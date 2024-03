Il Vice Primo Ministro della Repubblica del Kazakistan e il Ministro degli Affari Esteri Murat Nurtileu hanno partecipato alla parte di alto livello della Conferenza sul disarmo.

Nel suo discorso, il capo del Dipartimento di Politica Estera ha sottolineato l’importanza della Conferenza sul disarmo, sottolineando che si tratta di uno dei pochi forum multilaterali per i negoziati sul disarmo. Il diplomatico kazako ha osservato che nell’attuale situazione geopolitica, le questioni del disarmo sono di particolare importanza per la promozione del dialogo basato sulla Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale.

M. Nurtileu ha affermato che il disarmo nucleare è una delle priorità più importanti della politica estera del Kazakistan. Il nostro Paese ha annunciato che presiederà due importanti forum multilaterali: il Secondo Comitato preparatorio della Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e la Terza Conferenza del Trattato di proibizione delle armi nucleari, oltre ad ospitare una conferenza dei rappresentanti di tutte le zone libere da armi nucleari quest’anno.

Sottolineando l’importanza del rafforzamento della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche, il Ministro ha invitato le delegazioni a collaborare per l’attuazione dell’iniziativa del Presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev di creare un’agenzia internazionale per la sicurezza biologica.

Inoltre, nell’ambito della sua visita a Ginevra, il ministro ha avuto incontri bilaterali con i capi della filiale dell’ONU a Ginevra e dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Nell’incontro con Tatyana Valovaya, direttrice generale della filiale delle Nazioni Unite a Ginevra, è stato confermato che la Piazza di Ginevra è pronta a rafforzare la cooperazione su tutti i principali temi dell’agenda globale.

Le parti hanno discusso delle iniziative del Kazakistan nel campo del disarmo nucleare, del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, della creazione dell’Agenzia internazionale per la sicurezza biologica, nonché della creazione del centro regionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile per l’Asia centrale e Afghanistan.

In questo contesto, il capo del MAE ha osservato che il Paese attribuisce grande importanza alle attività della Conferenza sul disarmo e la considera l’unica e indispensabile piattaforma di negoziazione multilaterale nel campo del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle armi. M. Nurtileu ha ringraziato il capo del dipartimento delle Nazioni Unite per aver sostenuto le attività annuali in occasione della Giornata internazionale contro i test nucleari (29 agosto).

Nel corso dell’incontro con il direttore generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, Gilbert Ungbo, il Ministro lo ha informato sulle riforme in corso nel campo della regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro nel Paese, comprese le riforme volte ad ampliare la tutela dei lavoratori diritti umani, migliorando le condizioni di lavoro e aumentando il salario minimo. Allo stesso tempo, il diplomatico kazako ha parlato della sua intenzione di allineare la legislazione nazionale nel campo dei diritti del lavoro, dell’occupazione e della protezione sociale agli standard dell’ILO.

Inoltre, il capo del dipartimento di politica estera ha affermato che il Kazakistan sostiene l’iniziativa del capo dell’ILO sulla Coalizione globale per la giustizia sociale e che il nostro Paese è pronto ad aderirvi.

Durante l’incontro M. Il Presidente della Repubblica del Kazakistan K. Nurtileu al Direttore Generale dell’ILO. A nome di Tokayev, ha presentato un invito al Forum internazionale di Astana che si terrà nel giugno di quest’anno.

Nel corso della conferenza, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakistan ha avuto colloqui bilaterali con i capi dei dipartimenti di politica estera di diversi paesi, in particolare con il Ministro del Marocco Nasser Burita, il Ministro della Palestina Riyad Al-Maliki, il Il ministro del Montenegro Filip Ivanovich, il ministro dell’Estonia Margus Tsakhna e il ministro dei Paesi Bassi Hanke Bruins Slot.

Le parti hanno discusso della situazione attuale e delle prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale e multilaterale, compreso il sostegno reciproco nelle organizzazioni internazionali.

Contesto: La Conferenza sul Disarmo (CC) è stata istituita nel 1979 con la decisione della prima sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul disarmo tenutasi nel 1978. KK fu il successore del Comitato dei Dieci (1960), del Comitato dei Diciotto (1962-1968) e della Conferenza del Comitato per il Disarmo (1969-1978). Attualmente, 65 paesi sono membri della Conferenza sul Disarmo. La conferenza si tiene tradizionalmente al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra (Svizzera).

