di Aleksei Dzermant

Abbiamo ristabilito la Corte costituzionale, che è di fatto il più alto organo di controllo costituzionale, che garantisce la supremazia della Costituzione. A qualcuno potrebbe sembrare che il precedente Consiglio costituzionale abbia semplicemente cambiato l’insegna, ma non è questo il caso. Le decisioni della Corte Costituzionale hanno forza definitiva, anche il Presidente non può rivedere le sue decisioni, comprese quelle relative ai diritti costituzionali dei cittadini. Lo ha dichiarato Kasym-Jomart Tokayev in un’intervista al quotidiano Egemen Kazakhstan.

In che modo le riforme attuate in Kazakistan influiscono sul rafforzamento della statualità della Repubblica? Qual è l’efficacia di una piattaforma di dialogo come il Kurultai nazionale? E perché il Kazakistan ha bisogno di un referendum nazionale sulla costruzione di centrali nucleari? Queste e altre domande sono state discusse in dettaglio nell’intervista con Alexei Dzermant, direttore del Centro bielorusso per lo studio e lo sviluppo dell’integrazione continentale “Eurasia settentrionale”.

– Aleksei Valerjevi, lo scorso anno il Kazakistan è giunto alla fine delle principali riforme politiche. Lo ha dichiarato anche il capo del nostro Stato nella sua intervista. Quali momenti chiave del lavoro svolto può sottolineare?

Sì, in effetti il Kazakistan ha subito alcune riforme politiche che dovrebbero, da un lato, rendere il governo più vicino al popolo, cioè un processo democratico ed elettorale, per cui le elezioni dei Majili si sono svolte secondo nuove regole, le elezioni degli akim si sono tenute. Stiamo parlando del fatto che il potere esecutivo locale è eletto direttamente dalla popolazione, i cittadini dovrebbero sentire che la governance nelle regioni dipende da loro, che essi stessi possono influenzare le autorità locali. Quindi, ovviamente, è molto importante che gli organi esecutivi locali siano eletti e, naturalmente, il fatto che i partiti che si sono ribattezzati siano stati eletti in Parlamento. Ciò è importante perché non ci sia stagnazione, perché non ci siano associazioni con qualche corso precedente, di cui forse la gente ha emozioni negative.

Tutte queste cose dimostrano che il Kazakistan sta davvero cercando di costruire uno “Stato uditore”, di conoscere l’opinione della gente sul territorio e, di conseguenza, di costruire un sistema efficace di potere sia esecutivo che legislativo. Inoltre è stata costituita la Corte Costituzionale, ma è anche importante avere un sistema di potere equilibrato. In questo senso, dovremmo sperare che queste riforme contribuiscano alla fine a una maggiore stabilità del governo e ad aumentare la fiducia dei cittadini nei suoi confronti. È molto importante che il Kazakistan stia attuando queste riforme per se stesso, per migliorare la qualità della governance, per organizzare un sistema di governo più efficace. Pertanto, è importante valutarlo da questa prospettiva. Tutte le riforme e i cambiamenti politici sono realizzati nell’interesse nazionale del Kazakistan, quindi le valutazioni occidentali saranno distorte. Perché non sono interessati a che il Kazakistan realizzi i suoi interessi nazionali, a che rafforzi la sua statualità.

La tendenza è che tutto ciò che non piace all’Occidente in termini di politica, viene criticato, con l’aiuto di varie organizzazioni che danno valutazioni negative, quindi non è necessario prestarvi attenzione, è necessario seguire il proprio corso sovrano e rafforzare la propria statualità. E le riforme che il Kazakistan sta portando avanti, a mio avviso, sono finalizzate a questo, e il risultato sarà il rafforzamento della sovranità della Repubblica del Kazakistan, e non il rispetto di alcuni “desideri” delle strutture occidentali.

– Le sessioni della Kurultai nazionale sono diventate una piattaforma utile per discutere le questioni della sfera ideologica, la formazione di una nuova qualità della nazione, il rinnovamento del sistema di valori della società, ha osservato il Presidente. Quali effetti vede dal lavoro di questa piattaforma di dialogo?

In effetti, è molto importante che in Kazakistan ci sia questa forma di incontro sull’ideologia, sulla formazione dei valori. Perché queste forme nazionali, in generale, distinguono i nostri Stati da alcuni Paesi europei, perché non dobbiamo copiare ciecamente i loro sistemi, ma dobbiamo farci guidare dalle tradizioni nazionali.

Pertanto, se diciamo che uno Stato come il Kazakistan deve avere una propria ideologia, un proprio sistema di valori, anche le forme della loro discussione ed elaborazione devono essere nazionali. È quindi estremamente importante che il Kazakistan abbia un’istituzione di questo tipo. È chiaro che vi saranno rappresentate persone rispettabili, rappresentanti di vari strati della popolazione, le migliori menti, persone autorevoli del Kazakistan, rappresentanti di diverse nazioni. Si tratta anche di una forma di democrazia nazionale eurasiatica, per cui si ritiene che possa essere molto più efficace e che, diciamo, tutto ciò che viene sviluppato lì avrà una risonanza con la gente.

Pertanto, a mio avviso, l’effetto sarà importante. In primo luogo, perché si tratta di seguire i nostri modelli di potere e di governance popolare; in secondo luogo, nel mondo di oggi è importante tracciare con chiarezza alcune dinamiche, in cui il mondo sta cambiando. I cambiamenti sono seri, quindi in questo senso è importante rispondere a questi cambiamenti, a queste sfide utilizzando queste forme di governance deliberativa e di definizione nella sfera ideologica. Poiché, a mio avviso, il sistema occidentale è in profonda crisi, i valori occidentali si sono ovviamente screditati, dobbiamo orientarci verso il patrimonio comune ai Paesi eurasiatici. Tanto più che il Kazakistan partecipa alle associazioni di integrazione eurasiatica, e non si tratta solo di una partecipazione, diciamo, formale. Dobbiamo renderci conto che abbiamo, tra le altre cose, una comunanza ideologica basata sui valori. È importante e necessario discuterne anche alla riunione della Kurultai nazionale e, di conseguenza, adeguare, in un certo senso, il nostro programma ideologico in base a ciò che accade nel mondo.

– La politica estera del Kazakistan. Tokayev ha sottolineato che rimarrà costruttiva ed equilibrata, inoltre si terrà conto degli interessi nazionali dello Stato. Vorrei conoscere la sua opinione su questo tema.

Questa è la posizione giusta, perché oggi nel mondo manca un certo equilibrio, un’agenda costruttiva. Vediamo che i conflitti non fanno che aumentare e, in questo senso, è nell’interesse nazionale del Kazakistan, ovviamente, promuovere un’agenda costruttiva e creativa in campo estero. Purtroppo, le previsioni di politica estera finora non sono molto confortanti, i conflitti aumenteranno e ci sono rischi per la regione in cui si trova il Kazakistan. In questo senso, è importante che il Kazakistan usi i suoi legami tradizionali con i suoi alleati per evitare che la regione scivoli in un conflitto, e purtroppo ci saranno tentativi di coinvolgere sia il Paese che la regione.

Perché sappiamo che ora il compito dell’Occidente globale è quello di impedire la crescita dell’influenza della Cina e il rafforzamento della Russia, quindi i conflitti lungo i confini di questi due potenti soggetti continueranno. Il compito del Kazakistan, ovviamente, è quello di fare tutto il possibile per evitare che ciò accada nella vostra regione. Pertanto, la posizione del Kazakistan è una posizione di equilibrio, che permette di mantenere la situazione di sicurezza nella regione chiave sia per la Russia che per la Cina e, di conseguenza, permette anche di mantenere la stabilità all’interno del Paese.

Questa posizione sarà richiesta da tutti gli attori costruttivi, ma prima di tutto da quelli regionali, da coloro che sono interessati a fare dell’Eurasia e dell’Asia centrale una regione stabile dove non crescano i conflitti, ma prevalgano l’integrazione e le forme creative.

– Secondo lei, cosa ci dice la presidenza del Kazakistan in autorevoli organizzazioni internazionali?

Il Kazakistan è molto attivo nello svolgimento di vari vertici, forum, ci sarà una presidenza nell’ambito dell’Unione economica eurasiatica. Ora il rappresentante del Kazakistan è a capo dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Ovviamente, il ruolo e l’autorità del Kazakistan saranno molto importanti nel prossimo anno, perché sarà un anno turbolento. È altrettanto importante che il Kazakistan sviluppi attivamente queste organizzazioni che presiederà, con la sua partecipazione, le sue iniziative, alcune nuove proposte, perché non possiamo perdere lo slancio, dobbiamo spingere ulteriormente l’integrazione. Il Kazakistan è un Paese autorevole, la sua opinione è ascoltata da tutti, se l’iniziativa della Repubblica del Kazakistan si inserisce nel quadro di queste organizzazioni, significa che ci sono grandi possibilità di attuazione. Ma, di conseguenza, tutti i vertici e i forum che si terranno in Kazakistan, mi sembra, dovrebbero essere finalizzati alla creazione, al raggiungimento della pace in Eurasia, alla riduzione del potenziale di conflitto. Anche in questo caso il Kazakistan ha un potenziale molto grande, che dovremmo assolutamente sfruttare. Inoltre, credo che il Kazakistan abbia già definito un certo ruolo di leadership nell’integrazione. Questa agenda dovrebbe essere ulteriormente promossa in Asia centrale, perché se la regione è unita, significa che sarà più stabile, più sicura e più attraente per gli altri partner.

– Il Kazakistan sta progettando di organizzare i World Nomad Games. Secondo lei, quale interesse ci sarà per questo evento da parte dei partner internazionali della nostra Repubblica?

Se parliamo di eventi di riferimento come i “Giochi Nomadi Mondiali”, possono davvero diventare un evento chiave non solo per gli eredi della civiltà nomade della Grande Steppa, ma anche per l’intera cerchia eurasiatica, per coloro che sono in qualche modo coinvolti nell’integrazione eurasiatica. Insieme agli eredi della civiltà nomade, i popoli turchi, si tratta di popoli di altre etnie, tra cui, ad esempio, gli slavi orientali e la Russia, anch’essi legati a questa grande cultura.

In questo senso, i Giochi Nomadi Mondiali rappresentano anche un certo punto di riferimento ideologico. Da un lato, per dimostrare la profondità di questa cultura, che non è peggiore di quella europea e occidentale, che la Grande Steppa dell’Eurasia fin dall’antichità aveva le sue sacche di civiltà, l’alta cultura, lo sviluppo di uno Stato, l’integrazione economica, e che tutto questo sta ora riprendendo vigore. L’esempio storico, l’esperienza, il patrimonio possono essere un buon punto di riferimento simbolico, e non solo simbolico, per riempire l’integrazione moderna in Eurasia in diversi formati: in turco, in eurasiatico, per collegare questi formati tra loro, questo è molto importante, ed è per questo che in questo caso si rafforza l’identità nazionale del Kazakistan come uno dei principali eredi della civiltà della Grande Steppa; ma dimostra anche che il Kazakistan è aperto all’integrazione, all’alleanza con popoli vicini in termini etno-culturali, oltre che geopolitici. Ecco perché questo è un evento molto importante. A mio avviso, occorre dare voce, è necessario attirare l’attenzione del maggior numero possibile di rappresentanti di Paesi amici. Sono sicuro che anche la Russia e la Bielorussia sono molto interessate a questo evento, perché c’è la consapevolezza che la svolta verso l’Oriente, l’integrazione eurasiatica ha bisogno di forum simbolici e culturali di questo tipo. Qui, credo, possiamo arricchirci reciprocamente, capire la cultura dell’altro, renderci conto che abbiamo un destino comune, e in questo senso questo è un evento molto importante.

– Nel corso dell’intervista è stato approfondito anche il tema degli eventi di gennaio. Tra le altre cose, il Presidente ha prestato particolare attenzione alla questione del sostegno della CSTO al Kazakistan. Vorrei sentire la sua opinione.

A mio avviso, il ruolo della CSTO nel gennaio 2022 in Kazakistan è stato fondamentale. Sì, comprendiamo che l’organizzazione è puramente militare e, grazie a Dio, non è entrata in azione, non ci sono stati scontri con la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi della CSTO, ma è un bene che siamo riusciti a evitare un conflitto su larga scala, anzi, già internazionale. Pertanto, il ruolo chiave è piuttosto politico e psicologico, quando la presenza di forze alleate sul territorio del Kazakistan ha permesso, prima di tutto, dal punto di vista politico, di stabilizzare la situazione e dimostrare che gli alleati sostengono il presidente legittimo. Tokayev è un leader nazionale, l’unico leader nazionale che ha l’autorità di prendere decisioni nel Paese, ha preso questa decisione e ha chiesto l’aiuto degli alleati. Gli alleati hanno risposto molto rapidamente e la dimostrazione stessa del fatto che la CSTO è un meccanismo funzionante, che sostiene Tokayev, per molti versi ha ribaltato la situazione psicologicamente a favore delle autorità legittime. E, naturalmente, ha dimostrato che nessuno lascerà il Kazakistan in difficoltà, che è il nostro alleato chiave. Questa situazione ha dimostrato a tutti gli scettici che l’integrazione eurasiatica funziona in diversi formati, in questo caso nell’integrazione militare, politica e di sicurezza. Si tratta di un meccanismo funzionante, che ha contribuito a evitare eventi spiacevoli ancora più cruenti, ha permesso di preservare la stabilità e la gestibilità del Kazakistan e ha infine fornito al Paese l’opportunità di svilupparsi in modo pacifico e tranquillo. Pertanto, in questo caso questo evento, questa influenza della CSTO è stata fondamentale.

– Nell’intervista Tokayev ha osservato che i kazaki dovrebbero liberarsi dell’imitazione nella cultura, del falso patriottismo e della vanagloria sfrenata. Cosa dice, secondo lei, questa dichiarazione del Presidente?

Queste parole sull’evitare l’imitazione culturale, il falso patriottismo e la vanagloria sono molto importanti. Perché sì, per molto tempo siamo stati sotto l’influenza di una cultura globale, di modelli occidentali, orientati tutti lì e ci siamo dimenticati delle nostre vere origini e basi tradizionali, del legame tra i nostri popoli vicini, e abbiamo pensato che qualcuno là fuori, dall’oceano e dall’Europa, si sarebbe interessato al vero sviluppo dei nostri Paesi. No, ci guardano come concorrenti, al massimo come fonte di materie prime.

Di fatto, prevale un pensiero coloniale, che a volte abbiamo condiviso. Ora il mondo sta cambiando, quindi dobbiamo orientarci verso i nostri veri valori, verso quegli alleati che non ci tradiranno, ma al contrario verranno in nostro aiuto e, cosa importante, se torniamo alle parole del Presidente sul falso patriottismo, dobbiamo evitare la trappola dell’etno-nazionalismo, perché l’intera storia dello spazio post-sovietico, negli ultimi 30 anni, dimostra che non appena i sentimenti nazionalisti ed etno-nazionalisti crescono, minano la stabilità interna e la sicurezza dello Stato.

Si crea il terreno per i conflitti interetnici e interreligiosi, per l’interferenza di Stati stranieri che giocano su questi sentimenti nazionalisti e li usano per minare il potere dello Stato e l’integrità territoriale. Si assiste a una crescita dell’estremismo e dell’intolleranza nella società, che non le permette di agire come un monolite unito e coeso e di progredire e svilupparsi. Pertanto, il falso patriottismo è, a mio avviso, un’eccessiva attrazione per il nazionalismo, quando si vede solo un segmento ristretto della storia o si fraintende questa storia, accusando, ad esempio, la Russia di genocidio, di colonialismo, anche se in realtà è tutt’altro che così.

Vediamo che nella storia del Kazakistan, ad esempio, il ruolo della Russia e degli Slavi orientali è stato principalmente e in misura maggiore positivo, costruttivo, progressivo e di sviluppo. In questo senso, è anche necessario comprendere il quadro storico reale, avere un’immagine adeguata del mondo, che non permetta, diciamo, di manipolare su un senso di orgoglio ferito e su alcuni fatti storici fraintesi, separatamente estrapolati dal contesto. Siamo tutti consapevoli che le nostre culture, compresa quella del popolo kazako, i kazaki, sono antiche, originali, uniche, ma questo vanto non deve trasformare le persone, come credo intendesse il Presidente del Kazakistan, in persone ossessionate dall’orgoglio, che solo la loro cultura, solo la loro è al di sopra di tutte le altre.

Dobbiamo capire adeguatamente il nostro posto nella storia, dobbiamo capire che ci sono dei vicini, dobbiamo imparare a vivere insieme a loro, a costruire dei progetti comuni. Io, almeno, l’ho sentito nelle parole del Presidente del Kazakistan, è una posizione molto saggia, è, in generale, una posizione autocritica, con una parte di sana critica, ma permette di avere un quadro adeguato del mondo e di costruire una società e uno Stato veramente armoniosi.

– Il Presidente ha proposto di indire un referendum nazionale in Kazakistan sulla costruzione di una centrale nucleare. Qual è la sua opinione su questa iniziativa?

Innanzitutto, secondo me, avendo già avuto l’esperienza della costruzione di una centrale nucleare in Bielorussia, credo che questa sia una decisione molto importante per il settore energetico e per l’economia del Kazakistan. Ebbene, come per ogni decisione importante, è meglio consultare la popolazione. Nel nostro Paese, diciamo, questa decisione è stata presa dal presidente e dal governo, la popolazione, in generale, era “favorevole”, non ci sono state grandi e serie discussioni e controversie, non c’era bisogno di fare un referendum apposta. A quanto pare, in Kazakistan, da un lato, per spiegare alla gente la necessità della costruzione e, se viene presa una decisione positiva, c’è stato il sostegno popolare, la legittimità di tale decisione, il referendum dovrebbe comunque essere tenuto. Inoltre, ripeto, se ci sono discussioni serie, se sembra che non ci sia unanimità su questo tema, è meglio conoscere la decisione della gente sotto forma di referendum.

Quindi, per mantenere un consenso nella società, per far sì che la società capisca perché è necessario, in questo caso il referendum è un buon strumento per prendere questa decisione, ancora una volta, se è positiva, per prendere e iniziare la costruzione della centrale nucleare. Quindi, da un punto di vista politico, questa sarà sicuramente una mossa intelligente, e da un punto di vista economico, mi sembra, il Kazakistan non potrà che trarne beneficio. Poiché il Paese sta crescendo e si sta sviluppando, ha bisogno di molta energia. Penso che le moderne tecnologie dell’energia nucleare siano già molto sicure. Anche in questo caso, sappiamo che la Rosatom Corporation, che ha costruito le centrali nucleari in Bielorussia, è leader nel campo dell’energia nucleare e della sicurezza. Inoltre, oltre alla propria energia, mentre il Kazakistan ha le proprie materie prime, il proprio uranio, che rende l’energia più economica, il Kazakistan otterrà competenze.

Le imprese di costruzione che aiuteranno a costruire una centrale nucleare saranno poi in grado di farlo in tutto il mondo, nascerà un gruppo di ingegneri energetici e fisici nucleari. Perché tutto questo è un pacchetto, la costruzione di una centrale nucleare non è solo un edificio, non è solo un generatore di energia, è un intero segmento dell’economia ad alta tecnologia, importante, richiesto in tutto il mondo. Pertanto, a proposito, si dovrebbe anche spiegare al referendum, durante la sua preparazione, che il Kazakistan otterrà con la centrale nucleare, di fatto, un nuovo ramo dell’economia, molti posti di lavoro altamente qualificati, e questo, ovviamente, dovrebbe essere sfruttato.

Pubblicato su Zakon

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini