Il Ministro della Difesa cinese Dong Jun ha presentato domenica l’approccio della Cina alla sicurezza globale nell’ultimo giorno del Dialogo Shangri-La a Singapore, offrendo le riflessioni cinesi sulla risoluzione delle questioni di sicurezza globale con una prospettiva globale e ribadendo le posizioni ferme della Cina sulla questione di Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale.

Nel suo discorso durante una sessione plenaria del Dialogo Shangri-La di domenica, Dong ha affermato che la visione della Cina di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, insieme all’Iniziativa Globale per lo Sviluppo, all’Iniziativa Globale per la Sicurezza e all’Iniziativa Globale per la Civiltà, rispecchia la tendenza della storia e risponde al desiderio dei popoli di tutto il mondo di una vita migliore.

Il Ministro della Difesa cinese ha dichiarato che l’esercito cinese è pronto a collaborare con altre controparti per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e contribuire maggiormente a salvaguardare la pace duratura e la prosperità comune nella regione Asia-Pacifico e nel mondo.

“I popoli nella regione Asia-Pacifico sono impegnate per l’armonia e la pace, sono indipendenti e autosufficienti e si sostengono sempre a vicenda nei momenti difficili. Non permetteremo che l’egemonismo e la politica di potere compromettano gli interessi dei Paesi dell’Asia-Pacifico. Non permetteremo a nessuno di portare conflitti geopolitici o guerre, calde o fredde, nella nostra regione. Non permetteremo a nessun Paese o forza di creare conflitti e caos nella nostra regione“, ha detto.

La parte cinese è disposta a lavorare con tutte le parti per proteggere i legittimi interessi di sicurezza di tutti i Paesi, costruire un ordine internazionale più giusto e ragionevole, dare pieno impulso all’architettura di sicurezza regionale, avanzare la cooperazione in materia di difesa aperta e pragmatica, essere un esempio di cooperazione per la sicurezza marittima, rafforzare la governance della sicurezza in aree emergenti, creare una nuova situazione di cooperazione regionale in materia di sicurezza e continuare a fare dell’Asia-Pacifico un’ancora per lo sviluppo e la stabilità globali, ha detto Dong.

Zhang Chi, professore associato all’Università di Difesa Nazionale dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) cinese, ha detto al Global Times a margine del Dialogo Shangri-La di domenica che il discorso di Dong era impostato su una prospettiva globale ampia, dalla storia alla realtà attuale, dall’Asia al mondo, e ha spiegato come la Cina, come sempre, sia pronta a perseguire la sicurezza comune e la prosperità comune con tutti gli altri Paesi, offrendo il pensiero cinese e illustrando gli sforzi cinesi per affrontare le attuali questioni di sicurezza regionale.

Rispetto al discorso pronunciato sabato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, il discorso di Dong era su livelli regionali e globali, concentrandosi sull’intera umanità, ha detto Zhang, osservando che Austin si è concentrato principalmente sugli Stati Uniti e sui suoi alleati e partner nella regione, ruotando solo attorno ai propri interessi egoistici e ignorando la centralità dell’ASEAN nella cooperazione regionale.

Il nucleo del discorso di Austin è che gli Stati Uniti mirano a ottenere la leadership nella regione “Indo-Pacifico” attraverso iniziative come AUKUS, il Quad e altre alleanze militari, accennando sottilmente alla creazione di una “versione Indo-Pacifico della NATO”, una comprensione strategica difettosa e una percezione di sicurezza fuorviante che, secondo gli esperti, genera disordini, conflitti e persino guerre, invece di favorire la sicurezza e la stabilità.

Visti i conflitti in corso in Europa e Medio Oriente, l’Asia-Pacifico è una delle poche regioni del mondo che oggi gode ancora di stabilità. È chiaro quale approccio alla sicurezza globale, quello della Cina o degli Stati Uniti, si adatti maggiormente agli interessi fondamentali e alle preoccupazioni di sicurezza legittime della maggior parte dei Paesi, hanno detto gli osservatori.

La Cina valorizza la pace e l’armonia, persegue la sicurezza comune, sostiene l’uguaglianza e il rispetto reciproco, e enfatizza l’apertura e l’inclusività, ma salvaguarda anche fermamente i suoi interessi fondamentali, ha detto Dong nel suo discorso.

Sulla questione del Mar Cinese Meridionale, Dong ha affermato che la situazione attuale nel Mar Cinese Meridionale è generalmente stabile. Ha esortato un certo Paese (le Filippine, ndt) a vedere dove risiedono i suoi veri interessi e a tornare sulla strada giusta del dialogo e della consultazione.

La Cina ha esercitato abbastanza moderazione di fronte a infrazioni e provocazioni, ma c’è un limite, ha avvertito Dong, senza nominare le Filippine, che da agosto 2023 hanno frequentemente sconfinato nelle acque al largo delle isole e delle barriere coralline cinesi nel Mar Cinese Meridionale sotto l’istigazione degli Stati Uniti. Le provocazioni sono state affrontate dalla Guardia Costiera Cinese attraverso misure restrittive legittime, professionali e contenute.

Sulla questione di Taiwan, Dong ha sottolineato che salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Cina è la missione sacra dell’esercito cinese. “Prenderemo misure tempestive e risolute per fermare l”indipendenza di Taiwan’ e fare in modo che i loro tentativi non abbiano mai successo”, ha detto.

Il tenente generale He Lei, ex vicepresidente dell’Accademia delle Scienze Militari dell’EPL, ha detto al Global Times a margine del Dialogo Shangri-La di domenica che l’approccio della Cina alla sicurezza globale copre anche il Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Taiwan.

La Cina rimane impegnata per la riunificazione pacifica, ma sotto l’istigazione di forze esterne interferenti, le autorità di Taiwan stanno ora cambiando unilateralmente lo status quo sul principio di una sola Cina, che è la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza nello Stretto di Taiwan, portando rischi di conflitto e guerra, ha detto He Lei, esortando le forze secessioniste dell’”indipendenza di Taiwan” a imparare dall’elaborazione di Dong sull’approccio della Cina alla sicurezza globale, vedersi come parte di una comunità con un futuro condiviso e riunirsi con la madrepatria il prima possibile.

Lo stesso vale per le dispute nel Mar Cinese Meridionale, poiché i Paesi dovrebbero risolvere le dispute attraverso colloqui e negoziati pacifici e salvaguardare la sicurezza nella regione attraverso sforzi congiunti, ha detto He Lei.

Cambiamenti necessari

Rispondendo a una domanda e introducendo la posizione della Cina sulla questione di Taiwan, Dong è stato interrotto dal moderatore, ma ha insistito per finire la sua elaborazione.

Gli esperti hanno notato che il Dialogo Shangri-La di quest’anno ha visto un “fuoco incrociato” feroce di posizioni, iniziando con il discorso programmatico pronunciato venerdì dal presidente filippino Ferdinand Marcos Jr.

I partecipanti hanno detto che il forum è stato messo in scena per reprimere diffamare la Cina, in particolare quest’anno.

Cao Yanzhong, ricercatore presso l’Accademia delle Scienze Militari dell’EPL, ha detto al Global Times che l’Istituto Internazionale di Studi Strategici (IISS), l’organizzatore del Dialogo Shangri-La, è un istituto di ricerca che serve le strategie britanniche e statunitensi, e tutta la sua operazione è sostenuta dagli Stati Uniti.

Secondo il sito web dell’IISS, gli sponsor del Dialogo Shangri-La includono alcuni dei principali produttori di armi degli Stati Uniti, tra cui Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman.

Warwick Powell, professore aggiunto presso la Queensland University of Technology, ha detto al Global Times che il Dialogo Shangri-La è una creatura della storia, poiché è emerso in un’epoca in cui i Paesi del Sud Globale erano senza voce, e le questioni di sicurezza, anche nella regione asiatica e nell’Asia-Pacifico più ampiamente, portavano i segni di secoli di colonialismo. La sicurezza in Asia era una questione per le potenze coloniali che venivano a parlare di come avrebbero mantenuto la sicurezza in una regione lontana dalle loro case e di come avrebbero insegnato ai locali la sicurezza.

“Tuttavia, il mondo è cambiato, e spero che il Dialogo Shangri-La risponda a questi cambiamenti e si evolva di conseguenza”, ha detto Powell.