’ordinanza prevedeva, altresì, che lo stesso, da un lato, sarebbe stato bruciato in impianti alternativi extraregionali, dall’altro, che non avrebbe potuto eccedere la metà dei rifiuti complessivamente prodotti in Campania (ciò per non pregiudicare l’avvio della raccolta differenziata)» .

Senza contare, infine, la previsione di agevolazioni tariffarie, per ben otto anni, per la produzione di energia elettrica: ossia, i comuni che avrebbero ospitato i termovalorizzatori, producendo questi energia elettrica, sarebbero stati “risarciti” con sconti sulle bollette.

Si comprende dunque perché, ascoltato nel 1998 dalla Commissione d’inchiesta, Rastrelli, e non del tutto a torto, difendesse a pieno il suo piano: «abbiamo il merito di aver avviato un procedimento che tende a trasformare quel sistema di inciviltà, cioè il deposito dei rifiuti a cielo libero nella discarica, in un sistema industriale integrato: la dislocazione degli impianti di ricevimento e la manipolazione dei rifiuti all’interno di opifici; poi, una volta ridotta la massa e distinta la parte da utilizzare per la produzione di combustibile, il sistema di compattazione; la trasferenza tra un impianto e l’altro sulla base di una ecologia spinta, arrivando perfino a prevedere che le masse di trasferimento saranno chiuse nel cellophan come si fa per prodotti di altro genere; quindi la preparazione del combustibile, la termodistruzione che produce energia e quest’ultima in rete” .

A margine: la previsione, di per sé di normale buon senso, di “avvolgere nel cellophan le masse di trasferenza” (cioè l’immondizia spostata dai siti di stoccaggio agli impianti), solo due anni dopo si sarebbe diabolicamente trasformata nella più monumentale (nel senso anche letterale del termine: si veda l’immagine relativa) vergogna di questa storia: le ecoballe.

La previsione più importante del piano di Rastrelli era però questa: gli impianti di termovalorizzazione avrebbero dovuto essere cinque, uno per provincia . Con relativa rete, sempre su base provinciale di impianti di Cdr e di siti di stoccaggio.

Non solo, dunque, non si pensava a megaimpianti (ogni riferimento al mostro acerrano è voluto); ma, soprattutto, era stata indicata la strada di una “provincializzazione” dell’intero sistema come la più gestibile politicamente. Strada che, manco a dirlo, poi fu totalmente abbandonata in nome del (talvolta giustificatissimo, talvolta un po’ meno, talvolta niente del tutto) “qui no, in un altro posto sì”.

7.3 – Troppo bello: non s’adda (non è un errore: citazione testuale da Pina Picierno) fare

Ma il Piano presentato da Rastrelli, qualunque sia la valutazione che se ne potesse dare, allora ed oggi, semplicemente rimase sulla carta. Fondamentalmente, per due motivi, tra loro collegati da un nome: Edo Ronchi, nel ’97 Ministro dell’Ambiente del primo governo Prodi; nonché portabandiera dell’ecologismo più ideologicamente astratto.

Infatti, la previsione di cinque impianti di termovalorizzazione fu immediatamente osteggiata dagli esponenti locali del centrosinistra che, però, potevano godere dell’appoggio del governo nazionale (appunto di centrosinistra). Ne è efficace riprova la polemica tra Rastrelli e il ministro Ronchi. Polemica che, inoltre, è una prima eloquente riprova degli effetti nefasti della ordinanza 2425 del 1996 (e delle successive).

Ronchi, a seguito di un decreto legge regolante l’intera materia dello smaltimento dei rifiuti (d. lgsl. 22/97), aveva ridotto da cinque a due gli impianti di termovalorizzazione previsti, suscitando l’opposizione di Rastrelli; decisione che ovviamente fermava l’iter dell’avviamento del piano.

Che poi Rastrelli avesse ragione esattamente quanto Ronchi avesse torto, lo dimostra, 28 anni dopo, il già citato Report sui rifiuti della Regione Campania; il quale, ancora nel 2024 !, constatando (ovemai ci fossero ancora dubbi se l’emergenza sia davvero finita o no …) che tutti i piani rifiuti dal 2008 in poi erano falliti , ne attribuiva le cause anche al fatto che perduri tuttora un «deficit impiantistico» .

7.4 – Standing ovation per Rastrelli

Quale fosse la situazione creatasi lo si può facilmente comprendere dal seguente scambio di battute, in sede di Commissione parlamentare, tra il già visto senatore, campano, del CCD (all’epoca di centrodestra, poi passato all’Udeur) Roberto Napoli, e Rastrelli. Napoli, che, essendo di centrodestra, avrebbe dovuto avallare le scelte di Rastrelli, assunse invece un tono quasi minaccioso (evidentemente non gli era parso vero che si fosse trovata una motivazione “ecologica” e “di sinistra” per non risolvere l’emergenza); ricordando come, nella stesse sede Ronchi «ha detto e ripetuto che si tratta di due impianti. Questo significa che il piano che stiamo attentamente studiando potrebbe rimanere un fatto del tutto teorico rispetto a una valutazione del ministro completamente diversa … Sarebbe perciò necessario chiarire se l’affermazione del ministro rappresenti un desiderio, una volontà, o sia piuttosto un’affermazione concreta, riguardando atti che il ministero sta già elaborando per modificare il piano» .

In italiano corrente: caro Presidente Rastrelli, non è mica detto che il tuo piano si farà. Che sia benedetto Ronchi, pur se è dell’altra parrocchia, col suo ambientalismo integralista.

La risposta di Rastrelli fu per niente diplomatica. Innanzi tutto, la proposta di Ronchi era totalmente campata per aria: «c’è un problema con il ministro Ronchi. Le analisi che abbiamo compiuto e le prospettazioni che abbiamo realizzato per gli impianti definitivi non sono il frutto di una fantasia, bensì di uno studio. Abbiamo analizzato le quantità e la qualità dei rifiuti, abbiamo studiato la migliore compatibilità tecnologica degli impianti rispetto all’inquinamento atmosferico (diossina ed altro), sappiamo qual è la tecnologia usata nei paesi più avanzati e quale deve essere il dimensionamento degli impianti. Il numero degli inceneritori è, quindi, in diretta dipendenza della quantità e non rappresenta certo il risultato di un’invenzione» .

E su una cosa, Rastrelli aveva indiscutibilmente ragione: «quando Ronchi parla di due impianti – lo dico con tutto il rispetto possibile – dimostra di non conoscere la realtà della Campania. Noi abbiamo bisogno di un grande impianto soltanto per Napoli, la cui collocazione dovrebbe avvenire in tenimento di Giugliano. Credo che la visione di Ronchi di giungere alla realizzazione di due impianti sia irrealistica» .

Infine, Rastrelli si levava, ed è evidente con sadica soddisfazione, un bel po’ di sassolini dalle scarpe. Senza mezzi termini, con toni durissimi, ricordava che il ministro non poteva imporgli alcunché. Proprio in virtù della opcm di Dini: «in questo settore agisco nella mia qualità di commissario di Governo; di conseguenza, il mandato che sto esercitando si muove nell’ambito delle competenze proprie del Governo. Le coordinate di questa azione sono rappresentate dalle ordinanze che mi conferiscono i poteri, ordinanze provenienti dall’organismo sovraordinato Presidenza del Consiglio dei ministri. Se quest’ultima mi dice di agire in una certa maniera, mi approva un piano (per altri versi accettato anche dalla Comunità europea) e questo piano presuppone che gli impianti di termodistruzione, sia pur dimensionati in misura diversa quanto a quantità e possibilità di funzione, siano cinque, evidentemente è questa la linea che dovrà passare» .

Per poi passare a nemmeno troppo velate minacce: «in caso contrario, infatti, salta il piano ed il Presidente del Consiglio dovrà revocare il mandato al commissario ed affidarlo al Ministero dell’ambiente o, in ultima analisi, profondere esso stesso lo sforzo che stiamo facendo» .

Davvero, roba da standing ovation. Rastrelli in sostanza diceva: mi ci avete fatto voi commissario; i pieni poteri me li avete dati voi; me l’avete chiesto voi un piano. Mo’ non vi va bene? Andatelo a dire all’Unione Europea, che me l’ha pure approvato. Se non vi piace, cavoli vostri. Il governo nominasse Ronchi commissario e se la sfangasse lui. O magari: perché non fate direttamente Prodi commissario?

7.4 – Il punto debole del Piano Rastrelli

A questa controversia se ne legava strettamente un’altra. Ma dalle conseguenze ancor più gravi e che, indiscutibilmente, era il punto debole e dolente del “piano Rastrelli”: per quanto possa sembrare incredibile, la delicata questione della scelta della localizzazione degli impianti e dei relativi siti di stoccaggio era lasciata alle ditte offerenti e non all’amministrazione pubblica . Ossia: senza nessun coinvolgimento, neanche a livello consultivo, delle comunità locali.

Insomma, in astratto e a titolo di esempio: la ditta, nella sua offerta poteva legittimamente indicare come sito Pompei o il parco della reggia di Caserta. Inoltre, come farà osservare il Presidente della Commissione, assai singolare era il fatto che «configura una clausola secondo la quale chi realizza l’impianto dovrebbe essere anche proprietario dei terreni, una clausola cioè così stringente che praticamente individua chi deve fare l’opera» .

In pratica: ulteriormente sottraendo ad ogni controllo ambientale la realizzazione degli impianti e giustificando ampiamente, in sede di ricostruzione politico-giuridica, l’opinione per cui vi sia stata «una chiara volontà di favorire interessi economici privati sottratti al controllo democratico» .

Questa scelta, evidentemente quantomeno priva di logica, rappresentò una ulteriore causa di rallentamento, perché una ventina di sindaci dei comuni che si ritenevano (a torto o a ragione) destinatari della scelta, prima minacciarono le dimissioni, poi ricorsero al TAR e al Consiglio di Stato.

E, nel far ciò, erano pienamente legittimati proprio dal decreto Ronchi, in cui si prevedeva che «il Comune gestisce in regime di privativa il servizio pubblico di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani; il Comune è titolare anche di funzioni normative intese a regolamentare: tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani in funzione della tutela igienico-sanitaria; le modalità del servizio di raccolta e trasporto di tali rifiuti; la raccolta differenziata; la gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni; le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio; l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento; il Comune provvede infine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati nonché all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti finalizzate alla protezione sanitaria ed alla tutela ambientale».

Insomma, un’altra riprova del vero e proprio caos giuridico-istituzionale causato dal commissariamento: le opcm legittimavano il commissario ad agire in modalità che, all’inverso, erano addirittura illegittime secondo le leggi nazionali.

7.5 – Losco: nomen omen ….

L’attuazione del Piano si arenò comunque pochi mesi dopo a causa della caduta della Giunta presieduta da Rastrelli, grazie al cosiddetto “ribaltone” di una parte della sua maggioranza (l’Udeur di Clemente Mastella) che, passando col centrosinistra, portò il centrista Andrea Losco alla Presidenza della Regione (gennaio 1999).

L’apertura delle buste, infatti, era originariamente prevista per il 4 novembre 1998: ma, esattamente negli stessi giorni di novembre, il partito di Mastella, alleato col centrodestra, passava al centrosinistra (anche perché nel frattempo Rifondazione Comunista era uscita dalla maggioranza di governo nazionale, portando alle dimissioni di Romano Prodi); e perciò, l’apertura fu rinviata al 4 dicembre. Ma il 1 dicembre, Rastrelli si dimetteva; con il conseguente avvio delle usuali e interminabili trattative per la formazione della nuova giunta, che, presieduta dal mastelliano Losco, si sarebbe infatti insediata più di un mese dopo.

Di Losco, a parte il “merito” (eufemismo …) di aver inaugurato la pratica dell’emergenza come manna dal cielo per distribuire soldi ai famuli con ogni pretesto possibile e immaginabile (il dettaglio alla prossima puntata), deve essere ricordato cosa rispose intervistato nel pieno dell’apocalisse del 2008.

Nel frattempo, era diventato addirittura diessino; di onorata e ben retribuita nullafacenza al parlamento europeo. A precisa domanda “Rastrelli sostiene che il ribaltone bloccò tutto”, ineffabilmente il Losco non rispose. Anzi, nemmeno lo negò. Petulò solo che «l’anno della mia presidenza fu determinante per la successiva vittoria del centrosinistra (cosa c’entra con il mancato avvio del piano rifiuti? Boh, ndr). Mi dispiace che un galantuomo possa ancora risentirsi di quella situazione politica, che va in quadrata in quel contesto (insomma: chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato ha dato … ndr)» .

Per concludere fantasmagoricamente: «vista la situazione attuale, non sapremo mai se è stato meglio o peggio» .

Decine di migliaia di tonnellate di monnezza per le strade; manco un impianto funzionante; la Campania sputtanata in tutto il mondo; e ancora non sai se il ribaltone fu meglio o peggio?

Comunque: grazie a Losco (e Mastella), a fine 1998 si era punto e daccapo. Senza che mai si fosse davvero fermata, ricominciava l’inizio della disperata ricerca di un sito dove gettare la monnezza. Il problema era diventato che, semplicemente, «l’assenza di un ciclo integrato dei rifiuti aveva fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti» : e perciò, agli inizi del Terzo Millennio, il dramma imminente per la Campania si poteva riassumere nella (oramai quinquennale) grottesca disperata e sempre più miracolistica ricerca di “un buco”, da qualche parte, per continuare a tamponare l’emergenza.

E l’espressione “trovare un buco” non è una battuta: fu il termine testualmente usato dal prefetto Romano, davanti alla Commissione parlamentare, il 6 novembre 1998, In una audizione semplicemente terrificante. Che sarà vista in dettaglio e per esteso, assieme ad altre due audizioni dello stesso prefetto, non meno tragiche e terrificanti, nella prossima puntata.

