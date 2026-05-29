Discorso del Presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sua Eccellenza Sadır Japarov, ai capi degli Stati membri delle Nazioni Unite

Stimati Capi di Stato,

mi rivolgo a voi alla vigilia dell’elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che si terrà il 3 giugno 2026 a New York.

Oggi, mentre la rivalità geopolitica si intensifica in tutto il mondo, l’universalità del diritto internazionale si sta indebolendo e il rischio di conflitti cresce giorno dopo giorno.

Le attuali dinamiche geopolitiche confermano chiaramente questa valutazione.

I conflitti armati in varie regioni del mondo, tra cui l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, continuano a mettere alla prova la resilienza del sistema internazionale.

Più di tremila miliardi di dollari statunitensi vengono spesi per conflitti militari in tutto il mondo.

Questa quantità di risorse avrebbe potuto garantire una vita dignitosa a tutta l’umanità.

Se le avessimo indirizzate verso la protezione dell’ambiente e l’eliminazione della fame in alcuni Paesi, il pianeta sarebbe diventato un giardino fiorente.

In queste circostanze, vengono in primo piano la rappresentanza inclusiva ed equa degli Stati membri delle Nazioni Unite all’interno del Consiglio di Sicurezza, nonché la capacità del Consiglio di preservare la propria legittimità quale organo incaricato di prendere decisioni a nome dell’intera comunità internazionale.

La Repubblica del Kirghizistan parte dalla posizione secondo cui il perdurante squilibrio nella composizione del Consiglio, in particolare l’insufficiente partecipazione dei Paesi piccoli, in via di sviluppo e senza sbocco sul mare, mina la resilienza dell’intera architettura della sicurezza collettiva.

Ampliare la rappresentanza effettiva dei diversi gruppi di Stati in questo organo chiave delle Nazioni Unite non è una questione di scelta politica, ma una necessità oggettiva.

Il Kirghizistan non è vincolato ad alcun sistema di impegni di blocco e non è coinvolto in configurazioni geopolitiche conflittuali.

Ciò ci consente, nel quadro del Consiglio di Sicurezza, di sostenere una posizione equilibrata, indipendente e pragmatica, volta a ridurre la polarizzazione e a ripristinare un dialogo funzionale.

Il nostro approccio si fonda sul primato incondizionato della Carta delle Nazioni Unite e sull’inammissibilità della sua applicazione selettiva.

Ci opponiamo coerentemente alla pratica dei doppi standard, alla politicizzazione dell’agenda umanitaria e all’utilizzo dei meccanismi del Consiglio per interessi ristretti.

L’efficacia pratica di questo approccio è dimostrata dall’esperienza della Repubblica del Kirghizistan nel garantire la stabilità regionale.

Nel complesso contesto post-conflitto e di trasformazione dell’Asia centrale, siamo riusciti a portare a compimento tutte le questioni relative alla delimitazione dei confini con gli Stati vicini esclusivamente con mezzi pacifici.

Questa non è semplicemente una posizione dichiarativa, ma un modello attuato, che dimostra come anche le questioni di sicurezza più sensibili possano essere risolte sulla base dei negoziati e della reciproca considerazione degli interessi.

In qualità di membro responsabile della comunità internazionale e di membro per tre volte del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, il Kirghizistan lavora coerentemente per rafforzare la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, e continua ad adempiere ai propri obblighi internazionali.

In conformità con la legge “Sulle elezioni del Presidente della Repubblica del Kirghizistan e dei deputati del Jogorku Kenesh (Parlamento) della Repubblica del Kirghizistan”, adottata nel 2025, sono state introdotte quote per donne, giovani, minoranze etniche e persone con disabilità.

Il nostro Paese è tra i Paesi del mondo che hanno garantito alle donne il maggior numero di seggi in parlamento.

Siamo diventati leader in questo indicatore.

Inoltre, sono state adottate norme giuridiche che regolano le quote di genere nei rami esecutivo e giudiziario del potere.

Anche nella formazione del Gabinetto dei Ministri, nella selezione dei giudici e nella nomina dei capi degli organi di governo locale, la rappresentanza di un genere non può ora superare il 70%.

Se eletta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Repubblica del Kirghizistan agirà come sostenitrice di soluzioni pragmatiche, depoliticizzate e sostenibili.

Le nostre priorità comprenderanno il rafforzamento del ruolo della diplomazia preventiva, lo sviluppo dei meccanismi di mediazione, la promozione della non proliferazione e del disarmo nucleare, e l’istituzionalizzazione del nesso tra clima e sicurezza.

Il Kirghizistan ha coerentemente condotto la propria politica estera sulla base dei principi della completa rinuncia alle armi di distruzione di massa.

Siamo stati tra i promotori dell’istituzione della Zona libera da armi nucleari dell’Asia centrale e partecipiamo alle principali iniziative internazionali nel campo del disarmo.

La firma, da parte del Kirghizistan nel 2025, del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari riflette la nostra convinzione che un futuro libero dalle armi nucleari sia il fondamento della sicurezza globale.

Il nostro approccio allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza ha natura complessiva.

Pur essendo un Paese senza sbocco sul mare, nel 2025 il nostro Paese ha aderito all’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale, l’Accordo BBNJ, riaffermando così il nostro impegno per la protezione degli ecosistemi globali.

In quanto Paese montuoso, promuoviamo il concetto “dalle montagne all’oceano”, fondato sulla consapevolezza che la resilienza del sistema ecologico globale è indivisibile e che i sistemi naturali sono profondamente interconnessi.

Il Kirghizistan intende prestare particolare attenzione alla situazione in Afghanistan.

Partiamo dalla posizione secondo cui la sicurezza dell’Asia centrale è inseparabile dalla stabilità di quel Paese.

Forniamo coerentemente assistenza umanitaria al popolo afghano, compreso il sostegno a donne e bambini, e sosteniamo la loro graduale integrazione economica e politica nella comunità globale.

La candidatura della Repubblica del Kirghizistan gode del sostegno unanime degli Stati dell’Asia centrale. Ciò riflette un livello qualitativamente nuovo di consolidamento regionale e conferma la nostra disponibilità a parlare nel Consiglio di Sicurezza con una posizione coordinata e responsabile, che tenga conto degli interessi di un’ampia gamma di Stati.

Il Kirghizistan attribuisce particolare importanza all’appartenenza al Consiglio di Sicurezza e la considera una responsabilità accresciuta per il destino dei popoli del nostro mondo.

Parliamo di azioni concrete in un momento in cui la governance del sistema internazionale dipende direttamente dall’efficacia del Consiglio di Sicurezza.

Partiamo dalla necessità che il Consiglio torni alla sua funzione originaria: non la gestione politica dei conflitti, ma l’elaborazione di soluzioni fondate sul diritto, sull’equilibrio degli interessi e sulla prevenzione dei conflitti.

Il nostro Paese, insieme a più di sessanta altri Stati, non è mai stato membro del Consiglio di Sicurezza, mentre il nostro concorrente, le Filippine, è già stato eletto al Consiglio quattro volte.

L’elezione del Kirghizistan sarebbe una prova della volontà politica della comunità internazionale di ristabilire la giustizia storica e di garantire pari diritti a tutti i Paesi nell’essere eletti al principale organo delle Nazioni Unite.

In caso di elezione, ci impegniamo a contribuire all’ulteriore rafforzamento dell’efficacia e della trasparenza del lavoro del Consiglio di Sicurezza e a dare un contributo degno agli sforzi collettivi della comunità internazionale nell’affrontare le sfide e le minacce globali.

Sono profondamente convinto, Eccellenze, che sosterrete la Repubblica del Kirghizistan durante il voto del giugno 2026.

Vogliate accettare, Eccellenze, l’espressione della mia più alta considerazione e dei miei sinceri auguri di pace, benessere e prosperità ai vostri popoli.

Presidente

della Repubblica del Kirghizistan

Sadır Japarov

Traduzione a cura di Giulio Chinappi