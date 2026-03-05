Il Kazakistan ha illustrato nel dettaglio il proprio contributo umanitario al Board of Peace, un’iniziativa internazionale proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per sostenere gli sforzi di stabilizzazione e ricostruzione a Gaza. Il portavoce del ministero degli Esteri Yerlan Zhetybayev ha confermato durante una conferenza stampa tenutasi il 4 marzo che il Kazakistan ha aderito al Board senza alcun obbligo finanziario.

“Il contributo volontario di 1 miliardo di dollari menzionato nello statuto non è una condizione per l’adesione. È un diritto di ciascun partecipante”, ha affermato.

Zhetybayev ha anche affrontato la questione delle notizie relative al potenziale dispiegamento di truppe kazake, sottolineando che la partecipazione del Kazakistan è esclusivamente umanitaria e che qualsiasi decisione in merito all’assistenza sarà presa nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale.

Il vice primo ministro e ministro dell’Economia nazionale Serik Zhumangarin ha inoltre chiarito che il Kazakistan non ha versato alcun contributo finanziario al Consiglio. Ha affermato che l’assistenza del Paese si concentrerà sull’invio di personale medico con ospedali da campo, sulla concessione di borse di studio per l’istruzione degli studenti e sulla fornitura di aiuti umanitari, in particolare di generi alimentari.

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmato lo statuto del Consiglio il 22 gennaio a Davos, in Svizzera, insieme ai leader e ai rappresentanti di 18 paesi.

Durante la riunione inaugurale del Consiglio di Pace tenutasi a Washington il 20 febbraio, il presidente Tokayev ha illustrato i contributi del Kazakistan. Ha sottolineato che per costruire una pace duratura sono necessari «passi concreti e mirati piuttosto che infinite conferenze e risoluzioni basate solo sulla buona volontà».

Tokayev ha affermato che il Kazakistan è interessato a partecipare a progetti di ricostruzione e costruzione attraverso società internazionali con una comprovata reputazione commerciale e un elevato livello di competenza.

In qualità di uno dei principali produttori mondiali di grano, il Kazakistan è pronto a fornire assistenza umanitaria per sostenere la sicurezza alimentare a Gaza e nelle zone limitrofe.

Tokayev ha anche rivelato l’intenzione di stanziare oltre 500 borse di studio per studenti palestinesi che desiderano frequentare le università kazake nei prossimi cinque anni. Inoltre, il Kazakistan si è offerto di condividere la propria esperienza riconosciuta a livello internazionale nell’ambito dell’e-government e delle soluzioni digitali.

“Il Kazakistan è pronto a sostenere la Forza internazionale di stabilizzazione inviando unità mediche con un ospedale da campo, nonché osservatori al Centro di coordinamento civile-militare”, ha affermato Tokayev.