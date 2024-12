Esteri

Il Kazakistan celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con l’impegno a promuoverne la tutela

Il Paese collabora attivamente con organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per rafforzare i suoi meccanismi per i diritti umani