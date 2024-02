di Redazione del Gumilëv Center

Tra questi, l’incontro del Capodanno cinese del Drago Verde nella casa da tè “Shu e Sheng” e la presentazione del libro di Pavel Zarifullin Dèi bellissimi (titolo originale in russo: Красивые боги, N.d.T.), la visita al museo-riserva “Kostenki” – un monumento unico del Paleolitico superiore con i resti di un’antica abitazione fatta di ossa di mammut e la parte ufficiale del forum degli eurasiatici e dei nuovi sciti nella Casa dell’Architetto.

Nell’atmosfera cameratesca della casa da tè “Shu e Sheng” hanno discusso dell’arrivo di una nuova era di Amore e Bellezza, che Pavel Zarifullin ha riportato nel suo libro Dèi bellissimi, e hanno anche praticato la pratica scita del pensiero del cuore.

Pavel Zarifullin, leader del movimento dei Nuovi Sciti, scrittore e filosofo, ha osservato che in Russia il Capodanno secondo il calendario orientale è tradizionalmente festeggiato da kalmyk, buryat e tuvini, e da quando la Russia ha compiuto una svolta ideologica verso l’Oriente, questa festività è ora attivamente celebrata in amicizia e solidarietà con la Cina anche a Mosca.

“Ora sta arrivando una nuova grande epoca, sta avvenendo un cambiamento su larga scala delle pietre miliari, e questo deve essere realizzato. Si stanno aprendo nuovi cieli, nuovi segni. Tutto ciò che i nostri mistici hanno sognato fin dal Medioevo – esicasti ortodossi, ebrei tzadici, musulmani sufi – deve realizzarsi sotto i nostri occhi. Stiamo assistendo all’emergere di nuove immagini, che io chiamo ‘dei belli’ e che descrivo nel mio libro omonimo”, ha dichiarato Pavel Zarifullin.

Alexei Dzermant, filosofo e scrittore, ha fatto notare che tutto il vocabolario religioso – la parola “dio”, “fede”, “bene”, i nomi degli dei protoslavi – è di origine scita.

“La parola “dio” significa condivisione, ciò che dona all’uomo nella pienezza della vita sia il successo che le difficoltà. La parola “bellezza” – bello, rosso – ciò che i nostri antenati percepivano come brillante, bello e luminoso – un simbolo di vita. E la terza parola che dovrebbe comparire in questa serie è la parola “santità” – è legata al concetto di luce, santo, colore. Il significato originale della parola “santità” è la manifestazione dell’energia della vita naturale, o la luce delle sfere celesti, che riempie le nostre vite”, ha detto Alexei Dzermant.

Sergey Nikishin, proprietario di una casa da tè e filosofo, commentando il libro Dèi bellissimi è passato dalla tesi della sobornost nella diversità o dell’unità nella molteplicità dell’ideologia cinese all’idea filosofica russa dell’unità multispaziale, rivelata da A. Khomyakov, V. Soloviev, D. Andreev.

“Il libro “Begli Dei” è un resoconto filosofico ed estetico dei viaggi dello spirito attraverso diversi significati, attraverso vere e proprie regioni etnografiche multi-fronte storico-culturali, molto diverse tra loro, ma nel frattempo collegate e, in questo senso, unite dalla compenetrazione e dalla sintesi attraverso le profondità del cuore. Solo attraverso l’unità del cuore è possibile l’unificazione dialettica e l’equilibrio di molti spazi contraddittori”, ha commentato Sergey Nikishin.

L’etnopsicologa Anna Korolevskaya ha aiutato gli ospiti della casa da tè a sperimentare nella pratica che cos’è l’unità del cuore scita, conducendo la pratica del pensiero del cuore o, in altre parole, della presenza del cuore.

La strada che porta alla riserva museale Kostenki costeggiava la riva innevata del Don. È difficile da immaginare, ma 20.000+ mila anni fa la gente viveva qui, nelle steppe mastodontiche, vicino al ghiacciaio. La dolce riva era comoda per vivere e i vecchi mammut venivano qui a morire. Con le ossa e le zanne dei mammut si costruivano abitazioni simili a yurte e si usavano le stesse ossa per riscaldarsi. Bevevano l’acqua delle sorgenti che ancora sgorgano nei dintorni di Kostenok. Nel museo è possibile guardare negli occhi le persone che vivevano qui molto prima del Diluvio, come se si fosse in una macchina del tempo.

La parte ufficiale del forum “Grande Scizia” per un vasto pubblico si è tenuta nella Casa dell’Architetto di Voronezh. L’evento è stato organizzato dall’urbanista e storico Ilya Beilin. Tra i relatori, il noto ideologo del movimento dei Nuovi Sciti, scrittore e filosofo Pavel Zarifullin, il politologo, scrittore e filosofo bielorusso Aleksei Dzermant, il fondatore del battaglione scita Andrei Polukhanov, l’artista e atamano del Don Maxim Ilinov, il divulgatore della storia scita e blogger Svyatoslav Galanov, il politologo e filosofo Vladimir Kireev.

Nel corso del forum si è discusso degli attuali cambiamenti geopolitici rivoluzionari, del progetto di un nuovo modello economico di “economia della bellezza”, dell’ecologia del nuovo mondo scita, della componente estetica e della ricerca di nuove “nostre” immagini e significati che possano ispirare e condurre la Russia e il mondo alla fioritura civile, dove le tecnologie umanistiche, le relazioni umane, l’ambiente cibernetico amichevole sono finalizzati a preservare e aumentare il potenziale creativo dell’uomo, a progettare un formato progressivo di statualità, a rivalutare i valori culturali e a ripristinare il potenziale umano.

Ilya Beilin, urbanista e organizzatore dell’evento, ha aperto il forum e ha sottolineato che la causa scita è sostenuta da persone di diverse opinioni politiche e religiose, come dimostrano i testi raccolti nella raccolta letteraria “Sciti”, ristampata nell’ambito delle attività editoriali del movimento Nuovi Sciti, e i testi della rivista Nuovi Sciti, che presenta le attività del movimento negli ultimi cinque anni.

Pavel Zarifullin, ideologo del movimento dei Nuovi Sciti e direttore del Centro Eurasiatico Lev Gumilëv, ha dichiarato che i Nuovi Sciti hanno portato con sé a Voronezh una missione umanistica ed estetica sotto forma di libri, riviste, bandiere e dipinti, oltre che di conferenze ardenti, ispirate alle idee unificanti degli Sciti.

“L’obiettivo del movimento dei Nuovi Sciti è quello di aiutare la Russia, che si trova a un altro bivio, quando il nostro Paese ha rifiutato l’eredità del percorso liberale-occidentale e sta cercando nuove forme e modi di sviluppo. Proponiamo di tornare ai significati originali del nostro territorio, alla nostra storia, che ha molte migliaia, decine di migliaia di anni, basata sull’eredità degli Sciti – stile animale, oro, cosmologia, filosofia, stile di vita secondo il richiamo del cuore e il patto degli antenati”, ha detto Pavel Zarifullin.

Alexei Dzermant, politologo, scrittore e filosofo bielorusso, ha notato che la trama iconica dell’arte gioielliera scita è comune: due arcieri che si spalleggiano e tirano con l’arco, coprendosi le spalle a vicenda. Ora, secondo Alexei, questa immagine è rilevante per i Paesi fratelli della Russia e della Bielorussia, che si alleano per proteggere i nostri valori tradizionali, sia gli interessi statali che lo spazio sociale, culturale e pubblico.

“La parola “scita” ha radici comuni con le parole “skit”, “wander” – vagare, errare – una delle caratteristiche della nostra cultura – viaggiare molto, cercare rifugio, cercare Belovodya, esplorare, esplorare, espandere lo spazio e gli orizzonti. Siamo eredi di una cultura millenaria e ciò che possiamo prendere dal passato per il futuro è il fuoco che arde in noi, che continua a vivere qui, e il sogno, l’immagine del nostro grande mondo scita senza confini, strade aperte per i nomadi dello spazio – comunità a codice aperto – dove non c’è posto per il razzismo, ma un nucleo comune nella visione del mondo, nella cultura e nei valori comuni”, ha detto Alexey Dzermant.

Andrei Polukhanov, fondatore del battaglione Scyth, ha osservato che l’ideologia scita dovrebbe servire come base per una nuova, dorata ideologia della Russia futura.

“Considerando il battaglione multinazionale “Scyth”, che ora si trova nella zona della SMO, come un modello di Russia in miniatura, posso dire che non abbiamo un solo caso di aggressione interna e non c’è nemmeno un accenno di persecuzione per motivi nazionali o religiosi. Il principale valore inviolabile che si coltiva nel battaglione è la fratellanza. Secondo l’analisi genealogica dei resti dei nostri antenati nei tumuli sciti, gli Sciti sono una comunità multietnica con un’unica cultura, che vive nel grande spazio che va dal Baltico all’Oceano Pacifico. È giunto il momento di fare tesoro dell’esperienza dei nostri antenati e di moltiplicarla”, ha dichiarato Andrei Polukhanov.

Svyatoslav Galanov, divulgatore della storia scita e blogger, ha raccontato come l’imperatore Pietro il Grande abbia indagato sull’origine dei resti di mammut nel Kostenki di Voronezh e li abbia scambiati per le ossa degli elefanti da guerra di Alessandro Magno, basandosi sulle fonti storiche che parlano della battaglia di Alessandro con gli Sciti a Tanais, come gli autori antichi chiamavano il fiume Don.

Maxim Ilinov, artista e atamano cosacco del Don, ha osservato che a noi, come ai nostri antenati, è stata affidata una grande responsabilità – preservare l’integrità di un vasto spazio abitato da popoli completamente diversi, preservare l’integrità dei valori, prevenire i danni al codice della civiltà – preservare la connessione con la fonte originaria, con la luce, con il Creatore.

“Gli ucraini danneggiati vedranno la luce e torneranno alla nostra fratellanza! È arrivato il tempo delle azioni concrete e dei simboli concreti! Fratelli, avanti!” – ha proclamato Maxim Ilinov.

Vladimir Kireev, politologo e filosofo, originario di Voronezh, ritiene che lo scitismo sia un’idea concettuale universale che esiste al di là del tempo e dello spazio. È l’idea di un popolo nomade, coraggioso e libero, che conduce uno stile di vita molto onesto e colorato, pieno di poesia e misticismo. Nella coscienza di massa, gli Sciti sono rimasti un popolo che ha creato magnifiche opere d’arte e che era molto coraggioso e libero.

“Durante l’età del ferro, qui vivevano diverse tribù scite: i Kimeri, i Sakas, i Sarmati e i Massageti; al loro stile di vita subentrarono i popoli turchi. I greci Lepopisani hanno registrato i principi fondamentali della vita degli Sciti: i principi di libertà, indipendenza e mistero”, ha detto Vladimir Kireev.

Al termine della parte ufficiale del forum, i relatori hanno risposto alle domande del pubblico. Anna Korolevskaya ha condotto una piccola pratica di pensiero del cuore scita. Presentando i suoi libri al pubblico, Pavel Zarifullin ha firmato un messaggio di augurio per una vita lunga e felice. I partecipanti non volevano andarsene, scattando foto e condividendo le loro impressioni. Il giorno dopo a Voronezh ha fatto più caldo, ha piovuto e il ghiaccio si è rotto.

Pubblicato su Gumilëv Center

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini